Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα: Γονείς για τέταρτη φορά – Το τρυφερό ποστ στο Instagram

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα, ένα από τα πιο ιδιωτικά ζευγάρια της παγκόσμιας σόουμπιζ, υποδέχθηκαν το υέταρτο παιδί τους.

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, ο διάσημος τραγουδιστής και η πρώην πρωταθλήτρια του τένις ανακοίνωσαν την άφιξη με μια λιτή και τριφερή ανάρτηση στο Instagram.

Το νέο μέλος έρχεται να συμπληρώσει την καθημερινότητα των οκτάχρονων διδύμων και της πεντάχρονης κόρης τους, επισφραγίζοντας έναν έρωτα που άντεξε στον χρόνο και στις προκλήσεις της δημοσιότητας.

To μωρό γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 και έκανε ήδη το ντεμπούτο του στο Instagram. Οι γονείς έκαναν κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους μια τρυφερή φωτογραφία του νεογέννητου μέσα από το μαιευτήριο με τη λιτή λεζάντα «Ο ήλιος μου».

Το νέο μέλος της οικογένειας έρχεται να προστεθεί στη συντροφιά των οκτάχρονων διδύμων, της Λούσι και του Νίκολας, καθώς και της πεντάχρονης Μαίρης.

Παρά το γεγονός ότι οι φήμες για την εγκυμοσύνη είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν από τον περασμένο Αύγουστο, ο πενηντάχρονος τραγουδιστής και η σαραντατετράχρονη σύντροφός του τήρησαν την πάγια τακτική τους, επιλέγοντας τη σιωπή και την προστασία της προσωπικής τους ζωής μέχρι την τελική ευδοκίμηση του χαρμόσυνου γεγονότος.

H γονεϊκότητα προτεραιότητα

Για την Άννα Κουρνίκοβα, ο ρόλος της μητέρας φαίνεται πως ήταν ένα όνειρο ζωής που πήρε σάρκα και οστά με τον πιο όμορφο τρόπο.

Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η φροντίδα των ανθρώπων είναι στη φύση της και πως η επιθυμία της για παιδιά ήταν δεδομένη, είτε μέσω φυσικής σύλληψης είτε μέσω υιοθεσίας.

Μετά την πρώτη της εγκυμοσύνη, πήρε τη συνειδητή απόφαση να περιορίσει δραστικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, επιθυμώντας να αφιερώσει κάθε δευτερόλεπτο στην ανατροφή των παιδιών της.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η καθημερινότητα μαζί τους αποτελεί την απόλυτη πηγή ευτυχίας της και δεν είναι διατεθειμένη να χάσει ούτε στιγμή από την εξέλιξή τους.

Από την πλευρά του, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και δύο δεκαετίες.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, είχε εκφράσει την έκπληξή του για τον τρόπο με τον οποίο το μητρικό ένστικτο μεταμόρφωσε την Άννα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια εκπληκτική μητέρα.

Το ζευγάρι, παρόλο που ζει κάτω από το μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ασφαλές καταφύγιο στο Μαϊάμι, όπου τα παιδιά τους μεγαλώνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με εξαίρεση ελάχιστες και επιλεγμένες στιγμές που μοιράζονται οι ίδιοι με το κοινό τους.

Είκοσι τέσσερα χρόνια μαζί

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2001, όταν η νεαρή τότε τενίστρια πρωταγωνίστησε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού Escape του Ενρίκε. Η χημεία τους ήταν ακαριαία και σύντομα έγιναν το αγαπημένο θέμα των ταμπλόιντ παγκοσμίως.

Παρά τις κατά καιρούς φήμες για μυστικούς γάμους ή χωρισμούς, εκείνοι επέλεξαν να μην επιβεβαιώσουν ποτέ επίσημα την κατάσταση της σχέσης τους, αφήνοντας τις δημόσιες εμφανίσεις τους σε αθλητικούς αγώνες ή σε πρεμιέρες να μιλούν από μόνες τους.

Από τα βραβεία του MTV το 2002 μέχρι τις χαλαρές βόλτες τους στο Μαϊάμι Μπιτς, η πορεία τους χαρακτηρίστηκε από μια διακριτική σταθερότητα που σπανίζει στον χώρο της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος.

Σήμερα, με τέσσερα παιδιά και μια σχέση που μετρά σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα κατάφεραν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διεθνή καριέρα και την οικογενειακή ηρεμία.