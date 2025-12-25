newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 20:00

Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει το σχέδιο των 20 σημείων που παρουσίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το οποίο αποτελεί τον καρπό των πρόσφατων συνομιλιών Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Μαϊάμι.

«Η αποτυχία επίλυσης του εδαφικού ζητήματος καθιστά το σχέδιο αυτό αδύνατο», δηλώνει Ρώσος αναλυτής

Το συγκεκριμένο σχέδιο θεωρείται ως η αναθεώρηση αυτού των 28 σημείων, στο οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχαν καταλήξει τον Νοέμβριο ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Ρώσος διαπραγματευτής και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεφ.

Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει τις εγγυήσεις ασφάλειας που ζητά το Κίεβο για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων από τη Ρωσία, καθώς και σχέδια για την ανοικοδόμηση της χώρας που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Ωστόσο, όπως τονίζουν οι New York Times, το Κρεμλίνο, ενθαρρυμένο από τις επιτυχίες της Μόσχας στο πεδίο της μάχης και αντιμετωπίζοντας τη δυσκολία να παρουσιάσει το νέο σχέδιο στο ρωσικό κοινό ως νίκη, είναι απίθανο να το αποδεχτεί.

«Αυτό είναι μια απόλυτη παρωδία», έγραψε στο Telegram ο Αλεξέι Ναούμοφ, αναλυτής διεθνών υποθέσεων με έδρα τη Μόσχα, σχετικά με το νέο σχέδιο.

«Η ιδέα είναι σαφής: να το παρουσιάσουν (σ.σ. οι Ουκρανοί) στους Αμερικανούς ως ‘συμβιβασμό’ και στη συνέχεια να κατηγορήσουν τη Ρωσία για την αποτυχία του», πρόσθεσε.

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία

Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο Πούτιν τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιμείνει ιδιαίτερα σε δύο σημεία: η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ (σ.σ. που αποτελούν το Ντονμπάς) και να μην επιδιώξει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Ο Ρώσος πρόεδρος επιβεβαίωσε αυτή του τη θέση την περασμένη Παρασκευή στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που δίνει στο τέλος κάθε χρονιάς.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να κάνει κάποιες «υποχωρήσεις» — οι οποίες, σύμφωνα με την ευρέως διαδεδομένη άποψη, περιλαμβάνουν την παραχώρηση ορισμένων εδαφών που κατέχει η Ρωσία στις περιοχές Χάρκοβο και Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Ωστόσο, τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει πρόθυμη να συνεχίσει τον αγώνα για την πλήρη κατάληψη της περιοχής του Ντονέτσκ.

Πηγή: New York Times, ISW

Το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Ζελένσκι προβλέπει ότι η Ρωσία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από τις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο.

Επίσης, προβλέπεται ότι η Ουκρανία θα αποσύρει τα στρατεύματά της από περιοχές του Ντονέτσκ που θα μετατραπούν σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη — αλλά μόνο εάν η Ρωσία αποσύρει τις δυνάμεις της από αντίστοιχη έκταση γης.

«Το σχέδιο δεν προβλέπει κανένα συμβιβασμό όσον αφορά τα εδάφη ή τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια», δήλωσε ο Γκεόργκι Μποβτ, Ρώσος αναλυτής, αναφερόμενος στον σταθμό που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, αλλά που η Ουκρανία θα προτιμούσε να λειτουργεί από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η αποτυχία επίλυσης του εδαφικού ζητήματος καθιστά το σχέδιο αυτό αδύνατο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο;

Οι New York Times σημειώνουν ότι παρόλο που η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κοστίσει ακριβά τόσο στη ρωσική οικονομία όσο και στον στρατό της Μόσχας, το Κρεμλίνο φαίνεται να εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει περισσότερα με τη συνέχιση των εχθροπραξιών.

Η ρωσική οικονομία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της από το 2022, με τα επιτόκια να έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τους ρυθμούς ανάπτυξης να φθίνουν, με τον κίνδυνο ύφεσης να είναι υπαρκτός, όπως σημειώνει η αμερικάνικη εφημερίδα.

Ωστόσο, παρά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση λόγω του πολέμου, αναλυτές υποστηρίζουν ότι η χώρα απέχει ακόμη πολύ από το είδος της οικονομικής κρίσης που θα ανάγκαζε το Κρεμλίνο να αλλάξει πορεία.

Η Ρωσία κατέχει περίπου τα τρία τέταρτα της περιοχής του Ντονέτσκ. Με τον τρέχοντα ρυθμό προώθησής τους, οι δυνάμεις της Μόσχας θα χρειαστούν περίπου 18 μήνες για να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή, υποστηρίζουν οι NYT.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και γνωστός για τις σκληροπυρηνικές θέσεις του, δήλωσε την Τετάρτη ότι περίπου 417.000 νεοσύλλεκτοι υπέγραψαν νέες συμβάσεις για να ενταχθούν στον ρωσικό στρατό το 2025, ένας αριθμός που συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις εκτιμήσεις ανεξάρτητων ερευνητών.

Η συνεχής ροή νέων στρατολογήσεων σημαίνει ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο παρά τις βαριές απώλειες που υφίσταται, γράφουν οι NYT.

Ρώσοι στρατιώτες στο Ντονέτσκ.

Γιατί η ρωσική πλευρά συνεχίζει να διαπραγματεύεται;

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, προκειμένου να διατηρήσει τις σχέσεις συνεργασίας με την Ουάσινγκτον και να αποφύγει να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, σύμφωνα με αναλυτές.

Η Μόσχα ενδιαφέρεται επίσης να καθυστερήσει τυχόν πρόσθετες κυρώσεις ή άλλους οικονομικούς περιορισμούς από την Ουάσινγκτον.

Οι κυρώσεις που επέβαλε τον Οκτώβριο ο Τραμπ στους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς γίγαντες, Rosneft και Lukoil, ανάγκασαν τη χώρα να πουλήσει το πετρέλαιό της με σημαντικά μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Η διαμάχη σχετικά με τους πιθανούς όρους ειρήνης εντείνει επίσης τις ρήξεις μεταξύ της Ουκρανίας και των δυτικών συμμάχων της, καθώς οι λεπτομέρειες συζητούνται σε διάφορες πρωτεύουσες στο πλαίσιο επίπονων διαπραγματεύσεων, σχολιάζουν οι New York Times.

Την Τετάρτη, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε ενημερωθεί για τις νέες προτάσεις και ότι η Μόσχα διαμόρφωνε τη θέση της.

«Οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν πολύ καλά τις κύριες παραμέτρους της θέσης της Ρωσίας», είπε.

Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τους όρους ειρήνης είναι πιθανό να συνεχιστούν καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, σύμφωνα με σχολιαστές.

«Ο Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ούτε είναι διατεθειμένος να κάνει έστω και μικρές παραχωρήσεις σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Φεσένκο, αναλυτής με έδρα το Κίεβο, σε μια ανάρτηση στο Facebook.

«Για το Κρεμλίνο, η συζήτηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ είναι απλώς ένα παιχνίδι τακτικής με τις ΗΠΑ, με στόχο τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο, προκαλώντας ταυτόχρονα τριβές και αντιφάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας», εκτίμησε ο ίδιος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης» – Η αναφορά στην Ουκρανία
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 25.12.25

«Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης», είπε ο Πάπας Λέων, με αναφορά στην Ουκρανία

«Ας προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν διάλογο», δήλωσε ο Πάπας Λέων

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων – Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών
ΗΠΑ 25.12.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων - Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών

Η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για διάσωση - Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Σύνταξη
Πολωνία: Πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν επάνω από την Βαλτική ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος
Κόσμος 25.12.25

Πολωνικά πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν επάνω από την Βαλτική ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος

Τμήμα του εναερίου χώρου επάνω από την περιφέρεια Ποντλάσιε της βορειοανατολικής Πολωνίας που συνορεύει με την Λευκορωσία έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η αστυνομία έκανε έφοδο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι και συνέλαβε Παλαιστίνιο που είχε ντυθεί Άγιος Βασίλης
Χάιφα 25.12.25

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε έφοδο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι και συνέλαβε Παλαιστίνιο ντυμένο Άγιο Βασίλη

Οι αστυνομικοί του Ισραήλ διέκοψαν τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη Χάιφα, κατάσχεσαν τον εξοπλισμό και συνέλαβαν έναν DJ και έναν πλανόδιο πωλητή

Σύνταξη
Powerball: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια στο τζακπότ παραμονή των Χριστουγέννων
ΗΠΑ 25.12.25

Ένας υπερτυχερός από το Αρκάνσας κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια στο τζακπότ του Powerball παραμονή των Χριστουγέννων

Οι πιθανότητες να κερδίσει κανείς το κορυφαίο έπαθλο στο Powerball είναι 1 στις 292,2 εκατομμύρια - Τα δελτία κοστίζουν 2 δολάρια και το παιχνίδι διεξάγεται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
Γενναίες 25.12.25

«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα

Παρά τις νέες προσπάθειες να υποχρεώσουν τις γυναίκες του Ιράν να καλύπτονται, πολλοί πιστεύουν ότι το καθεστώς δεν θα διακινδυνεύσει μαζικές συλλήψεις από φόβο μήπως προκαλέσει κύμα λαϊκών αναταραχών, όπως αυτό που παρατηρήθηκε μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων
Αλλαγή δεδομένων 25.12.25

Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων

Οι χιονοπτώσεις μειώνονται, βασικά συστατικά στα γιορτινά γεύματα σπανίζουν, μέχρι και ο… Ρούντολφ απειλείται: η κλιματική αλλαγή ήδη υπαγορεύει μια νέα «κανονικότητα» (και) για τα Χριστούγεννα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Καναδός Χιου Χέφνερ» 25.12.25

Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ μπαίνει στο δικαστήριο σε αναπηρικό καροτσάκι, με το συνήθως ξυρισμένο πρόσωπό του να καλύπτεται από μια πυκνή γενειάδα. Η λάμψη των τακτικών ενέσεων βλαστοκυττάρων και της δίαιτας χωρίς υδατάνθρακες έχει πια χαθεί. Η χαρακτηριστική ασημένια χαίτη του 83χρονου έχει αραιώσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
