Ο Σενγκούν οδήγησε ξανά τους Ρόκετς, νίκη με buzzer beater του Βούτσεβιτς για τους Μπουλς

Οι Σικάγο Μπουλς πήραν το θρίλερ με τους Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ, καθώς επικράτησαν με 122-121, χάρις σε buzzer-beater τρίποντο του Νίκολα Βούτσεβιτς, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους.

Οι Χιούστον Ρόκετς πανηγύρισαν σπουδαία νίκη στο Κλίβελαντ επί των Καβαλίερς, επικρατώντας με 114-104. Πρωταγωνιστής ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος σκόραρε 28 πόντους (10/17 δίποντα), κατέβασε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, σε μία γεμάτη εμφάνιση.

Σημαντικές νίκες στους αποψινούς αγώνες πέτυχαν επίσης οι Πέισερς, Ράπτορς, Χιτ, Τίμπεργουλβς, Νάγκετς, Θάντερ και Νικς.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της ημέρας στο ΝΒΑ:

Καβς-Ρόκετς 104-114

Πέισερς-Χόρνετς 127-118

Σίξερς-Ράπτορς 112-121

Χιτ-Γουόριορς 110-96

Τίμπεργουλβς-Γουίζαρντς 120-109

Πέλικανς-Νάγκετς 118-125

Θάντερ-Κινγκς 113-99

Μάβερικς-Νικς 111-113

Μπλέιζερς-Μπουλς 121-122