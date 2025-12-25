magazin
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Fizz 25 Δεκεμβρίου 2025 | 17:40

Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ μπαίνει στο δικαστήριο σε αναπηρικό καροτσάκι, με το συνήθως ξυρισμένο πρόσωπό του να καλύπτεται από μια πυκνή γενειάδα. Η λάμψη των τακτικών ενέσεων βλαστοκυττάρων και της δίαιτας χωρίς υδατάνθρακες έχει πια χαθεί. Η χαρακτηριστική ασημένια χαίτη του 83χρονου έχει αραιώσει.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Ο Φινλανδοκαναδός Πίτερ Νάιγκαρντ, μεγιστάνας της μόδας και κυνηγός της αιώνιας νεότητας πρόκειται να καταδικαστεί σε 11 χρόνια φυλάκισης, τέσσερα από τα οποία έχει ήδη εκτίσει. Κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση τριών γυναικών και μιας 16χρονης κοπέλας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του Nygård International, στο Τορόντο μεταξύ 1988 και 2005.

«Ο Νάιγκαρντ είναι ένα σεξουαλικό αρπακτικό», δήλωσε ο δικαστής Ρόμπερτ Γκολντστάιν του Ανώτατου Δικαστηρίου του Οντάριο, ανακοινώνοντας την ποινή του ενώπιον μιας γεμάτης αίθουσας δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. «Είναι επίσης μια καναδική ιστορία επιτυχίας που πήγε στραβά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @therealpeternygard

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Forbes (@forbes)

Από τον Χέφνερ στον Έπσταϊν

Για δεκαετίες, ο Νάιγκαρντ — ο αυτοδημιούργητος πολυεκατομμυριούχος που έχτισε μια αυτοκρατορία μόδας πουλώντας κολάν και μπλούζες σε μεσήλικες γυναίκες — καλλιέργησε μια εικόνα ως ο απόλυτος πλέιμποϊ.

Αποκαλούμενος «ο Καναδός Χιου Χέφνερ», φέρεται να είπε κάποτε χαριτολογώντας ότι ένα διάστημα αγαμίας ήταν «τα χειρότερα 20 λεπτά της ζωής μου». Λέγεται ότι έχει δέκα παιδιά από οκτώ γυναίκες, ενώ περιβαλλόταν πάντα από νεαρά μοντέλα, διοργάνωνε πολυτελέστατα «πάρτι περιποίησης» και καυχιόταν για την αναζήτησή του προς την αθανασία.

Σήμερα, στα 84 του, περιγράφεται όλο και περισσότερο ως κάτι άλλο: η καναδική απάντηση στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Όπως και ο Έπσταϊν, ο Νάιγκαρντ κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μια ιδιωτική έπαυλη στην Καραϊβική ως κέντρο μιας επιχείρησης σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Και όπως ο Έπσταϊν, μεταξύ των καλεσμένων του συγκαταλέγεται και ο άνδρας που ήταν γνωστός ως πρώην πρίγκιπας Άντριου.

Μέσα στο «Nygard Cay» υπήρχε μια ντισκοτέκ με στύλο για στριπτίζ και κάμερες στο δάπεδο, καθώς και αυτό που οι μάρτυρες περιέγραφαν ως «ανθρώπινο ενυδρείο», όπου γυμνόστηθες γυναίκες επέπλεαν με ουρές γοργόνων πίσω από γυαλί

YouTube thumbnail

Το «όγδοο θαύμα του κόσμου»

Η έπαυλη του μεγιστάνα της μόδας στις Μπαχάμες εκτείνεται σε πολλά στρέμματα στο Lyford Cay, μια περιφραγμένη περιοχή στο δυτικό άκρο του νησιού New Providence. Ένας ψεύτικος ναός των Μάγια και πανύψηλα γλυπτά από πέτρα με φίδια που βγάζουν καπνό κοσμούν το συγκρότημα, το οποίο ο Καναδός σεξουαλικός εγκληματίας αποκαλούσε το «όγδοο θαύμα του κόσμου».

