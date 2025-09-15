Γίνεται… χαμός στα social με τον Σενγκούν – Ο Τούρκος που προκάλεσε «παίζει» στους Απαράδεκτους (pics)

Τον έκραξε δημόσια ο Σπανούλης, τον είπε παιδάκι που δεν μπορεί ούτε καν να μιλάει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που από την πλευρά του αντιμετώπισε με ανωτερότητα τις χαζομάρες του Τούρκου παίκτη και του απάντησε να δει… youtube για να μαθαίνει.

Όπως και να έχει ο Αλπερέν Σενγκούν μπορεί να έδειξε (και) στο Ευρωμπάσκετ πως είναι ένας πολύ καλός παίκτης όμως από συμπεριφορά θέλει πολύ δουλειά. Ίσως να είναι το νεαρό της ηλικίας (23 χρονών), ίσως απλά αυτός είναι. Δεν σημαίνει πως ένας πολύ καλός αθλητής είναι απαραιτήτως και σωστός άνθρωπος.

Τα όσα είπε και έγραψε προκλητικά ο Σενγκούν κατά της Ελλάδας μετά την συντριβή της Εθνικής μας από την Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ τα… βρήκε μπροστά λίγο μετά την ήττα από την Γερμανία στον τελικό.

Ο Σενγκούν που είναι με τα… μούτρα κάτω σε όλες τις φωτογραφίες μετά τον τελικό, δίπλα στον Γιάννη που έλαμπε από χαρά με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος και που έδωσε αρκετές πετυχημένες εμπνεύσεις στα… αλάνια των social. Με τον Σενγκούν να «πρωταγωνιστεί» ακόμη και στους επικούς Απαράδεκτους.

Δείτε μερικές από τις σχετικές αναρτήσεις…

Αποκλειστικά πλάνα απο την επιστροφή του Σεγκούν στην Τουρκία #TURGER pic.twitter.com/sKFrIi2a0D — Εμένα με λένε Όλγα Μαρκάτου διέσχισα (@OlgaMarkatou3) September 14, 2025