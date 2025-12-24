newspaper
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Θεσσαλονίκης: «Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο» λέει η μητέρα κατηγορούμενου για τον ομαδικό βιασμό της 13χρονης
Ελλάδα 24 Δεκεμβρίου 2025 | 20:43

Θεσσαλονίκης: «Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο» λέει η μητέρα κατηγορούμενου για τον ομαδικό βιασμό της 13χρονης

Στο Mega μίλησε η μητέρα ενός εκ των αγοριών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση κακοποίησης της 13χρονης στη Θεσσαλονίκη, αρνούμενη τα όσα αποδίδονται στον γιο της

Spotlight

Θύμα ομαδικού βιασμού, από 6 άτομα ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 χρόνων, φέρεται πως έπεσε μία 13χρονη στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες μάλιστα κατηγορούνται πως τραβούσαν σε βίντεο τα όσα έκαναν στο κορίτσι και στη συνέχεια τα ανέβαζαν στο διαδίκτυο.

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα ενός εκ των 6 ατόμων που κατονόμασε η 13χρονη, με την ίδια να αρνείται τα όσα αποδίδονται στον ανήλικο γιο της. Λέει ότι το δικό της παιδί δεν φαίνεται σε κανένα από τα βίντεο. Το θέμα όμως είναι αν ο γιος της, ήταν εκείνος που κατέγραφε τις εικόνες φρίκης από το κινητό του τηλέφωνο.

«Εμάς μας έχουν μπερδέψει. Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο. Μπορεί το κορίτσι να μπερδεύτηκε όπως περιέγραφε αυτά που της συνέβησαν. Τα υπόλοιπα παιδιά φαίνονται στο βίντεο, αλλά το δικό μου το παιδί δεν είναι».

Ο γιος της φέρεται να παρέσυρε την 13χρονη με έναν φίλο του και να την οδήγησαν εκεί που περίμεναν οι άλλοι 4 της παρέας. Πρόκειται για δύο 16χρονους, έναν 14χρονο, έναν 15χρονο και δύο άτομα που είχαν ενηλικιωθεί, ηλικίας 18 και 19 ετών.

«Το βίντεο που κυκλοφόρησε το είχε δει ο γιος μου και ίσως έτσι μπλέχτηκε το όνομά του. Δεν ήταν όμως με τα υπόλοιπα παιδιά στις πράξεις που περιγράφονται», είπε η μητέρα του.

Ήδη έχουν κατασχεθεί τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων παιδιών

Η κόλαση για την 13χρονη φέρεται πως ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025 στη Θεσσαλονίκη και τελείωσε τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου. Για ένα δίμηνο έκανε ό,τι της ζητούσαν. Όταν βρήκε τη δύναμη να μιλήσει, ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα και παραμονές των φετινών Χριστουγέννων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 6.

«Τα όσα περιγράφει η 13χρονη έχουν γίνει γιατί φαίνονται στο βίντεο. Δεν φαίνεται όμως το παιδί μου. Πιστεύω ότι στο δικαστήριο που θα γίνει θα απαλλαγεί και θα φανεί η αλήθεια», είπε η μητέρα του κατηγορούμενου και προσθέτει:

«Δεν ξέρω γιατί είπε ότι ο γιος μου ήταν το πρώτο της αγόρι. Η ίδια είπε ότι είχε σχέσεις με άλλα παιδιά πιο πριν. Υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα, γιατί όπως σας λέω, το παιδί μου δεν φαίνεται στο βίντεο και δεν ήταν μπροστά στις πράξεις που καταγγέλλονται. Δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι όλα τα παιδιά ανήλικα, όμως υπάρχουν και μεγαλύτερα που έπρεπε να τα συγκρατήσουν».

Ήδη έχουν κατασχεθεί τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων παιδιών και αναμένεται να γίνουν φύλλο και φτερό στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Το ρεπορτάζ του MEGA:

Φωτογραφία: Αρχείου.

Economy
Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

inWellness
inTown
Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική
24.12.25

Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική

Πολλή βροχή έφερε η παραμονή των Χριστουγέννων, από νωρίς το πρωί. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το απόγευμα είχαν πέσει περίπου 60 χιλιοστά νερού.