Μέσα στο «Nygard Cay» υπήρχε μια ντισκοτέκ με στύλο για στριπτίζ και κάμερες στο δάπεδο, καθώς και αυτό που οι μάρτυρες περιέγραφαν ως «ανθρώπινο ενυδρείο», όπου γυμνόστηθες γυναίκες επέπλεαν με ουρές γοργόνων πίσω από γυαλί.

Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα ως μέρος των αρχείων Έπσταϊν αναφέρουν ότι οι ερευνητές βρήκαν αποδείξεις ότι ο πρώην πρίγκιπας, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, «ταξίδεψε στο Nygard Cay στις Μπαχάμες, ένα μέρος όπου πιστεύεται ότι ο Νάιγκαρντ διακινούσε ανήλικες και ενήλικες γυναίκες»

Πίτερ Νάιγκαρντ και Άντριου / Photo: YouTube

Η σχέση με τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ

Με τα χρόνια, το κτήμα έχει προσελκύσει ένα σταθερό κύμα VIP, συμπεριλαμβανομένων των Όπρα Γουίνφρι, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζορτζ Μπους. Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ φωτογραφήθηκε εκεί στις διακοπές του το 2000, λίγο μετά την εξωδικαστική συμφωνία του Νάιγκαρντ με τρεις γυναίκες, πρώην υπαλλήλους του, για κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το 2020, το FBI ζήτησε να ανακρίνει τον Άντριου στο πλαίσιο μιας έρευνας για τον Πίτερ Νάιγκαρντ. Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα ως μέρος των αρχείων Έπσταϊν αναφέρουν ότι οι ερευνητές βρήκαν αποδείξεις ότι ο πρώην πρίγκιπας, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, «ταξίδεψε στο Nygard Cay στις Μπαχάμες, ένα μέρος όπου πιστεύεται ότι ο Νάιγκαρντ διακινούσε ανήλικες και ενήλικες γυναίκες».

Το FBI ήθελε να μάθει αν ο Άντριου είχε δει κορίτσια κάτω των 18 ετών στην ιδιοκτησία και αν γνώριζε τα ονόματά τους. Αν αρνηθεί να παραστεί σε εθελοντική συνέντευξη, λένε ότι θα μπορούσαν να ζητήσουν από τις βρετανικές αρχές να «διενεργήσουν υποχρεωτική συνέντευξη». Οι εκπρόσωποι του Άντριου έχουν κληθεί να σχολιάσουν το θέμα, τονίζουν οι Times.

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ διαπραγματεύεται με μαύρες γυναίκες για να αγοράσει τα βλαστοκύτταρά τους

YouTube thumbnail

Όλες οι σεξουαλικές επαφές

Λίγους μήνες νωρίτερα, οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν κάνει έφοδο στο σπίτι του Νάιγκαρντ. στο Λος Άντζελες και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του στη Νέα Υόρκη, μετά από καταγγελία δέκα ανώνυμων γυναικών που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση «νέων, ευαίσθητων και συχνά φτωχών παιδιών και γυναικών». Η ομαδική αγωγή επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε πάνω από 50 ενάγοντες.

Τα φερόμενα θύματα περιγράφουν πώς ο Νάιγκαρντ διοργάνωνε πολυήμερες εκδηλώσεις στο κτήμα του στις Μπαχάμες, προσελκύοντας νεαρές γυναίκες με την υπόσχεση ευκαιριών για καριέρα στο μόντελινγκ και μετρητά.

Μόλις έμπαιναν μέσα, ισχυρίζονται ότι τους έδιναν ναρκωτικά και αλκοόλ πριν τις κακοποιήσουν σεξουαλικά. Ο Νάιγκαρντ αρνείται όλες τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι όλες οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @therealpeternygard

Η φτωχή οικογένεια κι ο ψυχρός πόλεμος

Πριν από τις νομικές αναταραχές που οδήγησαν στην πτώχευση της εταιρίας Nygard International το 2020, ο ιδρυτής της είχε ξεπεράσει μια δύσκολη παιδική ηλικία και είχε γίνει ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του Καναδά. Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται σε περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια το 2014.

