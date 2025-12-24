Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα μέσα σε τζαμί της πόλης Μαϊντουγκούρι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο.

Νιγηριανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, αφού η έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί την ώρα της βραδινής προσευχής.

An explosion was heard inside a mosque in the city of Maiduguri in #Nigeria’s Borno state during evening prayer and many are feared dead, Reuters reports, citing a witness. pic.twitter.com/j1clniGgpU — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 24, 2025

#BREAKING : Explosion Hits Mosque In Maiduguri During Evening Prayers, No Word on Casualties

An explosion struck a mosque during evening prayers in Maiduguri, Nigeria, with no immediate reports of casualties or official comments. No group has claimed responsibility, but the city… pic.twitter.com/4LfnMbQEVz — upuknews (@upuknews1) December 24, 2025

Μέχρι τώρα καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη στη Νιγηρία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το μακελειό.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.