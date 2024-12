Οι δυνάμεις ασφαλείας στη Συρία εξαπέλυσαν σήμερα επιχείρηση στην επαρχία Ταρτούς, στο δυτικό τμήμα της χώρας, για να καταδιώξουν τις «πολιτοφυλακές» υποστηρικτών του ανατραπέντος προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ, μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana, την επομένη φονικών συγκρούσεων με ενόπλους υποστηρικτές του προηγούμενου καθεστώτος.

Η επιχείρηση επέτρεψε την «εξουδετέρωση κάποιου αριθμού» μελών αυτών των πολιτοφυλακών που είναι πιστές στον Μπασάρ αλ Άσαντ, διευκρίνισε το Sana.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πολλές «συλλήψεις» σε σχέση με τις αιματηρές μάχες που συγκλόνισαν χθες την Χίρμπετ αλ Μάζα, αλλά και με τις πρωτοφανείς διαδηλώσεις μελών της κοινότητας Αλαουϊτών, από την οποία προέρχεται ο ανατραπείς πρόεδρος Άσαντ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκε σε 17 νεκρούς σε ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε ενόπλους και μελών των δυνάμεων ασφαλείας που προσπάθησαν να συλλάβουν στην Ταρτούς αξιωματούχο του προηγούμενου καθεστώτος, που κατηγορείται πως ήταν «ανάμεσα στους υπεύθυνους για εγκλήματα στη φυλακή Σαϊντνάγια», κοντά στη Δαμασκό.

Εξήγησε πως επρόκειτο για 14 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και «τρεις ένοπλους» που προφύλασσαν τον πρώην αξιωματούχο στη Χίρμπετ αλ Μάζα (δυτικά).

