Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του δεκάχρονου αγοριού από χωριό Κρητηνία, στη Ρόδο, το οποίο είχε εξαφανιστεί ανήμερα των Χριστουγέννων, τρομάζοντας τους οικείους του. Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Λήξη συναγερμού. Το παιδί επέστρεψε με ασφάλεια στην οικογένειά του

Ειδοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία και ακολούθησε το Silver Alert και οι ειδοποιήσεις των εθελοντικών ομάδων του νησιού. Ξεκίνησαν το ψάξιμο πεζοπόρα τμήματα εθελοντών, αρχικά περιμετρικά από τον χώρο εξαφάνισης.

Νωρίς το βράδυ είχαμε λήξη του συναγερμού και το παιδί επέστρεψε με ασφάλεια στην οικογένειά του. Ο δεκάχρονος βρέθηκε μέσα στο σκοτάδι 700μ. περίπου από το σπίτι του, καλά στην υγεία του.

Η αυταπάρνηση των εθελοντών

Όπως δήλωσε μιλώντας στη «Ροδιακή» ο Μανώλης Τσιμπούκας (Silver Alert), από την πρώτη στιγμή που δόθηκε το σήμα για αναζήτηση, μέσα σε ελάχιστα λεπτά βρέθηκαν στον δρόμο για την Κρητηνία, δεκάδες οχήματα όλων των εθελοντικών οργανώσεων του νησιού για να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο σημείο επίσης, βρέθηκαν και οι δύο αντιδήμαρχοι του Δήμου Ρόδου κ.κ. Μιχάλης Θωμάτος και Κωνσταντίνος Μενεγάκης, έτοιμοι να συντονίσουν μαζί με τις αρμόδιες αρχές, την επιχείρηση.

«Όλες οι εθελοντικές ομάδες του νησιού κινητοποιήθηκαν άμεσα και δήλωσαν συμμετοχή, με ένα μόνο μήνυμα και μάλιστα, ανήμερα των Χριστουγέννων. Η αυταπάρνηση των εθελοντών του νησιού, σε ό,τι χρειαστεί και όποτε χρειαστεί, είναι κάτι πραγματικά απίστευτο. Είναι η ελπίδα που σε κάνει να λες πως κάτι έχει απομείνει (…)» δήλωσε (ERTnews) ο Μιχάλης Θωμάτος.