Σοκ στους Ρόκετς – Υπέστη ρήξη χιαστού ο ΒανΒλίτ (pic)

Οι Χιούστον Ρόκετς ετοιμάζονταν να μπουν στη νέα σεζόν του ΝΒΑ με μεγάλες προσδοκίες, μετά και την απόκτηση του Κέβιν Ντουράντ και τους Φρεντ ΒανΒλιτ και Αλπερέν Σενγκούν στο ρόστερ τους.

Οι Τεξανοί είχαν στοχεύσει στο να κάνουν μια καλή πορεία και να επιστρέψουν στις εποχές… Χάρντεν, όμως η ατυχία τους χτύπησε την πόρτα πριν καλά-καλά ξεκινήσει η προετοιμασία.

Όπως μετέφερε το ESPN και ο Σαμς Σαράνια, ο βασικός πόιντ γκαρντ της ομάδας, Φρεντ ΒανΒλίτ υπέστη ρήξη χιαστού σε προπόνηση και συνεπώς αναμένεται να χάσει όλη τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ανάρτηση για τον τραυματισμό του ΒανΒλίτ

Just in: Houston Rockets’ Fred VanVleet has suffered a torn ACL, sources tell ESPN. A devastating, potentially season-ending loss for the Rockets with their starting point guard and leader. pic.twitter.com/Qhf0V58DwR — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 31χρονος Αμερικανός υπέγραψε τον περασμένο Ιούνιο επέκταση συμβολαίου για δύο ακόμα χρόνια αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ, με δική του οψιόν το καλοκαίρι του 2026.

Πλέον μένει να δούμε αν οι Ρόκετς θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποια κίνηση για να καλύψουν το κενό ή αν θα πορευθούν με τους Ριντ Σέπαρντ και Άαρον Χόλιντεϊ στη θέση του ΒανΒλίτ.