Παναγιώτα Διαμαντή: Ελληνίδα δασκάλα ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου

Μεγάλη καταξίωση για την Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα στα Φουρνά Ευρυτανίας, η οποία είναι ανάμεσα στους 50 φιναλίστ για το βραβείο Global Teacher Prize, κάτι που την κατατάσσει σε μία από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς σε όλον τον κόσμο για το 2025. Η ένταξή της στη λίστα του θεσμού που υποστηρίζεται από την UNESCO θεωρείται ιστορική στιγμή για την Ελλάδα καθώς πρώτη φορά διεκδικεί το βραβείο Global Teacher Ελληνίδα δασκάλα από μικρό μονοθέσιο δημοτικό σχολείο.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια με ανάρτησή της στα social media.

«Με μεγάλη τιμή και χαρά ανακοινώθηκε και επίσημα η ένταξή μου στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize του Varkey Foundation, σε συνεργασία με την UNESCO, έναν θεσμό παγκόσμιας εμβέλειας που αξιολογεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς μετά από πολυεπίπεδη διεθνή αξιολόγηση από ανεξάρτητες επιτροπές παγκόσμιου κύρους, με βάση τον παιδαγωγικό αντίκτυπο, την κοινωνική προσφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, Ελληνίδα εκπαιδευτικός από μικρό μονοθέσιο δημοτικό σχολείο συγκαταλέγεται στη λίστα αυτή και αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη να εκπροσωπώ τη χώρα μας διεθνώς!

Ανάμεσα σε συναδέλφους από την Ευρωπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανια και την Αφρική, από περιοχές εξαιρετικά προηγμένες αλλά και περιοχές όπου η εκπαίδευση δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα αλλά καθημερινός αγώνας, συναντώ εκπαιδευτικούς που παράγουν πραγματικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα!

Έργα υψηλού επιπέδου και ουσίας που είναι ειλικρινά τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσά τους!», έγραψε η κ. Διαμαντή.

Παναγιώτα Διαμαντή: Η πρωτοβουλία που έδωσε νέα πνοή σε χωριό που κινδύνευε να ερημώσει

Πριν λίγες ημέρες, η Παναγιώτα Διαμαντή τιμήθηκε και στα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών που απονεμήθηκαν σε πρόσωπα που ξεχώρισαν με το έργο και το ήθος τους καθώς η δασκάλα κατάφερε να «ζωντανέψει» τη Φουρνά Ευρυτανίας.

Όπως είχε πει η ίδια στην ΕΡΤ, μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες, κατάφερε να ανοίξει ξανά το δημοτικό σχολείο στα Φουρνά και να δοθεί νέα πνοή στον τόπο που κινδύνευε από ερημοποίηση.

«Το χωριό αυτό ουσιαστικά αριθμεί σχεδόν 100 κατοίκους. Φέτος θα είχε μόνο έναν μαθητή στο δημοτικό και πέρυσι έκλεισε το νηπιαγωγείο του ελλείψει μαθητών (…) καταλαβαίνετε ότι κλείνοντας ένα νηπιαγωγείο θα έκλεινε ένα δημοτικό και στη συνέχεια το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο δημιουργήσαμε τη “Νέα Ζωή” στο χωριό, την πανελλήνια κοινωνική δράση με στόχο την ανατροπή αυτού του κλίματος της ερημοποίησης» σημείωσε η κα Διαμαντή.

Όπως εξήγησε, μέσα από πλήθος εκπαιδευτικών δράσεων και καινοτομιών, το σχολείο άνοιξε όχι μόνο στους μαθητές αλλά και «στον κόσμο», με συνεργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. «Συνδεθήκαμε με περισσότερα από 70 σχολεία πανελλαδικά, συνεργαστήκαμε με σχολείο στο Κονγκό, δημιουργήσαμε εργαστήριο ρομποτικής που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Καλαμάτας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλα αυτά είχαν στόχο να δώσουμε στα παιδιά ερεθίσματα που, δυστυχώς, δεν έχουν σε ένα μικρό μονοθέσιο σχολείο», ανέφερε.

«Ήρθαν έξι οικογένειες με 18 παιδιά. Από τα εννέα παιδιά του χωριού φτάσαμε στα 27 μέσα σε έναν χρόνο και ξανάνοιξε το νηπιαγωγείο», είπε, τονίζοντας ότι το επίτευγμα αυτό έγινε «σε συνθήκες ελάχιστων πόρων, εκπαιδευτικών και οικονομικών».

Σήμερα, το εγχείρημα λειτουργεί ως πρότυπο και επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. «Υπάρχει λίστα με περισσότερες από 150 οικογένειες που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να μετοικήσουν στην επαρχία. Η δράση επεκτάθηκε ήδη στη Ζίτσα Ιωαννίνων και τον επόμενο μήνα στη Βοιωτία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «καλύτερη ποιότητα ζωής και ισότητα στην εκπαίδευση».