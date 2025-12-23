Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ – Τραυματίστηκε σοβαρά ο συντηρητής που βρισκόταν μέσα
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Ιλισίων το μεσημέρι της Τρίτης.
Πτώση ασανσέρ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ασανσέρ που βρισκόταν εντός του καταστήματος κατέρρευσε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα.
Ο τραυματίας ήταν ο συντηρητής του ασανσέρ, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και έφερε σοβαρά τραύματα. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.
Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025
