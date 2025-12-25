newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 18:48

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Η αμερικανική εφημερίδα New York Times μελέτησε και ανέλυσε χακαρισμένες επικοινωνίες και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και διαπιστώνει ότι κορυφαίοι στρατηγοί και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών στη Συρία, επί του καθεστώτος Άσαντ, σχεδιάζουν να υπονομεύσουν τη νέα κυβέρνηση της χώρας. Ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Την κυβέρνηση υπό τον Άχμαντ Αλ-Σάρα που με τους ισλαμιστές αντάρτες του έριξαν το καθεστώς του πρώην προέδρου της χώρας.

Επικεφαλής πρόσωπα που έχουν υποστεί κυρώσεις

Οι New York Times αναφέρουν ότι δεν είναι σαφές εάν αποτελούν σοβαρή απειλή, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αποφασισμένοι να επαναφέρουν την επιρροή τους στη Συρία. Μελετώντας συνεντεύξεις και έγγραφα, η εφημερίδα αναφέρει ότι κάποιοι προσπαθούν να οικοδομήσουν μια ένοπλη εξέγερση από την εξορία, ενδεχομένως να μπορέσουν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους ένα τμήμα του εδάφους της χώρας. Επίσης, ελπίζουν να αποσχιστούν οι ακτές της Συρίας, όπου ζει η μειονοτική αίρεση των Αλαουιτών. Είναι η κοινότητα από την οποία προέρχονται ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ και πολλοί από τους κορυφαίους αξιωματούχους του.

Υποκλοπές συνομιλιών

Στα χέρια των New York Times έχουν περιέλθει υποκλαπείσες συνομιλίες, μηνύματα κειμένου και ομαδικές συνομιλίες. Δράστες της υποκλοπής, Σύροι ακτιβιστές που χάκαραν τις συνομιλίες των στρατηγών.

«Δεν θα ξεκινήσουμε μέχρι να είμαστε πλήρως οπλισμένοι», είπε σε υφιστάμενό του ο 54χρονος πρώην ανώτατος διοικητής της κάποτε τρομερής Τέταρτης Μεραρχίας της Συρίας, Γκιάθ Ντάλα.

Θάλαμος στις φυλακές του καθεστώτος Άσαντ / Συρία / REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

Οι συντάκτες της εφημερίδας εξέτασαν το υλικό και διασταύρωσαν τις λεπτομέρειες με Σύρους αξιωματούχους που παρακολουθούν τα πρώην στελέχη του καθεστώτος, καθώς και με άτομα που έρχονται σε επαφή ή εργάζονται με όσους έπεσαν θύματα χάκινγκ.

Θέλουν να στρατολογήσουν από την κοινότητα των Αλαουιτών

Από την έρευνα προέκυψε ότι δύο κύριες προσωπικότητες που εμπλέκονται σε αυτές τις προσπάθειες είναι ο Σουχάιλ Χασάν, πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων του κ. αλ-Άσαντ, και ο Καμάλ Χασάν, κάποτε επικεφαλής στρατιωτικής κατασκοπείας. Και οι δύο άνδρες, που ακολούθησαν τον Άσαντ στη Ρωσία, αντιμετωπίζουν διεθνείς κυρώσεις με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου. Από τις ανταλλαγές μηνυμάτων διαπιστώνεται ότι διένειμαν κεφάλαια, στρατολόγησαν μαχητές και προμήθευσαν όπλα.

Ο Σουχάιλ Χασάν έχει συναντηθεί με συνεργάτες στον Λίβανο, το Ιράκ, ακόμη και τη Συρία τον τελευταίο χρόνο. Ο Καμάλ Χασάν έχει επίσης επισκεφθεί τον Λίβανο. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν για τα σχέδιά τους και μίλησαν στους New York Times, το έκαναν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι Times δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τον Σουχάιλ Χασάν, ενώ ο Καμάλ Χασάν αρνήθηκε ότι συμμετείχε στην υποκίνηση ένοπλης εξέγερσης.

Συρία, διχασμένη χώρα

Η Συρία παραμένει βαθιά διχασμένη μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο 13 ετών και περισσότερους από 600.000 νεκρούς. Πολλοί άνθρωποι είναι επιφυλακτικοί για τις ισλαμιστικό παρελθόν του νέου ηγέτη της χώρας, Άχμαντ Αλ-Σάρα. Δύο πρώην αξιωματούχοι του Άσαντ που συνεργάστηκαν με τους πρώην στρατηγούς δήλωσαν στην εφημερίδα ότι ήταν σε θέση να στρατολογήσουν από την κοινότητα των Αλαουιτών. Που είναι και φοβισμένη, αλλά και γεμάτη πρώην στρατιώτες.

