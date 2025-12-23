magazin
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα: Γονείς για τέταρτη φορά – Το τρυφερό ποστ στο Instagram
23 Δεκεμβρίου 2025 | 15:40

Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα: Γονείς για τέταρτη φορά – Το τρυφερό ποστ στο Instagram

Από το βίντεο κλιπ του Escape στην απόλυτη οικογενειακή ευτυχία, ο Ενρίκες Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα είναι ξανά γονείς

Σύνταξη
Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα, ένα από τα πιο ιδιωτικά ζευγάρια της παγκόσμιας σόουμπιζ, υποδέχθηκαν το υέταρτο παιδί τους.

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, ο διάσημος τραγουδιστής και η πρώην πρωταθλήτρια του τένις ανακοίνωσαν την άφιξη με μια λιτή και τριφερή ανάρτηση στο Instagram.

Το νέο μέλος έρχεται να συμπληρώσει την καθημερινότητα των οκτάχρονων διδύμων και της πεντάχρονης κόρης τους, επισφραγίζοντας έναν έρωτα που άντεξε στον χρόνο και στις προκλήσεις της δημοσιότητας.

To μωρό γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 και έκανε ήδη το ντεμπούτο του στο Instagram. Οι γονείς έκαναν κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους μια τρυφερή φωτογραφία του νεογέννητου μέσα από το μαιευτήριο με τη λιτή λεζάντα «Ο ήλιος μου».

Το νέο μέλος της οικογένειας έρχεται να προστεθεί στη συντροφιά των οκτάχρονων διδύμων, της Λούσι και του Νίκολας, καθώς και της πεντάχρονης Μαίρης.

Παρά το γεγονός ότι οι φήμες για την εγκυμοσύνη είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν από τον περασμένο Αύγουστο, ο πενηντάχρονος  τραγουδιστής και η σαραντατετράχρονη σύντροφός του τήρησαν την πάγια τακτική τους, επιλέγοντας τη σιωπή και την προστασία της προσωπικής τους ζωής μέχρι την τελική ευδοκίμηση του χαρμόσυνου γεγονότος.

H γονεϊκότητα προτεραιότητα

Για την Άννα Κουρνίκοβα, ο ρόλος της μητέρας φαίνεται πως ήταν ένα όνειρο ζωής που πήρε σάρκα και οστά με τον πιο όμορφο τρόπο.

Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η φροντίδα των ανθρώπων είναι στη φύση της και πως η επιθυμία της για παιδιά ήταν δεδομένη, είτε μέσω φυσικής σύλληψης είτε μέσω υιοθεσίας.

Μετά την πρώτη της εγκυμοσύνη, πήρε τη συνειδητή απόφαση να περιορίσει δραστικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, επιθυμώντας να αφιερώσει κάθε δευτερόλεπτο στην ανατροφή των παιδιών της.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η καθημερινότητα μαζί τους αποτελεί την απόλυτη πηγή ευτυχίας της και δεν είναι διατεθειμένη να χάσει ούτε στιγμή από την εξέλιξή τους.

Από την πλευρά του, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και δύο δεκαετίες.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, είχε εκφράσει την έκπληξή του για τον τρόπο με τον οποίο το μητρικό ένστικτο μεταμόρφωσε την Άννα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια εκπληκτική μητέρα.

Το ζευγάρι, παρόλο που ζει κάτω από το μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ασφαλές καταφύγιο στο Μαϊάμι, όπου τα παιδιά τους μεγαλώνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με εξαίρεση ελάχιστες και επιλεγμένες στιγμές που μοιράζονται οι ίδιοι με το κοινό τους.

Είκοσι τέσσερα χρόνια μαζί

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2001, όταν η νεαρή τότε τενίστρια πρωταγωνίστησε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού Escape του Ενρίκε. Η χημεία τους ήταν ακαριαία και σύντομα έγιναν το αγαπημένο θέμα των ταμπλόιντ παγκοσμίως.