Σύνταξη
Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν
Αγροτικές κινητοποιήσεις 24.12.25

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν

Οι εκδρομείς των Χριστουγέννων ταξιδεύουν με ανοιχτούς, αλλά με χαμηλές ταχύτητες. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να σπιλώσει τον αγώνα τους απέτυχε, λένε

Σύνταξη
Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο
Ελλάδα 24.12.25

Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
«Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία
Ελλάδα 24.12.25

«Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία

Συγγενείς και φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την άτυχη Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στην πτώση του Falcon 50 στην Τουρκία. Συντετριμμένος ο σύντροφός της μιλά αποκλειστικά στο in.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
24.12.25

Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους

Φέτος, η επιμονή βροχή που αρκετές φορές δυναμώνει, έχει ρίξει την κίνηση στην αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να μην... ανάψουν οι ψησταριές

Σύνταξη
Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική
Ελλάδα 24.12.25 Upd: 18:11

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στους δρόμους ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων - Αναφορές για διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές

Σύνταξη
Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»
Ελλάδα 24.12.25

Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα
Ελλάδα 24.12.25 Upd: 16:09

Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα

Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση των εκδρομέων από τα αγροτικά μπλόκα από την Αθήνα προς την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα - Βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση με χθες - Πώς κινούνται τα οχήματα, πού εκτρέπονται

Σύνταξη
Ρωσία: Νέα δημοσκόπηση – Η πλειοψηφία των Ρώσων αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2026
24.12.25

Νέα δημοσκόπηση στη Ρωσία - Η πλειοψηφία των Ρώσων αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2026

Th δημοσκόπηση πραγματοποίησε το προσκείμενο στη ρωσική κυβέρνηση Κέντρο Μελέτης της Κοινής Γνώμης - Τι μπορεί να σημαίνει ότι δόθηκαν τώρα τέτοιου είδους στοιχεία

Σύνταξη
«PAN-PAN, PAN-PAN»: Όλη η δραματική συνομιλία του πιλότου του Falcon με τον πύργο ελέγχου
24.12.25

«PAN-PAN, PAN-PAN»: Η επικοινωνία του Falcon 50 με τον πύργο ελέγχου πριν τη συντριβή

Η τουρκική κυβέρνηση αποκάλυψε την τελευταία επικοινωνία μεταξύ του πύργου ελέγχου και του μοιραίου αεροσκάφους Falcon 50, το οποίο συνετρίβη στα περίχωρα της Άγκυρας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι – Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»
Στο Ισραήλ 24.12.25

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι - Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»

Ο Μοχάμεντ Μπάκρι ερχόταν συχνά σε αντιπαράθεση με τις Αρχές του Ισραήλ λόγω της προβολής του παλαιστινιακού αγώνα - Είχε συνεργαστεί με τον Κώστα Γαβρά

Σύνταξη
Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Γιασικεβίτσιους: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»
Μπάσκετ 24.12.25

Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Σάρας: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαμαρτυρήθηκε για το ιδιαίτερα «βαρύ» πρόγραμμα της Euroleague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εξηγώντας ότι το καλεντάρι είναι εξουθενωτικό για τους παίκτες.

Σύνταξη
Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη
24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας
24.12.25

Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία, απαιτώντας τη διακοπή της εκπομπής και του κωμικού Στίβεν Κολμπέρ στο αμερικανικό δίκτυο CBS

Σύνταξη
Όσα πρέπει να προσέξετε στα τέλη κυκλοφορίας – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε
24.12.25

Όσα πρέπει να προσέξετε στα τέλη κυκλοφορίας – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Οι εποχές που δίνονταν παράταση στην προθεσμία αποπληρωμής στα τέλη κυκλοφορίας φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, την ώρα που υπάρχει πλέον –μέσω τραπεζών- της πληρωμής τους σε δόσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από τα ανατολικά – Οι όροι του Κιέβου
24.12.25

Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από την ανατολική Ουκρανία - Οι όροι του Κιέβου

Η δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών ή αποστρατιωτικοποιημένων περιοχών είναι πλέον μια επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι, όπως παραδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»
24.12.25

Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»

Με την πρώτη της επίσημη φωτογράφιση ως η Πρώτη Κυρία της μητρόπολης που απειλεί την ηγεμονία του Τραμπ, η Ράμα Ντουάτζι που εξοργίζει τη δεξιά, θέλει να είναι η «παντοτινή κοπέλα» του Ζόραν Μαμντάνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
24 Δεκεμβρίου 1947: Ο σχηματισμός της «Κυβέρνησης των Βουνών»
24.12.25

24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»

Όσα διαδραματίζονταν στην Ελλάδα ακριβώς πριν από 78 χρόνια, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1947

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και ο Ιταλός δηλώνει πως αν έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα υπέγραφε ξανά… χίλιες φορές σε μια ομάδα που η ιστορία της μιλάει από μόνη της.

Σύνταξη
