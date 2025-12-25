Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Φινλανδοκαναδός Πίτερ Νάιγκαρντ, μεγιστάνας της μόδας και κυνηγός της αιώνιας νεότητας πρόκειται να καταδικαστεί σε 11 χρόνια φυλάκισης, τέσσερα από τα οποία έχει ήδη εκτίσει. Κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση τριών γυναικών και μιας 16χρονης κοπέλας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του Nygård International, στο Τορόντο μεταξύ 1988 και 2005.

«Ο Νάιγκαρντ είναι ένα σεξουαλικό αρπακτικό», δήλωσε ο δικαστής Ρόμπερτ Γκολντστάιν του Ανώτατου Δικαστηρίου του Οντάριο, ανακοινώνοντας την ποινή του ενώπιον μιας γεμάτης αίθουσας δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. «Είναι επίσης μια καναδική ιστορία επιτυχίας που πήγε στραβά».

Από τον Χέφνερ στον Έπσταϊν

Για δεκαετίες, ο Νάιγκαρντ — ο αυτοδημιούργητος πολυεκατομμυριούχος που έχτισε μια αυτοκρατορία μόδας πουλώντας κολάν και μπλούζες σε μεσήλικες γυναίκες — καλλιέργησε μια εικόνα ως ο απόλυτος πλέιμποϊ.

Αποκαλούμενος «ο Καναδός Χιου Χέφνερ», φέρεται να είπε κάποτε χαριτολογώντας ότι ένα διάστημα αγαμίας ήταν «τα χειρότερα 20 λεπτά της ζωής μου». Λέγεται ότι έχει δέκα παιδιά από οκτώ γυναίκες, ενώ περιβαλλόταν πάντα από νεαρά μοντέλα, διοργάνωνε πολυτελέστατα «πάρτι περιποίησης» και καυχιόταν για την αναζήτησή του προς την αθανασία.

Σήμερα, στα 84 του, περιγράφεται όλο και περισσότερο ως κάτι άλλο: η καναδική απάντηση στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Όπως και ο Έπσταϊν, ο Νάιγκαρντ κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μια ιδιωτική έπαυλη στην Καραϊβική ως κέντρο μιας επιχείρησης σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Και όπως ο Έπσταϊν, μεταξύ των καλεσμένων του συγκαταλέγεται και ο άνδρας που ήταν γνωστός ως πρώην πρίγκιπας Άντριου.

Το «όγδοο θαύμα του κόσμου»

Η έπαυλη του μεγιστάνα της μόδας στις Μπαχάμες εκτείνεται σε πολλά στρέμματα στο Lyford Cay, μια περιφραγμένη περιοχή στο δυτικό άκρο του νησιού New Providence. Ένας ψεύτικος ναός των Μάγια και πανύψηλα γλυπτά από πέτρα με φίδια που βγάζουν καπνό κοσμούν το συγκρότημα, το οποίο ο Καναδός σεξουαλικός εγκληματίας αποκαλούσε το «όγδοο θαύμα του κόσμου».

Μέσα στο «Nygard Cay» υπήρχε μια ντισκοτέκ με στύλο για στριπτίζ και κάμερες στο δάπεδο, καθώς και αυτό που οι μάρτυρες περιέγραφαν ως «ανθρώπινο ενυδρείο», όπου γυμνόστηθες γυναίκες επέπλεαν με ουρές γοργόνων πίσω από γυαλί.

Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα ως μέρος των αρχείων Έπσταϊν αναφέρουν ότι οι ερευνητές βρήκαν αποδείξεις ότι ο πρώην πρίγκιπας, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, «ταξίδεψε στο Nygard Cay στις Μπαχάμες, ένα μέρος όπου πιστεύεται ότι ο Νάιγκαρντ διακινούσε ανήλικες και ενήλικες γυναίκες»

Η σχέση με τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ

Με τα χρόνια, το κτήμα έχει προσελκύσει ένα σταθερό κύμα VIP, συμπεριλαμβανομένων των Όπρα Γουίνφρι, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζορτζ Μπους. Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ φωτογραφήθηκε εκεί στις διακοπές του το 2000, λίγο μετά την εξωδικαστική συμφωνία του Νάιγκαρντ με τρεις γυναίκες, πρώην υπαλλήλους του, για κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το 2020, το FBI ζήτησε να ανακρίνει τον Άντριου στο πλαίσιο μιας έρευνας για τον Πίτερ Νάιγκαρντ. Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα ως μέρος των αρχείων Έπσταϊν αναφέρουν ότι οι ερευνητές βρήκαν αποδείξεις ότι ο πρώην πρίγκιπας, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, «ταξίδεψε στο Nygard Cay στις Μπαχάμες, ένα μέρος όπου πιστεύεται ότι ο Νάιγκαρντ διακινούσε ανήλικες και ενήλικες γυναίκες».

Το FBI ήθελε να μάθει αν ο Άντριου είχε δει κορίτσια κάτω των 18 ετών στην ιδιοκτησία και αν γνώριζε τα ονόματά τους. Αν αρνηθεί να παραστεί σε εθελοντική συνέντευξη, λένε ότι θα μπορούσαν να ζητήσουν από τις βρετανικές αρχές να «διενεργήσουν υποχρεωτική συνέντευξη». Οι εκπρόσωποι του Άντριου έχουν κληθεί να σχολιάσουν το θέμα, τονίζουν οι Times.

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ διαπραγματεύεται με μαύρες γυναίκες για να αγοράσει τα βλαστοκύτταρά τους

Όλες οι σεξουαλικές επαφές

Λίγους μήνες νωρίτερα, οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν κάνει έφοδο στο σπίτι του Νάιγκαρντ. στο Λος Άντζελες και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του στη Νέα Υόρκη, μετά από καταγγελία δέκα ανώνυμων γυναικών που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση «νέων, ευαίσθητων και συχνά φτωχών παιδιών και γυναικών». Η ομαδική αγωγή επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε πάνω από 50 ενάγοντες.

Τα φερόμενα θύματα περιγράφουν πώς ο Νάιγκαρντ διοργάνωνε πολυήμερες εκδηλώσεις στο κτήμα του στις Μπαχάμες, προσελκύοντας νεαρές γυναίκες με την υπόσχεση ευκαιριών για καριέρα στο μόντελινγκ και μετρητά.

Μόλις έμπαιναν μέσα, ισχυρίζονται ότι τους έδιναν ναρκωτικά και αλκοόλ πριν τις κακοποιήσουν σεξουαλικά. Ο Νάιγκαρντ αρνείται όλες τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι όλες οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές.

Η φτωχή οικογένεια κι ο ψυχρός πόλεμος

Πριν από τις νομικές αναταραχές που οδήγησαν στην πτώχευση της εταιρίας Nygard International το 2020, ο ιδρυτής της είχε ξεπεράσει μια δύσκολη παιδική ηλικία και είχε γίνει ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του Καναδά. Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται σε περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια το 2014.

Γεννήθηκε ως Pekka Juhani Nygård στο Ελσίνκι στις 24 Ιουλίου 1941. Το 1952, οι γονείς του — ένας φούρναρης και μια μοδίστρα — μετανάστευσαν στον Καναδά εν μέσω φόβων, στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου. Η οικογένεια έφτασε σχεδόν χωρίς τίποτα.

Το πρώτο τους σπίτι στο Deloraine, μια πόλη στην επαρχία του Μανιτόμπα, ήταν μια ανακαινισμένη αποθήκη άνθρακα χωρίς τρεχούμενο νερό. Αργότερα μετακόμισαν στην πόλη του Γουίνιπεγκ, όπου άνοιξαν μια φούρνο.

Η αίθουσα, η οποία διέθετε τζακούζι, καλά εφοδιασμένο μπαρ και τζάκι, είχε πρόσβαση μέσω συρόμενων πορτών χωρίς χερούλια. Ο Νάιγκαρντ χειριζόταν μια αυτόματη κλειδαριά από ένα πληκτρολόγιο στο κομοδίνο

Στο μυστικό υπνοδωμάτιο

Χρόνια αργότερα, ο Νάιγκαρντ θα γεμίσει την ίδια πόλη με διαφημιστικές πινακίδες με το πρόσωπό του και τους φουσκωμένους του τρικέφαλους. Οι επιβάτες που έφταναν στο αεροδρόμιο έρχονταν αντιμέτωποι με την πινακίδα: «Ο Πίτερ Νάιγκαρντ σας καλωσορίζει στο Γουίνιπεγκ».

Κατά την έκδοση της ποινής το 2024, ο Γκολνταστάιν περιέγραψε πώς ο Νάιγκαρντ «χρησιμοποίησε τον πλούτο και την εξουσία του» για να διαπράξει τις επιθέσεις του. Κατά τη διάρκεια της δίκης, τα θύματα περιέγραψαν πώς ο πρώην μεγιστάνας δελέαζε νεαρές γυναίκες στο μυστικό υπνοδωμάτιο πίσω από την ξύλινη επένδυση του γραφείου του, όπου τις παγίδευε και τις κακοποιούσε.

Η αίθουσα, η οποία διέθετε τζακούζι, καλά εφοδιασμένο μπαρ και τζάκι, είχε πρόσβαση μέσω συρόμενων πορτών χωρίς χερούλια. Ο Νάιγκαρντ χειριζόταν μια αυτόματη κλειδαριά από ένα πληκτρολόγιο στο κομοδίνο.

«Ήμουν φυλακισμένη σε εκείνη την αίθουσα» θυμήθηκε μία από τις γυναίκες. «Η συρόμενη πόρτα που άνοιγε έχει χαραχτεί στη μνήμη μου».

Μια ντουζίνα θύματα σε όλο τον κόσμο

Ο Νάιγκαρντ, ο οποίος έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, αντιμετωπίζει μια άλλη υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης στο Μόντρεαλ, ακολουθούμενη από πιθανή έκδοση στις ΗΠΑ, όπου οι αρχές ισχυρίζονται ότι εμπλέκεται σε «δεκαετή εγκληματική συμπεριφορά» που αφορά τουλάχιστον μια ντουζίνα θύματα σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η μακροβιότερη νομική μάχη που έχει δώσει δεν ήταν εναντίον των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, αλλά εναντίον του πρώην γείτονά του στις Μπαχάμες. Για χρόνια, ο Νάιγκαρντ ήταν εμπλεκόμενος σε μια ασυνήθιστη διαμάχη με τον δισεκατομμυριούχο των hedge funds, Λουίς Μπέικον. Ο εσωστρεφής ιδρυτής της Moore Capital Management προτιμούσε ένα ήσυχο παιχνίδι κροκέ από τα ολονύκτια πάρτι που διοργανώνονταν στο διπλανό αρχοντικό.

Η μεγαλύτερη διαμάχη

Οι δύο άνδρες ήρθαν σε σύγκρουση λόγω των προσπαθειών του Νάιγκαρντ να επεκτείνει την ιδιοκτησία του, κάτι στο οποίο ο Μπέικον, ως άνθρωπος με περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες, αντιτίθετο.

Με την πάροδο των ετών, η διαμάχη κλιμακώθηκε και τον Φεβρουάριο του 2020 η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι οι δύο άνδρες είχαν ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια και είχαν καταθέσει τουλάχιστον 25 αγωγές σε πέντε δικαιοδοσίες ο ένας εναντίον του άλλου.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Μπέικον κέρδισε μια μακροχρόνια αγωγή για δυσφήμιση εναντίον του Νάιγκαρντ, τον οποίο είχε κατηγορήσει ότι διέδιδε «αυθάδη ψέματα», μεταξύ των οποίων ότι ήταν δολοφόνος, έμπορος ναρκωτικών και μέλος της Κου Κλουξ Κλαν.

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Λάτιν στο Μανχάταν δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Νάιγκαρντ είχε παραδεχτεί ότι δεν είχε αποδείξεις για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του εναντίον του Μπέικον. Ο δικηγόρος του Νάιγκαρντ δήλωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

*Με στοιχεία από thetimes.com