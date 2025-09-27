Η Συρία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του έκπτωτου προέδρου της χώρας, Μπασάρ αλ Άσαντ, εννέα και πλέον μήνες μετά την ανατροπή του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεθνή δίωξή του μέσω της Ιντερπόλ.

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Μπασάρ αλ Άσαντ κατηγορείται για προμελετημένες δολοφονίες, βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο και στέρηση της ελευθερίας, αναφέρει το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sana.

«Η δικαστική απόφαση ανοίγει την πόρτα στο να κυκλοφορήσει το ένταλμα μέσω της Interpol και να εξεταστεί η υπόθεση σε διεθνές επίπεδο», είπε ο ανακριτής αλ Αλί.

Το ένταλμα βασίζεται σε αγωγές που κατέθεσαν οικογένειες των θυμάτων στο κυβερνείο της Ντεράα για γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο του 2011.

Συριακά ΜΜΕ μετέδωσαν πως το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε το ένταλμα την Πέμπτη με κατηγορίες που περιελάμβαναν επίσης μια επίθεση με στόχο την υποκίνηση εμφύλιου πολέμου.

Η κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ

Υπενθυμίζεται ότι Άσαντ και η οικογένειά του εγκατέλειψαν τη Συρία τον Δεκέμβριο και διέφυγαν στη Ρωσία μετά την ανατροπή της κυβέρνησής του από ομάδες ανταρτών, μετά από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε μετά τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας και την επακόλουθη καταστολή από το καθεστώς του Άσαντ. Αρκετές ξένες δυνάμεις ενεπλάκησαν στη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, του Ιράν, των ΗΠΑ και της Τουρκίας.

Ο πρώην πρόεδρος έχει κατηγορηθεί για χρήση χημικών όπλων εναντίον αμάχων και εκτεταμένα βασανιστήρια κατά τη διάρκεια του συριακού πολέμου. Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας από τον Μάρτιο του 2024, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πάνω από τους μισούς από τους 23 εκατομμύρια κατοίκους πριν από τον πόλεμο είχαν εκτοπιστεί, είτε σε άλλες περιοχές εντός της Συρίας είτε σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.