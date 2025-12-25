Η Ρωσία διαπιστώνει ότι υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Στην διαπραγματευτική διαδικασία για την διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εννοώ στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος», σημείωσε.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν «να τορπιλίσουν» την πρόοδο και προέτρεψε τις ΗΠΑ να αντιταχθούν σε τέτοιες κινήσεις.

Δεν υποχωρεί η Ρωσία από τις εδαφικές διεκδικήσεις

Να σημειωθεί ότι η Ρωσία επιμένει στις βασικές της θέσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θέτοντας ως προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις υπόλοιπες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και τον οριστικό αποκλεισμό της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Τη θέση αυτή επανέλαβε, άλλωστε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου του, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει περιορισμένες «διευκολύνσεις», χωρίς όμως να εγκαταλείπει τον στόχο της πλήρους κατάληψης του Ντονέτσκ.

Το ζήτημα των εδαφών παραμένει το βασικό «αγκάθι» στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το ουκρανικό ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει πλήρη αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από μια σειρά ουκρανικών περιοχών, ενώ προτείνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο Ντονέτσκ μόνο υπό τον όρο αμοιβαίων αποσύρσεων. Ρώσοι αναλυτές εκτιμούν ότι η απουσία ουσιαστικών εδαφικών συμβιβασμών καθιστά το σχέδιο δύσκολα αποδεκτό από τη Μόσχα.