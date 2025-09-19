Ο Σενγκούν γλεντάει σε ελληνικό εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης του σπάει πιάτο στο κεφάλι! (vid)

Ο Αλπερέν Σενγκούν έγινε -όχι άθελά του- στόχος πληθώρας αρνητικών σχολίων από όλο τον μπασκετικό και όχι μόνο κόσμο για την κόντρα που άνοιξε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Ελλάδα, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Εθνικής μας στον ημιτελικό του πρόσφατου Eurobasket.

Ωστόσο, όλα αυτά τώρα ανήκουν στο παρελθόν. Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ούτως ή άλλως δεν είχε καμία διάθεση να μπει σε οποιαδήποτε διαμάχη, ζήτησαν συγνώμη για οποιαδήποτε αρνητική συμπεριφορά μπορεί να είχαν, με τον Τούρκο σταρ του NBA να παραδέχεται ότι τα σχόλια που έκανε μετά το Ελλάδα – Τουρκία ήταν… εκτός τόπου και χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση, με την κόντρα του με την ελληνική πλευρά να έχει μπει στο χρονοντούλαπο, ο ίδιος θέλησε μάλλον να δώσει έμφαση σε αυτό. Έτσι, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές του στις τουρκικές ακτές του Αιγαίου πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για την προετοιμασία του ενόψει της έναρξης της σεζόν στο ΝΒΑ με τους Χιούστον Ρόκετς, ο Αλπερέν Σενγκούν επισκέφθηκε το ελληνικό εστιατόριο «Μάνος», στην Μαρμαρίδα.

Μυήθηκε στην ελληνική διασκέδαση ο Σενγκούν

Όπως μάλιστα φαίνεται στα πλάνα που δημοσίευσε το Poilitisonline.com, ο 23χρονος σέντερ… μυήθηκε στα ελληνικά ήθη και έθιμα!

Στο βίντεο φαίνεται ότι ο γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας τον σηκώνει από το τραπέζι που κάθεται προκειμένου να σπάσουν πιάτα, ενώ στο τέλος της διαδικασίας ένα από αυτά σπάει στο κεφάλι του Τούρκου, ο οποίος φυσικά νωρίτερα είχε δώσει τη συγκατάθεσή του. Όπως φαίνεται, ο Σενγκούν πέρασε υπέροχα στην ελληνική αυτή βραδιά και ακολούθως, μετά το τέλος της βραδιάς, έβγαλε χαμογελαστός και τις σχετικές αναμνηστικές φωτογραφίες.