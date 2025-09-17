Ο Σενγκούν ζήτησε συγνώμη για την προκλητική του ανάρτηση (pic)

Μετά το τέλος του αγώνα της Ελλάδας με την Τουρκία, ο Αλπερέν Σενγκούν προχώρησε σε ορισμένες προκλητικές αναρτήσεις με τον Κεμάλ Ατατούρκ και τη Μικρασιατική καταστροφή.

Όπως ήταν λογικό οι αντιδράσεις ήταν πολλές για τον τρόπο που ενήργησε ο ταλαντούχος φόργουορντ/σέντερ, με τον ίδιο εν τέλει να παίρνει πίσω όσα είπε, μιμούμενος τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που με τη σειρά του αναφέρθηκε σε περιστατικό σε live του.

Ο Σενγκούν προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια αναφέροντας πως ήταν ένα λάθος, ότι έχει μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες και ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει κανέναν.

«Το post μου μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση να τους προσβάλω», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλπερέν Σενγκούν.

Η ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν: