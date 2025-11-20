Ο Σενγκούν οδήγησε ξανά τους Ρόκετς, νίκη με buzzer beater του Βούτσεβιτς για τους Μπουλς
Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τούρκος σέντερ, Αλπερέν Σενγκούν στο ΝΒΑ, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς στη νίκη επί των Καβαλίερς στο Κλίβελαντ.
Οι Σικάγο Μπουλς πήραν το θρίλερ με τους Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ, καθώς επικράτησαν με 122-121, χάρις σε buzzer-beater τρίποντο του Νίκολα Βούτσεβιτς, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους.
Οι Χιούστον Ρόκετς πανηγύρισαν σπουδαία νίκη στο Κλίβελαντ επί των Καβαλίερς, επικρατώντας με 114-104. Πρωταγωνιστής ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος σκόραρε 28 πόντους (10/17 δίποντα), κατέβασε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, σε μία γεμάτη εμφάνιση.
Σημαντικές νίκες στους αποψινούς αγώνες πέτυχαν επίσης οι Πέισερς, Ράπτορς, Χιτ, Τίμπεργουλβς, Νάγκετς, Θάντερ και Νικς.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της ημέρας στο ΝΒΑ:
Καβς-Ρόκετς 104-114
Πέισερς-Χόρνετς 127-118
Σίξερς-Ράπτορς 112-121
Χιτ-Γουόριορς 110-96
Τίμπεργουλβς-Γουίζαρντς 120-109
Πέλικανς-Νάγκετς 118-125
Θάντερ-Κινγκς 113-99
Μάβερικς-Νικς 111-113
Μπλέιζερς-Μπουλς 121-122
