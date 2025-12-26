Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός μοιάζει με νοσοκομείο καθώς 8 αθλητές της ομάδας νοσούν με γρίπη Α, η οποία σέρνεται εδώ και αρκετό καιρό με πολύ κόσμο να είναι άρρωστος.

Οι πράσινοι ζήτησαν αναβολή για την προγραμματισμένη αναμέτρηση για το Σάββατο (27/12) με αντίπαλο το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL, με τους πράσινους να ανησυχούν και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός και τα δεδομένα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει κάπως τους πράσινους ενόψει και του ντέρμπι της επόμενης Παρασκευής (2/1) με τον Ολυμπιακό, καθώς η ίωση έχει χτυπήσει ήδη 8 μέλη από το αγωνιστικό τμήμα και τρία από το staff.

Κανείς δε μπορεί να γνωρίζει την εξέλιξη της νόσου αλλά και πότε θα επανέλθουν άπαντες υγιείς στο πρόγραμμα της ομάδας.