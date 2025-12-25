newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρητηνία: Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του αγοριού στη Ρόδο – Εντοπίστηκε καλά στη υγεία του
Ελλάδα 25 Δεκεμβρίου 2025 | 23:45

Κρητηνία: Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του αγοριού στη Ρόδο – Εντοπίστηκε καλά στη υγεία του

Βρέθηκε το 10χρονο αγοράκι που είχε χαθεί στην Κρητηνία της Ρόδου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του δεκάχρονου αγοριού από χωριό Κρητηνία, στη Ρόδο, το οποίο είχε εξαφανιστεί ανήμερα των Χριστουγέννων, τρομάζοντας τους οικείους του. Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Λήξη συναγερμού. Το παιδί επέστρεψε με ασφάλεια στην οικογένειά του

Ειδοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία και ακολούθησε το Silver Alert και οι ειδοποιήσεις των εθελοντικών ομάδων του νησιού. Ξεκίνησαν το ψάξιμο πεζοπόρα τμήματα εθελοντών, αρχικά περιμετρικά από τον χώρο εξαφάνισης.

Νωρίς το βράδυ είχαμε λήξη του συναγερμού και το παιδί επέστρεψε με ασφάλεια στην οικογένειά του. Ο δεκάχρονος βρέθηκε μέσα στο σκοτάδι 700μ. περίπου από το σπίτι του, καλά στην υγεία του.

Η αυταπάρνηση των εθελοντών

Όπως δήλωσε μιλώντας στη «Ροδιακή» ο Μανώλης Τσιμπούκας (Silver Alert), από την πρώτη στιγμή που δόθηκε το σήμα για αναζήτηση, μέσα σε ελάχιστα λεπτά βρέθηκαν στον δρόμο για την Κρητηνία, δεκάδες οχήματα όλων των εθελοντικών οργανώσεων του νησιού για να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο σημείο επίσης, βρέθηκαν και οι δύο αντιδήμαρχοι του Δήμου Ρόδου κ.κ. Μιχάλης Θωμάτος και Κωνσταντίνος Μενεγάκης, έτοιμοι να συντονίσουν μαζί με τις αρμόδιες αρχές, την επιχείρηση.

«Όλες οι εθελοντικές ομάδες του νησιού κινητοποιήθηκαν άμεσα και δήλωσαν συμμετοχή, με ένα μόνο μήνυμα και μάλιστα, ανήμερα των Χριστουγέννων. Η αυταπάρνηση των εθελοντών του νησιού, σε ό,τι χρειαστεί και όποτε χρειαστεί, είναι κάτι πραγματικά απίστευτο. Είναι η ελπίδα που σε κάνει να λες πως κάτι έχει απομείνει (…)» δήλωσε (ERTnews) ο Μιχάλης Θωμάτος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Reuters Breakingviews
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
Ρεβεγιόν στους δρόμους 25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eternity C: Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεση των Χούθι
Eternity C 25.12.25

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από της ψυχής» - Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεσης των Χούθι

Ο Έλληνας φρουρός του Eternity C περιέγραψε την περιπέτειά του ως ένα βαθύ προσωπικό μάθημα ζωής, τονίζοντας ότι όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όριά του, η εσωτερική δύναμη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά

Σύνταξη
Χαϊδάρι: Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό – Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
Ιερά Οδός 25.12.25

Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Χαϊδάρι - Ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Σύνταξη
Οργισμένη απάντηση Πλακιά για την χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train – «Αρρωστημένη συμπεριφορά»
Ελλάδα 25.12.25

Οργισμένη απάντηση Πλακιά για την χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train - «Αρρωστημένη συμπεριφορά»

Ο κ. Πλακιάς υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη κάρτα αντικατοπτρίζει, όπως αναφέρει, «την αρρωστημένη στάση ενός κράτους που επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές», τονίζοντας ότι πρόκειται για έκφραση απόλυτης χυδαιότητας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»

Ο Μάρκους Ράσφορντ αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και για τις δυσκολίες που πέρασε η μητέρα του μεγαλώνοντας πέντε παιδιά, τονίζοντας όμως ότι λόγω της φροντίδας της δεν κατάλαβαν ότι ήταν φτωχοί.

Σύνταξη
Τουρκία: Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας – Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
Διπλωματία 25.12.25

Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας - Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις

Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Τουρκία το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Invisible Man» 25.12.25

Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Νέα email από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν αλληλογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ με το μυστηριώδες «A», τον «Invisible Man», με ενδείξεις ότι πρόκειται για τον πρίγκιπα Άντριου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε ζητήσει από τους παίκτες του να μην πάρουν κιλά στις γιορτές και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζυγίστηκε αμέσως μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ανεβάζοντας τα... αποτελέσματα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γάζα: Ανασύρθηκαν 25 πτώματα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου – Ερειπωμένες οι πόλεις
Δείτε βίντεο 25.12.25

Ανασύρθηκαν 25 πτώματα από τη Γάζα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου - Ερειπωμένες οι πόλεις

Η Γάζα αποτελεί τον «μεγαλύτερο μαζικό τάφο στον κόσμο» αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του
Ενδοοικογενειακή απειλή 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου αποχώρησε από την εκπροσώπησή του και αναλαμβάνει πλέον τη σύζυγό του. ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του

Σύνταξη
Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25.12.25

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
Ρεβεγιόν στους δρόμους 25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008
Συγχρονισμός 25.12.25

«Ήταν ποιητικό» - Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

«Όταν ακούω τη φωνή της, η καρδιά μου γεμίζει ζεστασιά και θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» λέει στο People η κόρη της Έρθα Κιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο