Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ μίλησε για το επεισόδιο στα court seats του ΟΑΚΑ: «Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα»

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κέρδισε σχετικά εύκολα τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, όμως υπήρξε ένταση και επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη των Ισραηλινών, Οφέρ Γιανάι με οπαδό του τριφυλλιού στα court seats κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του ματς.

Ο πρόεδρος της ομάδας του Τελ Αβίβ, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, όμως στο ημίχρονο ένας φίλος του τριφυλλιού τον εξύβρισε και τον απώθησε, σε μια κίνηση που δημιούργησε αναστάτωση στο γήπεδο. Ο εν λόγω φίλαθλος εντοπίστηκε άμεσα και του αφαιρέθηκε το διάρκειας ενώ αποκλείστηκε διά βίου η είσοδός του στο Telekom Center. Την άμεση αντίδραση του τριφυλλιού εξήρε και ο Οφέρ Γιανάι μιλώντας στο μέσο του Ισραήλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Ισραήλ ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, οπότε γύρισα προς το μέρος του και μετά μου είπε, «Προχώρα, γ@μημένε Εβραίε», και έδειξε την κιπά (σ.σ το σκουφάκι που φορούν οι Εβραίοι. Ο πρόεδρός του Παναθηναϊκού έφτασε αμέσως, και μετά ο διευθύνων σύμβουλος. Ενήργησαν αμέσως και πολύ γρήγορα και ανακάλεσαν την ιδιότητά του ως μέλους. Όχι μόνο ανακλήθηκε η ιδιότητά του ως μέλους, αλλά του απαγορεύτηκε και η είσοδος στο γήπεδο εφ’ όρου ζωής. Κάλεσαν την αστυνομία, υπέβαλαν καταγγελία και η αστυνομία τον συνέλαβε».

«Μετά το περιστατικό, πολλοί μου είπαν να βγάλω την κιπά και το κασκόλ μου. Το περιστατικό ήταν πραγματικά κάτι ασυνήθιστο», είπε ο Οφέρ Γιανάι. «Ένας από τους ανθρώπους που κάθονταν στο παρκέ είπε μερικά λόγια, δεν απάντησα, και μετά, αφού τον προσπέρασα, ήρθε από πίσω μου και με έσπρωξε, ένα σπρώξιμο με σκοπό να με ρίξει κάτω», συμπλήρωσε ο Ισραηλινός επιχειρηματίας.