Γεννήθηκε ως Pekka Juhani Nygård στο Ελσίνκι στις 24 Ιουλίου 1941. Το 1952, οι γονείς του — ένας φούρναρης και μια μοδίστρα — μετανάστευσαν στον Καναδά εν μέσω φόβων, στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου. Η οικογένεια έφτασε σχεδόν χωρίς τίποτα.

Το πρώτο τους σπίτι στο Deloraine, μια πόλη στην επαρχία του Μανιτόμπα, ήταν μια ανακαινισμένη αποθήκη άνθρακα χωρίς τρεχούμενο νερό. Αργότερα μετακόμισαν στην πόλη του Γουίνιπεγκ, όπου άνοιξαν μια φούρνο.

 Η αίθουσα, η οποία διέθετε τζακούζι, καλά εφοδιασμένο μπαρ και τζάκι, είχε πρόσβαση μέσω συρόμενων πορτών χωρίς χερούλια. Ο Νάιγκαρντ χειριζόταν μια αυτόματη κλειδαριά από ένα πληκτρολόγιο στο κομοδίνο

YouTube thumbnail

Στο μυστικό υπνοδωμάτιο

Χρόνια αργότερα, ο Νάιγκαρντ θα γεμίσει την ίδια πόλη με διαφημιστικές πινακίδες με το πρόσωπό του και τους φουσκωμένους του τρικέφαλους. Οι επιβάτες που έφταναν στο αεροδρόμιο έρχονταν αντιμέτωποι με την πινακίδα: «Ο Πίτερ Νάιγκαρντ σας καλωσορίζει στο Γουίνιπεγκ».

Κατά την έκδοση της ποινής το 2024, ο Γκολνταστάιν περιέγραψε πώς ο Νάιγκαρντ «χρησιμοποίησε τον πλούτο και την εξουσία του» για να διαπράξει τις επιθέσεις του. Κατά τη διάρκεια της δίκης, τα θύματα περιέγραψαν πώς ο πρώην μεγιστάνας δελέαζε νεαρές γυναίκες στο μυστικό υπνοδωμάτιο πίσω από την ξύλινη επένδυση του γραφείου του, όπου τις παγίδευε και τις κακοποιούσε.

Η αίθουσα, η οποία διέθετε τζακούζι, καλά εφοδιασμένο μπαρ και τζάκι, είχε πρόσβαση μέσω συρόμενων πορτών χωρίς χερούλια. Ο Νάιγκαρντ χειριζόταν μια αυτόματη κλειδαριά από ένα πληκτρολόγιο στο κομοδίνο.

«Ήμουν φυλακισμένη σε εκείνη την αίθουσα» θυμήθηκε μία από τις γυναίκες. «Η συρόμενη πόρτα που άνοιγε έχει χαραχτεί στη μνήμη μου».

Μια ντουζίνα θύματα σε όλο τον κόσμο

Ο Νάιγκαρντ, ο οποίος έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, αντιμετωπίζει μια άλλη υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης στο Μόντρεαλ, ακολουθούμενη από πιθανή έκδοση στις ΗΠΑ, όπου οι αρχές ισχυρίζονται ότι εμπλέκεται σε «δεκαετή εγκληματική συμπεριφορά» που αφορά τουλάχιστον μια ντουζίνα θύματα σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η μακροβιότερη νομική μάχη που έχει δώσει δεν ήταν εναντίον των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, αλλά εναντίον του πρώην γείτονά του στις Μπαχάμες. Για χρόνια, ο Νάιγκαρντ ήταν εμπλεκόμενος σε μια ασυνήθιστη διαμάχη με τον δισεκατομμυριούχο των hedge funds, Λουίς Μπέικον. Ο εσωστρεφής ιδρυτής της Moore Capital Management προτιμούσε ένα ήσυχο παιχνίδι κροκέ από τα ολονύκτια πάρτι που διοργανώνονταν στο διπλανό αρχοντικό.

