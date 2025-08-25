Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»

Το… ξέκοψε για πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς ο τζένεραλ μάνατζερ των Χιούστον Ρόκετς. Είτε με την ομάδα του, είτε γενικότερα με κάποια άλλη ομάδα του NBA.

Συγκεκριμένα ο Ράφαελ Στόουν, σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως τα «ελάφια» δεν έχουν καμία πρόθεση να κάνουν trade τον Greek Freak ο οποίος αυτό το διάστημα προετοιμάζεται με την Εθνική ομάδα για το Eurobasket 2025.

Ο GM της ομάδας της Χιούστον μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «ESPN Houston» και τόνισε πως οι Μπακς δεν θα ανταλλάξουν τον Γιάννη, που θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Μιλγουόκι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Τα πηγαίνω καλά με τον Τζον Χορστ (σ.σ. GM στους Μπακς). Ήταν ξεκάθαρος, δεν σκοπεύουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Οπότε τελείωσε εκεί», είπε μεταξύ άλλων, τον ραδιοφωνικό σταθμό «ESPN Houston» ο Ράφαελ Στόουν

Θυμίζουμε ότι το Χιούστον έκανε το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού, προσθέτοντας στο δυναμικό του με ανταλλαγή (μεταξύ άλλων έδωσε τους Τζέιλεν Γκριν και Ντίλον Μπρουκς) τον Κέβιν Ντουράντ. Θυμίζουμε ωστόσο πως πριν από αυτή την κίνηση υπήρξε έντονη φημολογία οτι οι Ρόκετς εξετάζουν το ενδεχόμενο της απόκτησης του Γιάννη, χωρίς ωστόσο το ενδιαφέρον να ευοδωθεί