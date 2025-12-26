Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – 3 νεκροί και 5 τραυματίες

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
Kαμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη - Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί.
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από μια έκρηξη σε ένα τζαμί σε συνοικία Αλαουιτών στην επαρχία Χομς της Συρίας την Παρασκευή (25/12), όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνα.
#Syria: first photos from inside the Mosque where the terror attack occurred today in Wadi Dahab, #Homs.
Preliminary toll is 8 dead and wounded. https://t.co/gavWDzB1hH pic.twitter.com/LYzo7wnY6q
— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 26, 2025
Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί.
Photos show the aftermath of the explosion inside Imam Ali ibn Abi Talib Mosque in the Wadi al-Dahab neighborhood of Homs#Homs #explosion #Mosque pic.twitter.com/MAnLejy0dF
— SANA English (@SANAEnOfficial) December 26, 2025
Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.
Βίντεο από το εσωτερικό του τζαμιού μετά την έκρηξη
5 personnes sont tombées en martyre et 15 autres blessées dans l’explosion qui a visé une mosquée du quartier de Wadi al-Dahab à #Homs, en #Syrie, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).#سوريا #حمص pic.twitter.com/KcfIUSAa0d
— AhdFR (@ahd_fr_) December 26, 2025
