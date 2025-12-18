Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ (pic)
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 . Αυτή είναι η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη των Πράσινων.
- Ζευγάρι έστησε παγίδα σε 32χρονο για να τον ληστέψουν – Το ραντεβού μέσω social media με δόλωμα τη γυναίκα
- Πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του αυτοκινήτου όταν παρκάρετε;
- Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
- Η Ουκρανία, τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και το Βέλγιο ως νέο «μαύρο πρόβατο» στη διχασμένη ΕΕ
Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χάποελ με 93-82 στο Telekom Center Athens και υποχρέωσε την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague στην 5η ήττα της στη διοργάνωση.
Οι Πράσινοι βρίσκονται πλέον στην τέταρτη θέση, μετρώντας 11 νίκες και 6 ήττες. Πρώτη παραμένει η Χάποελ και ακολουθεί η Μπαρτσελόνα, με τη Βαλένθια να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.
Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε την Βαλένθια με 85-82, η Φενερμπαχτσέ επικράτησε στο Μιλάνο της Αρμάνι με 87-72, ενώ η Ρεάλ νίκησε στη Μαδρίτη την Παρί με 95-90.
Αποτελέσματα/πρόγραμμα 17ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82
Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90
Αναντολού Εφές – Dubai BC 19/12 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 19/12 στις 20:00
Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 19/12 στις 20:30
Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 19/12 στις 21:30
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 19/12 στις 21:45
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής
Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 23/12 στις 18:00
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 23/12 στις 19:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 23/12 στις 20:00
Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 23/12 στις 20:30
Βαλένθια – Μπασκόνια 23/12 στις 21:00
Παρί – Ερυθρός Αστέρας 23/12 στις 21:45
Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 23/12 στις 21:45
Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 19:00
Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 26/12 στις 20:30
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 26/12 στις 21:30
- Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έπεσε στη 12η θέση παρά τη νίκη της ΑΕΚ
- Απίστευτη εξέλιξη από λεπτό σε λεπτό για την ΑΕΚ
- Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
- Conference League: Η τελική βαθμολογία της League Phase – Στην 3η θέση η ΑΕΚ (pics)
- ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference!
- Αταμάν: «Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά και δείξαμε τη δυναμική μας»
- ΑΕΚ – Κραϊόβα: Οι Ρουμάνοι σκοράρουν και 2ο γκολ, απαντά η «Ένωση» για το 1-2 (vid)
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις