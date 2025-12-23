Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ασανσέρ στην Καλλιθέα – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Δυο περιστατικά με απεγκλωβισμούς πολιτών από ασανσέρ σημειώθηκαν σήμερα Τρίτη σε δυο διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

Το πιο σοβαρό ήταν αυτό που έγινε στα Ιλίσια με έναν συντηρητή ασανσέρ να απεγκλωβίζεται σοβαρά τραυματισμένος από το ασανσέρ το οποίο έπεσε στο κενό. Το δεύτερο περιστατικό συνέβη σε κατάστημα στην οδό Παπαζαχαρίου στην Καλλιθέα, όπου εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ μια γυναίκα την οποία επίσης απεγκλώβισε η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η γυναίκα μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς».