Φυσική λίμνη και ζώνη περιπάτου στη Νέα Κηφισιά

Αλλάζει όψη περιοχή της Νέας Κηφισιάς, με λίμνες και ζώνες περιπάτου. Ειδικότερα, ο Δήμος Κηφισιάς εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 620.829,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση ζώνης περιπάτου μεταξύ δύο πλατειών στη Νέα Κηφισιά», συνολικού προϋπολογισμού 1.034.715,00 ευρώ, όπως ανακοίνωσε επίσημα η δημοτική Αρχή.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για ένα έργο που θα διευκολύνει την προσβασιμότητα σε πεζούς και ΑμεΑ, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού, τη βελτίωση του μικροκλίματος και την αναβάθμιση την ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών».

Η ανάπλαση περιλαμβάνει

Το έργο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, αφορά εργασίες για την διαμόρφωση του πευκόφυτου κοινοχρήστου χώρου της οδού Ιλισίων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ελαιών έως και την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου με έμφαση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό και την κυκλική οικονομία, έτσι ώστε να αναδειχθεί – αναβαθμιστεί η εικόνα του αστικού ιστού, να βελτιωθεί το μικροκλίμα της περιοχής με τεχνολογικά σύγχρονες μεθόδους και υλικά.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

Για την διαμόρφωση των διαδρομών περιπάτου επιλέχθηκαν επιστρώσεις ψυχρών κυβολίθων με βάση – υπόβαση από υδατοπερατά υλικά εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση σε εμποδιζόμενα άτομα με διάστρωση πλακών ΑμεΑ και διαμορφώσεις τεσσάρων (4) διαβάσεων.

Ο χώρος πρασίνου θα οργανωθεί και ενισχυθεί/εμπλουτισθεί με νέες φυτεύσεις κατάλληλων δέντρων και θάμνων. Σημειώνεται ότι έχει γίνει προσπάθεια όλες οι χαράξεις να γίνουν έτσι, ώστε να μην κοπεί ούτε ένα μεγάλο δέντρο.

Όσον αφορά στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου η οποία δέχεται όχι μόνο κατοίκους της γύρω περιοχής αλλά και από άλλους όμορους ή πιο απομακρυσμένους Δήμους θα γίνει αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμισης της.

Τις υπαίθριες διαμορφώσεις συμπληρώνει εξοπλισμός με ιστούς κατάλληλου φωτισμού, ξύλινα καθιστικά, κάδους απορριμμάτων, και πινακίδες σήμανσης.

Στην λίμνη της Ηρώων Πολυτεχνείου θα υλοποιηθούν επεμβάσεις υποδομών για αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υδάτινου στοιχείου και τη μετατροπή της σε φυσική λίμνη για υδρόβια πτηνά με στόχο τον δροσισμό και την βελτίωση του μικροκλίματος.

*πηγή εικόνων: Δήμος Κηφισιάς