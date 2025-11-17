NBA: Ντουράντ και Σενγκούν «καθάρισαν» τους Μάτζικ (117-113) – Οι Τζαζ πήραν το «θρίλερ» με τους Μπουλς (150-147)

Οι Ρόκετς νίκησαν με 117-113 στην παράταση το Ορλάντο με το δίδυμο Κέβιν Ντουράντ (35 πόντοι, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ) και Αλπερέν Σενγκούν (30 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ) να κάνουν «όργια» στο παρκέ, σε μια απίθανη ματσάρα στο NBA

Από πλευράς Ορλάντο, ο Φραντς Βάγκνερ ξεχώρισε με 29 πόντους (3/8 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Ντέσμοντ Μπέιν ακολούθησε με 26 πόντους (2/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Σε ένα απίθανο ματς που κρίθηκε μετά από δυο παρατάσεις, οι Τζαζ νίκησαν 150-147 τους Μπουλς. Ο Κιγιόντε Τζορτζ, που είχε 33 πόντους, έκρινε το ματς με τρίποντο στα 2» πριν το τέλος , ενώ ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ο κορυφαίος με 47 πόντους.

Από πλευράς Μπουλς, Κόμπι Γουάιτ (27 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και Τζος Γκίντι (26 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 13 ασίστ) έκαναν ό,τι μπορούσαν, όμως δεν ήταν αρκετό για τους «ταύρους».

Οι Γουόριορς πέρασαν με 124-106 από τη Νέα Ορλεάνη έχοντας πρωταγωνιστή τον Μόουζες Μούντι με 32 πόντους και 8/12 τρίποντα, ενώ σε κακό βράδυ ήταν ο Στεφ Κάρι (9 πόντοι με 2/11 σουτ). Από τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Τρέι Μέρφι με 20 πόντους (2/6 τρίποντα) και 8 ριμπάουντ. Στους 18 πόντους (3/8 τρίποντα) σταμάτησε ο Χοσέ Αλβαράδο.

Οι Σπερς επιβλήθηκαν 123-110 των Κινγκς με κορυφαίο τον ΝτιΆαρον Φοξ που είχε 28 πόντους και 11 ασίστ. Ο Ντομάντας Σαμπόνις ήταν για ακόμη μία φορά εξαιρετικός για το Σακραμέντο, κάνοντας double-double με 17 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως δεν έφταναν για να κάμψει την αντίσταση του Σαν Αντόνιο.

Οι Χοκς πέρασαν με 124-122 από την Αριζόνα με την τριάδα Οκόνγκου (27π.), Αλεξάντερ-Γουόκερ (26π.) και Τζόνσον (25π.) να κάνει τη διαφορά και να ανατρέπει διαφορά 22 πόντων από την τέταρτη περίοδο. Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ατλάντα Χοκς, με τον Ντίλον Μπρουκς να ξεχωρίζει για τους Σανς έχοντας 34 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Μπόστον Σέλτικς – Λος Άντζελες Κλίπερς 121-118

Σαν Αντόνιο Σπερς – Σακραμέντο Κινγκς 123-110

Γουάσινγκτον Γουίζαρντς – Μπρούκλιν Νετς 106-129

Χιούστον Ρόκετς – Ορλάντο Μάτζικ 117-113 (παρ.)

Νιου Όρλεανς Πέλικανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 106-124

Ντάλας Μάβερικς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 138-133 (παρ.)

Φοίνιξ Σανς – Ατλάντα Χοκς 122-124

Γιούτα Τζαζ – Σικάγο Μπουλς 150-147 (παρ.)