Η μεγαλύτερη διαμάχη

Οι δύο άνδρες ήρθαν σε σύγκρουση λόγω των προσπαθειών του Νάιγκαρντ να επεκτείνει την ιδιοκτησία του, κάτι στο οποίο ο Μπέικον, ως άνθρωπος με περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες, αντιτίθετο.

Με την πάροδο των ετών, η διαμάχη κλιμακώθηκε και τον Φεβρουάριο του 2020 η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι οι δύο άνδρες είχαν ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια και είχαν καταθέσει τουλάχιστον 25 αγωγές σε πέντε δικαιοδοσίες ο ένας εναντίον του άλλου.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Μπέικον κέρδισε μια μακροχρόνια αγωγή για δυσφήμιση εναντίον του Νάιγκαρντ, τον οποίο είχε κατηγορήσει ότι διέδιδε «αυθάδη ψέματα», μεταξύ των οποίων ότι ήταν δολοφόνος, έμπορος ναρκωτικών και μέλος της Κου Κλουξ Κλαν.

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Λάτιν στο Μανχάταν δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Νάιγκαρντ είχε παραδεχτεί ότι δεν είχε αποδείξεις για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του εναντίον του Μπέικον. Ο δικηγόρος του Νάιγκαρντ δήλωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

*Με στοιχεία από thetimes.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Reuters Breakingviews
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Business
Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream magazin
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία
«Holm Sound» 25.12.25

Μουσικό ντουέτο - H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, διοργάνωσε την πέμπτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν
Fizz 25.12.25

Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν

Ενώ οι φήμες για ρήξη με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, συνεχίζουν να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ επιλέγουν να απαντήσουν με μουσική, χιούμορ και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο αναμμένο τζάκι.

Σύνταξη
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διαρροή αρχείων Έπσταϊν – Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων
Creepy κρύπτη 24.12.25

Διαρροή αρχείων Έπσταϊν - Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων

Μια σειρά από πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο άντρο του άρρωστου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν δείχνει μια συλλογή από παράξενα κοστούμια για παιχνίδια ρόλων κι ενοχλητικά «έργα τέχνης με παιδιά σε ασυμβίβαστες στάσεις».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
«Άδικη ζωή» 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Σύνταξη
Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα
Σταθερή 24.12.25

Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα

Πολλοί ηθοποιοί, κάποια στιγμή στην καριέρα τους, έχουν αρνηθεί ρόλους και μετά... χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Η Κέιτ Χάντσον δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος
Beef 24.12.25

Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος

Ο σκηνοθέτης Μάικ Μπίντερ αποκάλυψε ένα άγνωστο beef του Χόλιγουντ: αυτό ανάμεσα στον αγαπημένο δημιουργό των ΗΠΑ Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον σταρ του Χόλιγουντ Μπεν Άφλεκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Μαθήματα ζωής 24.12.25

Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Σύνταξη
Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 24.12.25

Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Με καυστικό χιούμορ και σαφή πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει το 2025 στο Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
«Διασκεδαστικές» 23.12.25

Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Σύνταξη
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
Γενναίες 25.12.25

«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα

Παρά τις νέες προσπάθειες να υποχρεώσουν τις γυναίκες του Ιράν να καλύπτονται, πολλοί πιστεύουν ότι το καθεστώς δεν θα διακινδυνεύσει μαζικές συλλήψεις από φόβο μήπως προκαλέσει κύμα λαϊκών αναταραχών, όπως αυτό που παρατηρήθηκε μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων
Αλλαγή δεδομένων 25.12.25

Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων

Οι χιονοπτώσεις μειώνονται, βασικά συστατικά στα γιορτινά γεύματα σπανίζουν, μέχρι και ο… Ρούντολφ απειλείται: η κλιματική αλλαγή ήδη υπαγορεύει μια νέα «κανονικότητα» (και) για τα Χριστούγεννα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο