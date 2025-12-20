sports betsson
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ μίλησε για το επεισόδιο στα court seats του ΟΑΚΑ: «Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα»
Euroleague 20 Δεκεμβρίου 2025 | 15:00
Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι μίλησε σε μέσο του Ισραήλ για το επεισόδιο που είχε με κάποιο φίλο του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο του ματς.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κέρδισε σχετικά εύκολα τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, όμως υπήρξε ένταση και επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη των Ισραηλινών, Οφέρ Γιανάι με οπαδό του τριφυλλιού στα court seats κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του ματς.

Ο πρόεδρος της ομάδας του Τελ Αβίβ, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, όμως στο ημίχρονο ένας φίλος του τριφυλλιού τον εξύβρισε και τον απώθησε, σε μια κίνηση που δημιούργησε αναστάτωση στο γήπεδο. Ο εν λόγω φίλαθλος εντοπίστηκε άμεσα και του αφαιρέθηκε το διάρκειας ενώ αποκλείστηκε διά βίου η είσοδός του στο Telekom Center. Την άμεση αντίδραση του τριφυλλιού εξήρε και ο Οφέρ Γιανάι μιλώντας στο μέσο του Ισραήλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Ισραήλ ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, οπότε γύρισα προς το μέρος του και μετά μου είπε, «Προχώρα, γ@μημένε Εβραίε», και έδειξε την κιπά (σ.σ το σκουφάκι που φορούν οι Εβραίοι. Ο πρόεδρός του Παναθηναϊκού έφτασε αμέσως, και μετά ο διευθύνων σύμβουλος. Ενήργησαν αμέσως και πολύ γρήγορα και ανακάλεσαν την ιδιότητά του ως μέλους. Όχι μόνο ανακλήθηκε η ιδιότητά του ως μέλους, αλλά του απαγορεύτηκε και η είσοδος στο γήπεδο εφ’ όρου ζωής. Κάλεσαν την αστυνομία, υπέβαλαν καταγγελία και η αστυνομία τον συνέλαβε».

«Μετά το περιστατικό, πολλοί μου είπαν να βγάλω την κιπά και το κασκόλ μου. Το περιστατικό ήταν πραγματικά κάτι ασυνήθιστο», είπε ο Οφέρ Γιανάι. «Ένας από τους ανθρώπους που κάθονταν στο παρκέ είπε μερικά λόγια, δεν απάντησα, και μετά, αφού τον προσπέρασα, ήρθε από πίσω μου και με έσπρωξε, ένα σπρώξιμο με σκοπό να με ρίξει κάτω», συμπλήρωσε ο Ισραηλινός επιχειρηματίας.

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 1.

LIVE: Αστέρας – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»
Euroleague 20.12.25
Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, αναφέρθηκε στην έλευση του NBA στην Ευρώπη και τόνισε πως ο «μαγικός κόσμος» είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί την Euroleague.

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25
Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 1.

Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
«Αντισυμβατικές» γιορτές 20.12.25
Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες - Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών τα Χριστούγεννα;

Από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια έως τις χαλαρές στιγμές σε ηλιόλουστες παραλίες του εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»
Κόσμος 20.12.25
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»

Η πολιτεία της Νέα Νότια Ουαλία σχεδιάζει να απαγορεύσει το σύνθημα για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα», στο πλαίσιο αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τη ρητορική μίσους, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Ουκρανία: Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβαση μας στη Μαύρη Θάλασσα – Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές
Κόσμος 20.12.25
«Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβαση μας στη Μαύρη Θάλασσα» - Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ

ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα
Διεθνής Οικονομία 20.12.25
ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα

Οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην ΕΕ αυξάνονται κατακόρυφα το 2025, καθώς ο πληθωρισμός ωθεί τις τιμές προς τα πάνω και οι ρυθμιστικές αρχές καθιστούν αυστηρότερα τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών

LIVE: Αστέρας – Άρης
LIVE: Αστέρας – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25
Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»

Για καθυστερήσεις στον αγροτικό τομέα και την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη – «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25
Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη - «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα

Συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων ότι αφενός δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και αφετέτου μετεκλογικά να δημιουργήσουν κυβέρνηση, προτείνει ο Χάρης Καστανίδης.

Ιταλία: Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η αστυνομία – 384 συλλήψεις
Κόσμος 20.12.25
Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η ιταλική αστυνομία - 384 συλλήψεις

Οι Αρχές στην Ιταλία έχουν θέσει υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους - Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, αλλά και 50 όπλα

Βρυξέλλες: Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι την είσοδο του προξενείου της Πολωνίας
«Killers» 20.12.25
Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι στην είσοδο του προξενείου της Πολωνίας στις Βρυξέλλες

Οι άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζει το πολωνικό προξενείο στις Βρυξέλλες και έγραψαν υβριστικά συνθήματα πολιτικού χαρακτήρα

Ολυμπιακός: Σε 15 ημιτελικούς, με 17 αθλητές οι «ερυθρόλευκοι»!
Άλλα Αθλήματα 20.12.25
Ολυμπιακός: Σε 15 ημιτελικούς, με 17 αθλητές οι «ερυθρόλευκοι»!

Σήμερα (20/12) από τις 16:00 στο κλειστό Παναγίας Αλεξιώτισσας, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με 17 αθλητές και αθλήτριες, σε 15 ημιτελικούς πρωταθλήματος, διεκδικώντας μετάλλια και προκρίσεις στους τελικούς της Κυριακής (21/12).

LIVE: Νιούκαστλ – Τσέλσι
LIVE: Νιούκαστλ – Τσέλσι

LIVE: Νιούκαστλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Τσέλσι για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25
Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