Θρησκευτική βία

Το κύμα της θρησκευτικής βίας που ξέσπασε στη Συρία τον Μάρτιο του 2025 φαίνεται ότι επέτρεψε στους συμμάχους του Άσαντ να κινητοποιηθούν. Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι, κυρίως Αλαουίτες, σκοτώθηκαν, όταν χιλιάδες ένοπλοι επιτέθηκαν στις κοινότητές τους. Είχε προηγηθεί μια η συντονισμένη επίθεση πρώην δυνάμεων ασφαλείας του καθεστώτος Άσαντ εξαπέλυσαν μια συντονισμένη επίθεση στα στρατεύματα της νέας κυβέρνησης, σκοτώνοντας 16.

Η σφαγή ήταν ένα γεγονός που συσπείρωσε πρώην αξιωματούχους του Άσαντ που επιδίωκαν να στρατολογήσουν Αλαουίτες μαχητές.

«Ο υπηρέτης σας, με τον βαθμό του ιερού πολεμιστή»

Από τους πιο δραστήριους ήταν ο Σουχαΐλ Χασάν, γνωστός για την αγριότητά τους στις μάχες, που του έδωσε το προσωνύμιο «Τίγρης». Ήταν από τους πρώτους που απομακρύνθηκαν από τη Ρωσία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος.

Η επιστροφή του «Τίγρη»

Τα στοιχεία που εξέτασαν οι New York Times (όπως χάρτες) περιγράφουν αριθμούς μαχητών και όπλων, σε χωριά κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου. Οι χάρτες αυτοί εστάλησαν σε άτομο που αποκαλείται «αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεών μας». Αυτός ακούγεται να λέει ότι έχει «επαληθεύσει» τις ταυτότητες περισσότερων από 168.000 μαχητών. Εξ αυτών, 20.000 έχουν πρόσβαση σε πολυβόλα, 331 σε αντιαεροπορικά, 150 σε αντιαρματικές χειροβομβίδες και 35 ελεύθερους σκοπευτές που εξακολουθούσαν να έχουν στην κατοχή τους τα όπλα τους. Στα μηνύματα, που υπογράφονται με τη φράση «Ο υπηρέτης σας, με τον βαθμό του ιερού πολεμιστή», ο Χασάν δεν κατονομάζει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται.

Κατηγορούμενος για χρήση χημικών

Σύμφωνα με την έρευνα των ΝΥΤ, πρόκειται για τον Ράμι Μαχλούφ, Σύρο μεγιστάνα και αποξενωμένο ξάδερφο του κ. αλ-Άσαντ, ο οποίος επίσης διέφυγε από τη Συρία στη Μόσχα. Φέρεται να έχει χρηματοδοτήσει τις προσπάθειες του Χασάν και έχει επίσης στείλει μεγάλα ποσά σε φτωχές οικογένειες Αλαουιτών στις συριακές ακτές. Ο Ράμι Μαχλούφ εμφανίζεται σαν ηγετική μορφή των Αλαουιτών της Συρίας. Του αποδίδονται μεσσιανικά χαρακτηριστικά ενώ ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να προβλέψει τα γεγονότα χρησιμοποιώντας ένα μυστικιστικό μήνυμα που έχει στην κατοχή του.

Άνδρες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων / REUTERS/Orhan Qereman/File Photo

Μηνιαίες πληρωμές

Μέχρι την άνοιξη, ο Σουχαΐλ Χασάν είχε στρατολογήσει τον Γκιάθ Ντάλα, στρατηγό της Τέταρτης Μεραρχίας. Ο Ντάλα φέρεται να έχει μοιράσει 300.000 δολάρια σε μηνιαίες πληρωμές σε πιθανούς μαχητές και διοικητές, με ρυθμό 200 και 1.000 δολαρίων τον μήνα. Ζήτησε επίσης έγκριση για την αγορά εξοπλισμού δορυφορικής επικοινωνίας για περίπου 136.600 δολάρια.

Ο Ντάλα, βάσει των υποκλαπέντων στοιχείων, φέρεται να συνάντησε ηγέτες ιρακινών πολιτοφυλακών που ήταν σύμμαχοι με το Ιράν. Συζήτησαν επιλογές για λαθρεμπόριο όπλων σε αντάρτες χωρίς να προσελκύσουν ισραηλινά πλήγματα ή να συλληφθούν από τις συριακές αρχές. Αναφέρει επίσης ότι συνάντησε πιθανούς χρηματοδότες. Άλλες επικοινωνίες έδειξαν ότι ο κ. Ντάλα ματαίωνε σχέδια δολοφονίας και σχέδια για την απόκτηση ή διανομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αντιαρματικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που, όπως είπε, ήταν κρυμμένα στη Συρία.

