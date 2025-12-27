Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Ερωτευμένοι σε ρομαντικό ταξίδι στο Παρίσι
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης επέλεξαν να κάνουν γιορτές εκτός της Ελλάδας.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης ταξίδεψαν στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.
Οι αναρτήσεις στα social
Μάλιστα, οι ίδιοι ανέβασαν φωτογραφίες στο Instagram με ξεχωριστές αναρτήσεις χωρίς κοινές πόζες, περιείχαν όμως λήψεις και στιγμιότυπα από τα ίδια ακριβώς σημεία, αλλά και εντυπωσιακές εικόνες από τον Πύργο του Άιφελ, εμβληματικά μουσεία και ιδιαίτερα εστιατόρια τα οποία επισκέφθηκαν.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε απλά “Christmas in Paris” (Χριστούγεννα στο Παρίσι) ενώ ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνόδευσε τη δημοσίευσή του με τη γαλλική φράση “Paris est la ville où l’amour apprend à parler” που σημαίνει «Το Παρίσι είναι η πόλη όπου η αγάπη μαθαίνει να μιλάει».
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Οι γιοι μου είναι πάντα ενήμεροι για την προσωπική μου ζωή»
Πρόσφατα η ηθοποιός σε δηλώσεις της όταν ρωτήθηκε για την προσωπική ζωή της είπε: «Οι γιοι μου είναι πάντα ενήμεροι για την προσωπική μου ζωή, πριν διαβάσουν τα δημοσιεύματα. Δεν έχουν πέσει ποτέ από τα σύννεφα. Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Γιώργος Γεροντιδάκης: «Όταν είσαι ερωτευμένος, ο χρόνος σταματάει και ζεις»
«Όταν είσαι ερωτευμένος, σου λένε “φωτίστηκες”. Γλυκαίνεις, γιατί βγαίνουν προς τα έξω τα ωραία συναισθήματά σου. Επίσης, με τον έρωτα είσαι καλύτερα και στη δουλειά σου. Όταν είσαι ερωτευμένος, ο χρόνος σταματάει και ζεις. Ζεις.
Η ένωση δυο ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι είναι ζωή. Αυτό είναι έρωτας και όχι το δέσιμο ενός ανθρώπου από έναν άλλον, η σκέψη “να τον κρατήσω πάση θυσία”, αυτό είναι που σε αποσυντονίζει», δήλωσε πρόσφατα.
