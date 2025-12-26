Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 119-96 στο Λος Άντζελες, ενώ νωρίτερα οι Γουόριορς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μάβερικς (126-116).
Χαρούμενα Χριστούγεννα για τους Χιούστον Ρόκετς οι οποίοι πέρασαν από το Λος Άντζελες επικρατώντας των Λέικερς με 119-96, με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Έιμεν Τόμσον και Κέβιν Ντουράντ.
Με 26 πόντους, επτά ριμπάουντ και πέντε ασίστ ολοκλήρωσε το ματς ο Έιμεν Τόμσον, ενώ σε σπουδαίο βράδυ ήταν και ο Κέβιν Ντουράντ, που είχε 25 πόντους με τέσσερα ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.
Για τους ηττημένους Λέικερς που έπεσαν στο 19-10 ο Λούκα Ντόνσιτς σκόραρε 25 πόντους, ενώ είχε πέντε ριμπάουντ και επτά ασίστ, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να μένει χαμηλά για τα δικά του στάνταρ απόδοσης, σκοράροντας 18 πόντους με δυο ριμπάουντ και πέντε ασίστ.
Tα highlights στο Λέικερς – Ρόκετς
Την τρίτη σερί νίκη τους πέτυχαν οι ανεβασμένοι Γουόριορς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στεφ Κάρι, η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ, επικράτησε άνετα των Μάβερικς με σκορ 129-119.
Ο Κάρι είχε 23 πόντους με 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 16 πέτυχε ο Μέλτον, ενώ ο Μπάτλερ άγγιξε το triple double με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ. Με αυτή τη νίκη οι Γουόριορς έφτασαν το ρεκόρ τους στο 16-15, ενώ οι Μάβερικς έπεσαν στο 12-20 και παραμένουν εκτός των θέσεων που οδηγούν στα play-in του NBA.
Tα highlights στο Γουόριορς – Μάβερικς
