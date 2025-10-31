sports betsson
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)
Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)

Κατάθεση ψυχής από τον Κέβιν Ντουραντ σε podcast, καθώς αποκάλυψε ότι βίωσε περίοδο στη ζωή του που ένιωθε μεγάλες ανασφάλειες σχετικά με την εμφάνισή του.

Μπορεί ο Κέβιν Ντουράντ να έγινε πρόσφατα ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης καλαθοσφαιριστής στην ιστορία του NBA, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στη ζωή του δεν υπήρξαν και δύσκολες στιγμές, ακόμη και περίοδοι κατά τις οποίες βίωσε ακόμη και κατάθλιψη.

Ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς ήταν καλεσμένος σε podcast και έκανε μερικές αποκαλύψεις που δεν περίμεναν πολλοί… Οι αποκαλύψεις είχαν να κάνουν με την ψυχική του υγεία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι στο παρελθόν αισθανόταν πολύ άβολα για την εμφάνισή τους καθώς ήταν πολύ ψηλός και πολύ αδύνατος.

Στο διάστημα αυτό πέρασε κατάθλιψη και μάλιστα κάθε άλλο μικρό δεν ήταν καθώς διήρκεσε έξι ολόκληρα χρόνια! Εν συνεχεία ο 37χρονος Αμερικανός αθλητής εξήγησε πως κάποια στιγμή κατάλαβε ότι αυτό ήταν κάτι ανόητο και το ξεπέρασε μαζί και με την καταξίωση μέσα από το άθλημα του μπάσκετ.

Παρακάτω όσα είπε ο Κέβιν Ντουράντ για το θέμα της κατάθλιψης

«Έχω περάσει κατάθλιψη στο παρελθόν, ένιωθα ανασφαλής για την εμφάνισή μου. Ήταν περίπου 6 χρόνια πριν και με χτύπησε άσχημα. Το ξεπέρασα γιατί ήταν ανόητο να νοιάζομαι για κάτι τέτοιο.

Ένιωθα ότι ήμουν πολύ ψηλός και πολύ αδύνατος, και ότι ξεχώριζα από τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς λόγο. Τώρα το έχω αποδεχθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων».

Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Δεν έπαιξε άμυνα και ηττήθηκε εύκολα στο Πριγκιπάτο
Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Δεν έπαιξε άμυνα και ηττήθηκε εύκολα στο Πριγκιπάτο

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Πριγκιπάτο με 92-84 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Ο Κέντρικ Ναν τελείωσε το ματς με 26 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετό για το «τριφύλλι».

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)
Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, θύμισε στο κοινό την πρόβλεψη του Άλεκ Πίτερς για τη φετινή βαθμολογία της Ευρωλίγκας, λίγο πριν το ματς της ομάδας του στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό - Δείτε γιατί.

Χαμός στις ΗΠΑ με το σκάνδαλο στοιχηματισμού του NBA – Το Κονγκρέσο καλεί για εξηγήσεις τον Άνταμ Σίλβερ
Χαμός στις ΗΠΑ με το σκάνδαλο στοιχηματισμού του NBA – Το Κονγκρέσο καλεί για εξηγήσεις τον Άνταμ Σίλβερ

Δεν γλιτώνει ούτε ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το σκάνδαλο στοιχηματισμού ενώπιον του Κογκρέσου.

Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Δεν έπαιξε άμυνα και ηττήθηκε εύκολα στο Πριγκιπάτο
Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Δεν έπαιξε άμυνα και ηττήθηκε εύκολα στο Πριγκιπάτο

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Πριγκιπάτο με 92-84 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Ο Κέντρικ Ναν τελείωσε το ματς με 26 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετό για το «τριφύλλι».

Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Ουκρανία: Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ άναψε πράσινο φως για Tomahawk στο Κίεβο
Το αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε πράσινο φως για Tomahawk στην Ουκρανία

Στα χέρια του Τραμπ η τελική απόφαση για Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει τονίζει πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk στη Ρωσία.

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της
Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της

Καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Τζόρτζια Μελόνι θα δυσκολευτεί να κερδίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία στις επόμενες εκλογές, εξετάζει ένα «μπόνους εδρών» για το κόμμα που θα πλειοψηφήσει.

«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City
«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City

Η Κιμ Κατράλ, η ηθοποιός που συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο της αθυρόστομης και ακαταμάχητης Σαμάνθα Τζόουνς στη σειρά Sex And The City, θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή

Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ
Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ

Ο Λαμίλ Γιαμάλ αναζήτησε και εξωτερικές γνώμες γιατρών για πιθανή χειρουργική επέμβαση σε πρόβλημα στη βουβωνική χώρα. Προς το παρόν διαχειρίζεται την κατάσταση με ξεκούραση και φυσιοθεραπείες

Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με εννέα απουσίες η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00). Εκτός Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου και Βοριαζίδης.

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