Παρά τις κατά καιρούς φήμες για μυστικούς γάμους ή χωρισμούς, εκείνοι επέλεξαν να μην επιβεβαιώσουν ποτέ επίσημα την κατάσταση της σχέσης τους, αφήνοντας τις δημόσιες εμφανίσεις τους σε αθλητικούς αγώνες ή σε πρεμιέρες να μιλούν από μόνες τους.

Από τα βραβεία του MTV το 2002 μέχρι τις χαλαρές βόλτες τους στο Μαϊάμι Μπιτς, η πορεία τους χαρακτηρίστηκε από μια διακριτική σταθερότητα που σπανίζει στον χώρο της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος.

Σήμερα, με τέσσερα παιδιά και μια σχέση που μετρά σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα κατάφεραν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διεθνή καριέρα και την οικογενειακή ηρεμία.

googlenews

inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Ελλάδα 23.12.25

Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ελλάδα 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες

Μεγάλη ένταση, προπηλακισμοί έως και βιαιοπραγία είχαμε στον ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικών ομάδων της Ξάνθης Εθνικός Κιμμερίων – Άρης Αβάτου. Τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίες.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μεγάλα προβλήματα 23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία

Βρήκαν δικαιολογία στην ΕΠΟ ότι τάχα «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης».

Βάιος Μπαλάφας
Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Τα μηνύματα 23.12.25

Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία

Σύνταξη
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο
Υβριδικός πόλεμος 23.12.25

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουριγγίας υποψιάζεται ότι βουλευτής του ακροδεξιού AfD κατασκοπεύει για λογαριασμό της Ρωσίας. Τεράστιος ο όγκος ερωτήσεων για κρίσιμα θέματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»
Μπάσκετ 23.12.25

Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του «meet and greet» και μεταξύ άλλων μίλησε για το ματς με τη Βίρτους (26/12, 21:30), αλλά και για το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Σύνταξη
Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού

Σχολικοί λαχανόκηποι, δεντροφυτεύσεις και βιωματική εκπαίδευση φέρνουν τη φύση στις πόλεις και μας δείχνουν το δρόμο για πιο «πράσινα» αστικά κέντρα.

Σύνταξη
Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών
Ελλάδα 23.12.25

Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών

Κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Σύνταξη
Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia
Ελλάδα 23.12.25

Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia

Ο 35χρονος εμπλέκεται σε τουλάχιστον 3 δολοφονίες ηγετικών στελεχών της Greek Mafia και έχει καταδικαστεί σε 35χρονια φυλακή - Είχε χάσει 30 κιλά προκειμένου να μην αναγνωρίζεται

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου»
Μπάσκετ 23.12.25

Μιλουτίνοφ για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα που έχει περάσει

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην «πλατεία Κοραή» στο πλαίσιο του κλίματος των εορτών ανέφερε στο αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά.

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν
Από Βρυξέλλες 23.12.25

Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «ξεχνά, όχι μόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων αλλά και τον γενεσιουργό λόγο της δημιουργίας της: την Ειρήνη»

Σύνταξη
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έβαλε τους διαιτητές στην πρίζα καθώς με e mail χτύπησε καμπανάκι ενόψει των αγωνιστικών τεστ του Φεβρουαρίου. Θα είναι τα ίδια με πέρσι που είχαν κοπεί οι μισοί

Βάιος Μπαλάφας
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action
Τρεις οι συλλήψεις 23.12.25

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση. Κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς
Σφοδρά πυρά 23.12.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στους αγρότες

Σύνταξη
Μπλόκα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία
«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. 23.12.25

Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. Ενόψει των εορτών, οι αγρότες στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων από την Ριτσώνα προς την Θήβα, όχι όμως και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 23.12.25

Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός

Στην φυσική της έδρα στο Βελιγράδι και όχι στη Βιέννη, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η σερβική ομάδα.

Σύνταξη
