sports betsson
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 09:27
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο Σενγκούν οδήγησε ξανά τους Ρόκετς, νίκη με buzzer beater του Βούτσεβιτς για τους Μπουλς
Μπάσκετ 20 Νοεμβρίου 2025 | 09:48

Ο Σενγκούν οδήγησε ξανά τους Ρόκετς, νίκη με buzzer beater του Βούτσεβιτς για τους Μπουλς

Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τούρκος σέντερ, Αλπερέν Σενγκούν στο ΝΒΑ, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς στη νίκη επί των Καβαλίερς στο Κλίβελαντ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Spotlight

Οι Σικάγο Μπουλς πήραν το θρίλερ με τους Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ, καθώς επικράτησαν με 122-121, χάρις σε buzzer-beater τρίποντο του Νίκολα Βούτσεβιτς, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους.

Οι Χιούστον Ρόκετς πανηγύρισαν σπουδαία νίκη στο Κλίβελαντ επί των Καβαλίερς, επικρατώντας με 114-104. Πρωταγωνιστής ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος σκόραρε 28 πόντους (10/17 δίποντα), κατέβασε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, σε μία γεμάτη εμφάνιση.

Σημαντικές νίκες στους αποψινούς αγώνες πέτυχαν επίσης οι Πέισερς, Ράπτορς, Χιτ, Τίμπεργουλβς, Νάγκετς, Θάντερ και Νικς.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της ημέρας στο ΝΒΑ:

Καβς-Ρόκετς 104-114
Πέισερς-Χόρνετς 127-118
Σίξερς-Ράπτορς 112-121
Χιτ-Γουόριορς 110-96
Τίμπεργουλβς-Γουίζαρντς 120-109
Πέλικανς-Νάγκετς 118-125
Θάντερ-Κινγκς 113-99
Μάβερικς-Νικς 111-113
Μπλέιζερς-Μπουλς 121-122

Headlines:
Business
Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έρχεται λύση με εφαρμογή από 2026 – Οι ελληνικές τράπεζες κλείνουν το λογαριασμό

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έρχεται λύση με εφαρμογή από 2026 – Οι ελληνικές τράπεζες κλείνουν το λογαριασμό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Τένις 20.11.25

Ο Ρότζερ Φέντερερ εισήχθη στο Hall of Fame του τένις (vid)

Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις και κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης που πάτησε ποτέ σε κορτ, Ρότζερ Φέντερερ, έλαβε ακόμη μια τιμητική διάκριση, κερδίζοντας μια θέση στο Hall of Fame του σπορ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος

«Μπορούμε να του δώσουμε λίγη ελευθερία να πάρει ανάσα» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Φιλίπ Ντιαλό ενώ έκανε λόγο και για «παρενόχληση» της ιδιωτικής ζωής του Εμπαπέ

Βάιος Μπαλάφας
«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»
Ποδόσφαιρο 19.11.25

«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»

Το τμήμα επικοινωνίας της UEFA πήρε θέση με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ και τονίζει ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία στηρίζει τον Λανουά, την ΚΕΔ και την ΕΠΟ

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση

Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2025 να είχε έσοδα-ρεκόρ πάνω από 400 εκατ. ευρώ, όμως είχε ζημιά 6 εκατ. όπως και εκτόξευση του κόστους του ρόστερ. Νέος στόχος τα 475 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Βάιος Μπαλάφας
Ο Ντικ Άντβοκαατ θα γίνει με το Κουρασάο ο γηραιότερος προπονητής σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Ότο Ρεχάγκελ
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ο προπονητής του Κουρασάο ετοιμάζεται να σπάσει ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ με την Ελλάδα

Το ρεκόρ που κατέχει ο Ότο Ρεχάγκελ από το 2010 με την Εθνική Ελλάδας, ως ο γηραιότερος σε τελική φάση Μουντιάλ, πρόκειται να καταρρίψει ο προπονητής του Κουρασάο, Ντικ Άντβοκαατ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευσης, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο