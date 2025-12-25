newspaper
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Γάζα: Μετονομάζοντας τη γενοκτονία – Γιατί έρχεται η σειρά του Παγκόσμιου Βορρά
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Γάζα: Μετονομάζοντας τη γενοκτονία – Γιατί έρχεται η σειρά του Παγκόσμιου Βορρά

Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα δεν έχει σταματήσει. Εχει μετονομαστεί. Και αυτό είναι ένα κατάλληλο γλωσσικό τέχνασμα για να κάνει τον κόσμο να την αγνοήσει.

Σύνταξη
A
A
Στην αρχή, ήταν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί. Στη συνέχεια έγινε πόλεμος, παρόλο που, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών, το 83% των θυμάτων ήταν άμαχοι (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, παιδί στα συντρίμμια της Γάζας).

Τα 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, που ζουν υπό ισραηλινό αεροπορικό, χερσαίο και θαλάσσιο αποκλεισμό, δεν έχουν στρατό, αεροπορία, μηχανοκίνητες μονάδες, άρματα μάχης, ναυτικό, πυραύλους, βαρύ πυροβολικό, στόλους από φονικά drones, εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης για τη χαρτογράφηση όλων των κινήσεων, ή σύμμαχο όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν δώσει στο Ισραήλ τουλάχιστον 21,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τα κράτη μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ ένιψαν τας χείρας τους από τη Γάζα και γύρισαν την πλάτη στη γενοκτονία

Δεν βλέπω δεινά, δεν ακούω για δεινά, δεν μιλάω για δεινά (σκίτσο από τον Mr. Fish για το άρθρο του Κρις Χέτζες)

Τώρα, πρόκειται για «εκεχειρία». Εκτός βέβαια, ως συνήθως, που το Ισραήλ τήρησε μόνο την πρώτη από τις 20 διατάξεις. Απελευθέρωσε περίπου 2.000 παλαιστίνιους αιχμαλώτους που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές — 1700 εκ των οποίων συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου — καθώς και περίπου 300 πτώματα Παλαιστινίων, σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των 20 εναπομεινάντων ισραηλινών αιχμαλώτων.

Το Ισραήλ έχει παραβιάσει κάθε άλλον όρο. Εχει πετάξει τη συμφωνία — που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ χωρίς τη συμμετοχή των Παλαιστινίων — στην πυρά μαζί με όλες τις άλλες εκεχειρίες και ειρηνευτικές συμφωνίες που αφορούν τους Παλαιστίνιους.

Η εκτεταμένη και κατάφωρη παραβίαση των διεθνών συμφωνιών και του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ — μαζί με τους συμμάχους του αρνούνται να συμμορφωθούν με τρία σύνολα νομικά δεσμευτικών εντολών του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔΧ) και δύο συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις του, καθώς και με τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο — προμηνύοντας έναν κόσμο στον οποίο νόμος θα είναι ό,τι προστάζουν οι πιο προηγμένες στρατιωτικά χώρες, γράφει σε ανάλυσή του ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Κρις Χέτζες.

Εκπληκτική προδοσία

Το δήθεν ειρηνευτικό σχέδιο — «Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα» — σε μια πράξη εκπληκτικής προδοσίας του παλαιστινιακού λαού, εγκρίθηκε από το μεγαλύτερο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Νοέμβριο, με την Κίνα και τη Ρωσία να απέχουν. Τα κράτη μέλη ένιψαν τας χείρας τους από τη Γάζα και γύρισαν την πλάτη στη γενοκτονία.

Η υιοθέτηση του ψηφίσματος 2803 (2025), όπως γράφει ο μελετητής της Μέσης Ανατολής Νόρμαν Φίνκελσταϊν, «ήταν ταυτόχρονα μια αποκάλυψη ηθικής χρεοκοπίας και μια κήρυξη πολέμου κατά της Γάζας. Καταργώντας το διεθνές δίκαιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας αυτο-ακυρώθηκε. Σε σχέση με τη Γάζα, μετατράπηκε σε εγκληματική συνωμοσία».

Η επόμενη φάση υποτίθεται ότι θα οδηγήσει τη Χαμάς στην παράδοση των όπλων της και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα. Αλλά αυτά τα δύο δεν θα συμβούν ποτέ. Η Χαμάς – μαζί με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις – απορρίπτει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λένε ότι θα αφοπλιστούν μόνο όταν τερματιστεί η κατοχή και δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ορκιστεί ότι εάν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, αυτό θα γίνει «με τον δύσκολο τρόπο».

