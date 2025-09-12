Ο προπονητής των Ρόκετς αποθέωσε τον Σενγκούν πριν το ματς με την Ελλάδα (vid)

Ο Ίμει Ουντόκα, τεχνικός των Χιούστον Ρόκετς, δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος αποτελεί ηγετική μορφή της Τουρκίας στο Eurobasket 2025.

Ο προπονητής των «ρουκετών» παρακολουθεί στενά την πορεία του Τούρκου σέντερ και σχολιάζει τη βελτίωσή του κυρίως στην άμυνα, λίγο πριν το ματς με την Ελλάδα (21/9, 21:00).

Οι δηλώσεις του Ουντόκα για τον Σενγκούν στο «Sports Illustrated»:

«Για αυτόν, θέλουμε να δουλέψει σε συγκεκριμένα πράγματα. Ο τρόπος που τον προστατεύουν στο Εurobasket, κάνει εξαιρετική δουλειά στο να παίρνει πολλές ασίστ, είναι πολύ αποτελεσματικός.

Επίσης είχε μερικές πολύ καλές αμυντικές φάσεις στο τέλος του αγώνα που τους κέρδισαν αγώνες. Είναι υπέροχο να βλέπεις τη δουλειά που κάνει να ανταμείβεται.

Τα νούμερά του μιλούν από μόνα τους: 21.6 πόντοι, 10.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 30.2 λεπτά συμμετοχής, ενισχύοντας την εικόνα του ως κορυφαίου ψηλού της διοργάνωσης.

