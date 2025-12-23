Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο – Εξαφανίστηκαν 13χρονος και 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, καθώς εξαφανίστηκαν τη Δευτέρα από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ένας 13χρονος κι ένας 14χρονος, αμφότεροι συριακής καταγωγής, που φέρουν το ίδιο όνομα, Ισμαέλ Αλί.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή τους και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Να σημειωθεί ότι και τα δύο παιδιά έχουν το ίδιο ονοματεπώνυμο.

Ο 13χρονος έχει ύψος 1,65 μ., κανονικό βάρος , έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο 14χρονος έχει ύψος 1,68 μ., κανονικό βάρος έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.