Το «Συμβούλιο της Ειρήνης»

Αλλά αυτές οι φαντασιώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Το Ισραήλ ξέρει τι θέλει να κάνει στη Γάζα και ξέρει ότι κανένα έθνος δεν θα παρέμβει. Οι Παλαιστίνιοι θα παλέψουν να επιβιώσουν σε πρωτόγονες και απάνθρωπες συνθήκες. Θα προδοθούν, όπως άλλωστε τόσες φορές στο παρελθόν.

Το Ισραήλ έχει διαπράξει 738 παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ 10 Οκτωβρίου και 12 Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων 358 βομβαρδισμών από ξηράς και αέρα, τη δολοφονία τουλάχιστον 383 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό 1.002 άλλων, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης στη Γάζα και το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Αυτό αντιστοιχεί σ’ έναν μέσο όρο έξι Παλαιστινίων που σκοτώνονται καθημερινά στη Γάζα – μειωμένος από τον μέσο όρο των 250 την ημέρα πριν την «κατάπαυση του πυρός». Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή της Χαμάς, τον Ραέντ Σαάντ, το προπερασμένο Σάββατο, σε πυραυλική επίθεση εναντίον ενός αυτοκινήτου στον παράκτιο δρόμο της Γάζας. Τρεις ακόμη επίσης σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Η γενοκτονία δεν έχει τελειώσει. Ναι, ο ρυθμός έχει επιβραδυνθεί. Αλλά η πρόθεση παραμένει αμετάβλητη. Είναι δολοφονίες σε αργή κίνηση. Ο καθημερινός αριθμός νεκρών και τραυματιών – μ’ έναν αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν από το κρύο και τη βροχή – δεν είναι εκατοντάδες αλλά δεκάδες.

Τον Δεκέμβριο, κατά μέσο όρο, επιτράπηκε η καθημερινή είσοδος 140 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα — αντί των υποσχεθέντων 600 — για να κρατηθούν οι Παλαιστίνιοι στα πρόθυρα του λιμού και να διασφαλιστεί ο εκτεταμένος υποσιτισμός.

Πυροβολούνται και ανατινάζονται

Τον Οκτώβριο, περίπου 9.300 παιδιά στη Γάζα κάτω των πέντε ετών διαγνώστηκαν με σοβαρό οξύ υποσιτισμό, σύμφωνα με τη UNICEF. Το Ισραήλ άνοιξε τη συνοριακή διάβαση στη Ράφα προς την Αίγυπτο, αλλά μόνο για τους Παλαιστίνιους που εγκαταλείπουν τον θύλακα. Δεν είναι ανοιχτή για όσους θέλουν να επιστρέψουν σ’ αυτόν, όπως ορίζεται στη συμφωνία.

Το Ισραήλ έχει καταλάβει περίπου το 58% της Λωρίδας και μετακινεί σταθερά τη γραμμή οριοθέτησής του — γνωστή ως «κίτρινη γραμμή» — για να επεκτείνει την κατοχή του. Οι Παλαιστίνιοι που διασχίζουν αυτήν την αυθαίρετη γραμμή — η οποία συνεχώς μετακινείται και είναι άθλια σηματοδοτημένη όταν δεν είναι καθόλου σηματοδοτημένη — πυροβολούνται και ανατινάζονται — ακόμα κι αν πρόκειται για παιδιά.

Οι Παλαιστίνιοι στοιβάζονται σε ένα ολοένα και μικρότερο, βρομερό και δύσοσμο, υπερπλήρες στρατόπεδο συγκέντρωσης μέχρι να μπορέσουν να απελαθούν. Το 92% εκατό των κατοικιών της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί και περίπου το 81% όλων των κατασκευών έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

Η Λωρίδα, μήκους μόλις 25 μιλίων και πλάτους επτάμισι μιλίων, έχει περιοριστεί σε 61 εκατομμύρια τόνους ερειπίων, συμπεριλαμβανομένων εννέα εκατομμυρίων τόνων επικίνδυνων αποβλήτων που περιλαμβάνουν αμίαντο, βιομηχανικά απόβλητα και βαρέα μέταλλα, εκτός των πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί και περίπου 10.000 πτώματα σε αποσύνθεση.

Οι χρυσές θηλιές

Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου καθαρό νερό, ηλεκτρικό ρεύμα ή επεξεργασία λυμάτων. Το Ισραήλ μπλοκάρει τις αποστολές οικοδομικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων τσιμέντου και χάλυβα, υλικών στέγασης, υποδομών ύδρευσης και καυσίμων, επομένως τίποτα δεν μπορεί να ξαναχτιστεί.

Το 82% των ισραηλινών Εβραίων υποστηρίζουν την εθνοκάθαρση ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας και το 47% τη δολοφονία όλων των αμάχων στις πόλεις που κατέλαβε ο ισραηλινός στρατός. Το 59% υποστηρίζει την ίδια ενέργεια για τους παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ.

Το 79% των ισραηλινών Εβραίων λένε ότι «δεν είναι τόσο προβληματισμένοι» ή «καθόλου προβληματισμένοι» από αναφορές για λιμό και οδύνη του πληθυσμού στη Γάζα, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη τον Ιούλιο. Οι λέξεις «Διαγράψτε τη Γάζα» εμφανίστηκαν περισσότερες από 18.000 φορές σε αναρτήσεις στο Facebook στην εβραϊκή γλώσσα μόνο το 2024, σύμφωνα με μια νέα έκθεση για τη ρητορική μίσους και την υποκίνηση εναντίον των Παλαιστινίων.

Η νεότερη μορφή επιβράβευσης της γενοκτονίας στο Ισραήλ — όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ειδησεογραφικά κανάλια συνήθως κρυφογελούν για τα βάσανα των Παλαιστινίων — είναι οι χρυσές θηλιές στα πέτα των μελών του ακροδεξιού πολιτικού κόμματος Otzma Yehudit, της ισραηλινής εκδοχής της Κου Κλουξ Κλαν, συμπεριλαμβανομένης μιας που φορούσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, σε πρώτο πλάνο, με μια χρυσή θηλιά στο πέτο, επιβραβεύοντας τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα (Πηγή: @infinite_jaz)

Θανατική ποινή

Προωθούν νομοσχέδιο στην Κνεσέτ που προβλέπει την επιβολή της θανατικής ποινής για τους Παλαιστίνιους όταν «σκόπιμα ή αδιάφορα προκαλούν τον θάνατο ενός ισραηλινού πολίτη», εάν, όπως λένε, υποκινούνται από «ρατσισμό ή εχθρότητα προς το κοινό» και με σκοπό να βλάψουν το ισραηλινό κράτος ή «την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη γη του», αναφέρει η ισραηλινή ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah.

Περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι έχουν δολοφονηθεί σε ισραηλινές φυλακές από την 7η Οκτωβρίου. Εάν το νέο νομοσχέδιο γίνει νόμος – εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση – θα συμπεριληφθεί στον μακρύ κατάλογο περισσότερων από 30 αντιπαλαιστινιακών νόμων που έχουν θεσπιστεί από την 7η Οκτωβρίου.

Το μήνυμα που στέλνει η γενοκτονία στον υπόλοιπο κόσμο, όπου περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα, είναι αδιαμφισβήτητο: Εχουμε τα πάντα και αν προσπαθήσετε να μας τα πάρετε, θα σας σκοτώσουμε.

Αυτή είναι η νέα παγκόσμια τάξη. Θα μοιάζει με τη Γάζα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πείνα. Εξάλειψη υποδομών και κοινωνίας των πολιτών. Μαζικές δολοφονίες. Ευρεία παρακολούθηση. Εκτελέσεις.

Βασανιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των ξυλοδαρμών, των θανάτων από ηλεκτροπληξία, του εικονικού πνιγμού, του βιασμού, του δημόσιου εξευτελισμού, της στέρησης τροφής και της άρνησης ιατρικής περίθαλψης που χρησιμοποιούνται συστηματικά σε Παλαιστίνιους στις ισραηλινές φυλακές.

Αυτό που μας αξίζει…

Επιδημίες. Ασθένειες. Μαζικοί τάφοι όπου τα πτώματα στοιβάζονται με μπουλντόζες σε ανώνυμους λάκκους και, όπως στη Γάζα, ξεθάβονται και κατασπαράζονται από αγέλες πεινασμένων άγριων σκυλιών.

Δεν είμαστε προορισμένοι για τη Σάνγκρι-Λα που πωλείται σε ένα εύπιστο κοινό από ανόητους ακαδημαϊκούς όπως ο Στίβεν Πίνκερ. Είμαστε προορισμένοι για εξαφάνιση. Οχι μόνο ατομική εξαφάνιση – την οποία η καταναλωτική μας κοινωνία προσπαθεί μανιωδώς να κρύψει διαφημίζοντας τη φαντασίωση της αιώνιας νεότητας – αλλά και μαζική καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν για να καταστήσουν τον πλανήτη ακατοίκητο.

Αν νομίζετε ότι το ανθρώπινο είδος θα ανταποκριθεί ορθολογικά στην καταστροφή του περιβάλλοντος, είστε θλιβερά εκτός επαφής με την ανθρώπινη φύση. Πρέπει να μελετήσετε τη Γάζα. Και την ιστορία.

Αν ζείτε στον Παγκόσμιο Βορρά, θα μπορέσετε να δείτε τη φρίκη, αλλά σιγά σιγά αυτή η φρίκη, καθώς το κλίμα καταρρέει, θα μεταναστεύσει στην πατρίδα μας, μετατρέποντας τους περισσότερους από εμάς σε Παλαιστίνιους. Δεδομένης της συνενοχής μας στη γενοκτονία, είναι αυτό που μας αξίζει.

Οι αυτοκρατορίες, όταν αισθάνονται απειλούμενες, πάντα αρπάζουν το εργαλείο της γενοκτονίας. Ρωτήστε τα θύματα των ισπανών κατακτητών. Ρωτήστε τους ιθαγενείς Αμερικανούς. Ρωτήστε τους Χερέρο και τους Νάμα. Ρωτήστε τους Αρμένιους.

Ρωτήστε τους επιζώντες της Χιροσίμα ή του Ναγκασάκι. Ρωτήστε τους Ινδούς που επέζησαν από τον λιμό της Βεγγάλης ή τους Κικούγιου που εξεγέρθηκαν ενάντια στους βρετανούς αποικιοκράτες τους στην Κένυα. Οι κλιματικοί πρόσφυγες περιμένουν τη σειρά τους.

Αυτό δεν είναι το τέλος του εφιάλτη. Είναι η αρχή.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση
Σούπερ Εργολάβος 25.12.25

Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση

Μπορεί δέκα χρόνια μετά η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 να ανήκει στην ιστορία, αλλά κάποιοι αναπολούν εκείνες τις εποχές, καθώς έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στη συνεργασία του κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»
Οικονομική πίεση 25.12.25

«Καραντίνα» επιβάλλει στη Βενεζουέλα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εστιάζει αρχικά «στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις», στη Βενεζουέλα, δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος, παρότι «οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν».

Σύνταξη
Σενεγάλη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους με μετανάστες
Μετανάστες 25.12.25

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν παράτυποι μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Σενεγάλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά drones που κατεθύνονταν στη Μόσχα
Ρωσικές πηγές 25.12.25

Καταρρίψεις δεκάδων ουκρανικών drones καθ' οδόν προς τη Μόσχα

Δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, ενώ περιορίστηκαν οι δραστηριότητες σε δύο αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα ορυχεία εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα
Κατάργηση επιδοτήσεων 25.12.25

Κινητοποιήσεις για τις τιμές των καυσίμων στα ορυχεία της Βολιβίας

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Βολιβίας συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Σύνταξη
Συρία: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Ιορδανίας εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών
Κυκλώματα ναρκωτικών 25.12.25

Η Ιορδανία βομβαρδίζει στη νότια Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας στοχοποίησαν «κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και αποθήκες» στην επαρχία Σουάιντα, στη νότια Συρία.

Σύνταξη
Ονδούρα: Η κυβέρνηση Τραμπ «συνεχάρη» τον εκλεκτό της νέο πρόεδρο της χώρας
Ανακηρύχθηκε νικητής 25.12.25

Η κυβέρνηση Τραμπ «συνεχάρη» τον εκλεκτό της νέο πρόεδρο στην Ονδούρα

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνησή του» ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αμέσως μόλις ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα ο εκλεκτός του Τραμπ.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ο εκλεκτός του Τραμπ αναδεικνύεται πρόεδρος σε μια αμφισβητούμενη διαδικασία
Αμφισβητούμενη διαδικασία 25.12.25

Ο εκλεκτός του Τραμπ πρόεδρος στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών

Ο εκλεκτός του Τραμπ, ο 67χρονος Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, και επικράτησε του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%, στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα.

Σύνταξη
Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου
Κόσμος 25.12.25

Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου

Τα διασημότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν και φέτος μενού για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους και παχυλά πορτοφόλια.

Σύνταξη
Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
Υπενθύμιση ή απειλή; 24.12.25

Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Έξι μήνες αφότου Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο. Εκεί, μαζί με τον Τραμπ συγκυβερνούν ένα βομβαρδιστικό.

Σύνταξη
