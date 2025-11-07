Έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί στην Τζακάρτα, στην Ινδονησία, κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, η οποία τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους. Το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται πιθανό να ήταν επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους, με έναν 17χρονο να έχει αναγνωριστεί ως «ύποπτος δράστης».

Έχει εντοπιστεί ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Βουλής της χώρας, Σούφμι Ντάσκο Αχμάντ, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης μετά από επίσκεψη σε νοσοκομείο, είπε ότι ο ύποπτος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Τζακάρτα, Ασέπ Εντί Σουχέρι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 55 άτομα έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία με τραύματα ελαφριά έως σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων από την έκρηξη στο τζαμί που βρίσκεται μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Kelapa Gading, σύμφωνα με το Reuters.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο KompasTV μετέδωσε πλάνα από ένα τζαμί βαμμένο πράσινο και έξω από αυτό μια σειρά παπουτσιών, το οποίο περιβάλλετο από αστυνομική κορδέλα. Στο εξωτερικό του δεν υπήρχαν ίχνη καταστροφής.

Ερευνάται η περιοχή

«Έχουμε λάβει διάφορα μέτρα, όπως η έρευνα στον τόπο του εγκλήματος, η δημιουργία αστυνομικής γραμμής και η αποστείρωση της περιοχής», δήλωσε ο Σουχέρι. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara επικαλέστηκε τον υφυπουργό ασφαλείας Λοντεβάικ Φράιντριχ, ο οποίος δήλωσε ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις στο τζαμί.

Αστυνομικοί ντυμένοι στα μαύρα με τουφέκια εφόδου φρουρούσαν τις σιδερένιες πύλες του συγκροτήματος, ενώ οχήματα της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τεθωρακισμένα αστυνομικά οχήματα βρίσκονταν στον δρόμο απ’ έξω, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters.

Το συγκρότημα βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη περιοχή της Βόρειας Τζακάρτας, που ανήκει σε μεγάλο μέρος της στο ναυτικό, όπου κατοικούν πολλοί στρατιωτικοί και απόστρατοι αξιωματικοί.

Η Ινδονησία έχει ιστορικό επιθέσεων σε εκκλησίες και δυτικούς στόχους – αλλά όχι σε τζαμιά – και η δράση ένοπλων ισλαμιστών έχει σε μεγάλο βαθμό κατασταλεί τα τελευταία χρόνια.