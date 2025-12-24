Θύμα ομαδικού βιασμού, από 6 άτομα ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 χρόνων, φέρεται πως έπεσε μία 13χρονη στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες μάλιστα κατηγορούνται πως τραβούσαν σε βίντεο τα όσα έκαναν στο κορίτσι και στη συνέχεια τα ανέβαζαν στο διαδίκτυο.

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα ενός εκ των 6 ατόμων που κατονόμασε η 13χρονη, με την ίδια να αρνείται τα όσα αποδίδονται στον ανήλικο γιο της. Λέει ότι το δικό της παιδί δεν φαίνεται σε κανένα από τα βίντεο. Το θέμα όμως είναι αν ο γιος της, ήταν εκείνος που κατέγραφε τις εικόνες φρίκης από το κινητό του τηλέφωνο.

«Εμάς μας έχουν μπερδέψει. Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο. Μπορεί το κορίτσι να μπερδεύτηκε όπως περιέγραφε αυτά που της συνέβησαν. Τα υπόλοιπα παιδιά φαίνονται στο βίντεο, αλλά το δικό μου το παιδί δεν είναι».

Ο γιος της φέρεται να παρέσυρε την 13χρονη με έναν φίλο του και να την οδήγησαν εκεί που περίμεναν οι άλλοι 4 της παρέας. Πρόκειται για δύο 16χρονους, έναν 14χρονο, έναν 15χρονο και δύο άτομα που είχαν ενηλικιωθεί, ηλικίας 18 και 19 ετών.

«Το βίντεο που κυκλοφόρησε το είχε δει ο γιος μου και ίσως έτσι μπλέχτηκε το όνομά του. Δεν ήταν όμως με τα υπόλοιπα παιδιά στις πράξεις που περιγράφονται», είπε η μητέρα του.

Ήδη έχουν κατασχεθεί τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων παιδιών

Η κόλαση για την 13χρονη φέρεται πως ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025 στη Θεσσαλονίκη και τελείωσε τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου. Για ένα δίμηνο έκανε ό,τι της ζητούσαν. Όταν βρήκε τη δύναμη να μιλήσει, ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα και παραμονές των φετινών Χριστουγέννων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 6.

«Τα όσα περιγράφει η 13χρονη έχουν γίνει γιατί φαίνονται στο βίντεο. Δεν φαίνεται όμως το παιδί μου. Πιστεύω ότι στο δικαστήριο που θα γίνει θα απαλλαγεί και θα φανεί η αλήθεια», είπε η μητέρα του κατηγορούμενου και προσθέτει:

«Δεν ξέρω γιατί είπε ότι ο γιος μου ήταν το πρώτο της αγόρι. Η ίδια είπε ότι είχε σχέσεις με άλλα παιδιά πιο πριν. Υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα, γιατί όπως σας λέω, το παιδί μου δεν φαίνεται στο βίντεο και δεν ήταν μπροστά στις πράξεις που καταγγέλλονται. Δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι όλα τα παιδιά ανήλικα, όμως υπάρχουν και μεγαλύτερα που έπρεπε να τα συγκρατήσουν».

Ήδη έχουν κατασχεθεί τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων παιδιών και αναμένεται να γίνουν φύλλο και φτερό στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

