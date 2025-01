Για απόπειρα δολοφονίας του έκπτωτου δικτάτορα της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, κάνει λόγο ρωσικό αντικαθεστωτικό κανάλι του Telegram.

Ειδικότερα το κανάλι General SVR – που φέρεται να διευθύνεται από πρώην κορυφαίο κατάσκοπο της Ρωσίας – αναφέρει ότι ο Άσαντ αισθάνθηκε αδιαθεσία την Κυριακή και ζήτησε από τους φρουρούς του ιατρική βοήθεια.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι άρχισε να βήχει και να πνίγεται και ότι υπέφερε από πονοκεφάλους και κοιλιακό πόνο.

Η πηγή που επικαλείται το κανάλι – χωρίς να την προσδιορίζει- αναφέρει ότι «υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας».

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες τον Άσαντ τον επισκέφθηκε γιατρός στο σπίτι και η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε.

«Οι εξετάσεις έδειξαν την παρουσία δηλητηριώδους ουσίας στον οργανισμό του. Διεξάγεται έρευνα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί πώς ο Μπασάρ αλ Άσαντ εκτέθηκε στο δηλητήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά το κανάλι General SVR.

Δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τις αρχές της Ρωσίας για το εν λόγω δημοσίευμα.

⚡⚡⚡Bashar al-Assad Poisoned

Dear subscribers and guests of the channel! There is every reason to believe that an assassination attempt was made on former #Syrian President #Bashar_al_Assad. In the afternoon on Sunday, Assad complained to security guards about indisposition… https://t.co/XSu3WqzckK pic.twitter.com/j0PqoRXuZg

— generalsvr_en (@generalsvr_en) December 31, 2024