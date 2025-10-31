Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)

Μπορεί ο Κέβιν Ντουράντ να έγινε πρόσφατα ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης καλαθοσφαιριστής στην ιστορία του NBA, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στη ζωή του δεν υπήρξαν και δύσκολες στιγμές, ακόμη και περίοδοι κατά τις οποίες βίωσε ακόμη και κατάθλιψη.

Ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς ήταν καλεσμένος σε podcast και έκανε μερικές αποκαλύψεις που δεν περίμεναν πολλοί… Οι αποκαλύψεις είχαν να κάνουν με την ψυχική του υγεία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι στο παρελθόν αισθανόταν πολύ άβολα για την εμφάνισή τους καθώς ήταν πολύ ψηλός και πολύ αδύνατος.

Στο διάστημα αυτό πέρασε κατάθλιψη και μάλιστα κάθε άλλο μικρό δεν ήταν καθώς διήρκεσε έξι ολόκληρα χρόνια! Εν συνεχεία ο 37χρονος Αμερικανός αθλητής εξήγησε πως κάποια στιγμή κατάλαβε ότι αυτό ήταν κάτι ανόητο και το ξεπέρασε μαζί και με την καταξίωση μέσα από το άθλημα του μπάσκετ.

Παρακάτω όσα είπε ο Κέβιν Ντουράντ για το θέμα της κατάθλιψης

«Έχω περάσει κατάθλιψη στο παρελθόν, ένιωθα ανασφαλής για την εμφάνισή μου. Ήταν περίπου 6 χρόνια πριν και με χτύπησε άσχημα. Το ξεπέρασα γιατί ήταν ανόητο να νοιάζομαι για κάτι τέτοιο.

Ένιωθα ότι ήμουν πολύ ψηλός και πολύ αδύνατος, και ότι ξεχώριζα από τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς λόγο. Τώρα το έχω αποδεχθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων».