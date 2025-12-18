Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ (pic)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χάποελ με 93-82 στο Telekom Center Athens και υποχρέωσε την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague στην 5η ήττα της στη διοργάνωση.

Οι Πράσινοι βρίσκονται πλέον στην τέταρτη θέση, μετρώντας 11 νίκες και 6 ήττες. Πρώτη παραμένει η Χάποελ και ακολουθεί η Μπαρτσελόνα, με τη Βαλένθια να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε την Βαλένθια με 85-82, η Φενερμπαχτσέ επικράτησε στο Μιλάνο της Αρμάνι με 87-72, ενώ η Ρεάλ νίκησε στη Μαδρίτη την Παρί με 95-90.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα 17ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90

Αναντολού Εφές – Dubai BC 19/12 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 19/12 στις 20:00

Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 19/12 στις 20:30

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 19/12 στις 21:30

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 19/12 στις 21:45

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 23/12 στις 18:00

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 23/12 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 23/12 στις 20:00

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 23/12 στις 20:30

Βαλένθια – Μπασκόνια 23/12 στις 21:00

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 23/12 στις 21:45

Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 23/12 στις 21:45

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 19:00

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 26/12 στις 20:30

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 26/12 στις 21:30