Ο τρίτος στρατηγός

Τον Απρίλιο, οι δύο στρατηγοί έφεραν στο δίκτυο έναν άλλο πρώην στρατηγό, τον Μουχάμαντ αλ-Χασούρι, 60 ετών. Ως ανώτατος διοικητής της αεροπορίας κατηγορήθηκε ότι πραγματοποίησε προσωπικά επίθεση με χημικά όπλα στη βόρεια πόλη Χαν Σεϊχούν το 2017. Σύμφωνα με τον Χασάν, Ιρανοί αξιωματούχοι μετέφεραν τον αλ-Χασούρι και 20 πιλότους του καθεστώτος σε ένα ξενοδοχείο στον Λίβανο. Οι πιλότοι αυτοί φέρονται να δηλώνουν έτοιμοι να συμμετάσχουν στην εξέγερσή του, αρκεί να κάλυπτε τη διαμονή και τη διατροφή τους.

Τελικά, το σχέδιο φέρεται να κατέρρευσε.

Κατεστραμμένο χωριό στην Ιντλίμπ, Συρία

Κατεστραμμένο χωριό στην Ιντλίμπ, Συρία

Ασκώντας πίεση στην Ουάσιγκτον

Ο Καμάλ Χασάν, πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής κατασκοπείας, περιγράφεται στις υποκλαπείσες επικοινωνίες ως παρέχων πληρωμές σε υποστηρικτές και πιθανούς νεοσύλλεκτους.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στον Καμάλ Χασάν, καθώς κατηγορείται για συστηματικά βασανιστήρια και εκτελέσεις. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «οι κατηγορίες αυτές είναι πολιτικές και απλές, καθώς παραμένουν χωρίς τεκμηρίωση». Είπε επίσης ότι οι ισχυρισμοί ότι είχε χρηματοδοτήσει επίδοξους αντάρτες είχαν «πολλές ανακρίβειες και αμφισβητήσιμα γεγονότα».

Σύμφωνα με άτομα που έχουν συνεργαστεί μαζί του, ο Χασάν έχει επικεντρωθεί περισσότερο στη δημιουργία δικτύου επιρροής, όχι στην εξέγερση. Φέρεται να είναι πίσω από το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη της Δυτικής Συρίας, με έδρα τη Βηρυτό. Το ίδρυμα παρουσιάζεται ως μια ομάδα που εργάζεται για λογαριασμό των συριακών μειονοτήτων και παρέχει στέγαση σε Αλαουίτες που κατέφυγαν στον Λίβανο.

Κινήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν τη βάση για ημιαυτόνομη περιοχή στη Συρία

Ωστόσο, τα άτομα που συνεργάζονται με τον Καμάλ Χασάν λένε ότι το χρησιμοποιεί για να ασκήσει πιέσεις στην Ουάσιγκτον για την καθιέρωση «διεθνούς προστασίας» για την περιοχή των Αλαουιτών της Συρίας. Σύροι πρόσφυγες σε βίντεο στο διαδίκτυο εμφανίζονται να ευχαριστούν τον  Χασάν για την οικονομική του υποστήριξη.

Αμερικανική εταιρεία lobbying

Σύμφωνα με αμερικανικά έγγραφα, το ίδρυμα προσέλαβε την αμερικανική εταιρεία λόμπι Tiger Hill Partners και τον Τζόζεφ Ε. Σμιτζ, πρώην σύμβουλο του Τραμπ και στέλεχος της Blackwater Worldwide, του ιδιωτικού στρατιωτικού εργολάβου, με σύμβαση 1 εκατομμυρίου δολαρίων για να το εκπροσωπήσουν.

Ο Καμάλ Χασάν αρνήθηκε τυχόν δεσμούς με το ίδρυμα ή «οποιαδήποτε συριακή οργάνωση». Αλλά είπε ότι «υποστηρίζει και ενθαρρύνει κάθε βήμα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη και την ειρήνη στη Συρία». Ο Σμιτζ, που εμφανίζεται ως δικηγόρος του, είπε ότι το ίδρυμα εργάζεται για να διασφαλίσει την προστασία και την εκπροσώπηση των μειονοτικών ομάδων στη Συρία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ίδρυμα έχει διαφημίσει συναντήσεις με τα γραφεία Αμερικανών βουλευτών, και γερουσιαστών.

Αρκετοί διπλωμάτες στη Συρία δήλωσαν ότι ενοχλήθηκαν περισσότερο από τις προσπάθειες άσκησης πίεσης στην Ουάσιγκτον παρά από τα σχέδια εξέγερσης. Τέτοιες εκστρατείες, είπαν, θα μπορούσαν σταδιακά να θέσουν τις βάσεις για εκκλήσεις για μια ημιαυτόνομη περιοχή στη Συρία.

