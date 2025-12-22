Στήνονται οι πρώτες οργανώσεις για τον Τσίπρα – Στο ναδίρ οι σχέσεις με ΣΥΡΙΖΑ που φυλλοροεί

Όλο και πιο περίπλοκο γίνεται το σκηνικό στη λεγόμενη κεντροαριστερά, ωστόσο η ανθρωπογεωγραφία, το πολιτικό στίγμα που εκπέμπουν οι ηγεσίες των κομματικών σχηματισμών και οι ανατέλλουσες κινήσεις, όπως αυτή της Μαρίας Καρυστιανού, οδηγούν σε ένα πολύμορφο μωσαϊκό που μόνο ιδεολογικές και σαφείς πολιτικές γραμμές δεν έχει.

Πλέον ο κεντροαριστερός χώρος από τους περισσότερους ορίζεται με όρους συστημικής ή αντισυστημικής αντιπολίτευσης και όλοι πλέον σιγά σιγά όλοι μιλούν στο όνομα της αντιπολίτευσης στον Μητσοτάκη, την κυβέρνησή του και τη ΝΔ.

Το κόμμα Τσίπρα

Σε αυτό το περιβάλλον ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει και πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει και ο ίδιος το στίγμα του και τις προθέσεις του.

Το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα ανακοινωθεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος ταξιδιών της Ιθάκης στις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας – επόμενος σταθμός η Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο – και χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται από την Αμαλίας θα πρέπει να αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός λαμβάνει ηχηρά μηνύματα από τους οπαδούς του από όλη την Ελλάδα να πατήσει γκάζι και όσοι είναι ανυπόμονοι για το κόμμα Τσίπρα δεν είναι χωρίς λόγο ανυπόμονοι.

Δυο βασικές παράμετροι είναι αυτές που καθιστούν για πολλούς επιτακτική την ανάγκη επιτάχυνσης των αποφάσεων του πρώην πρωθυπουργού.

Από τη μια πλευρά είναι η επιστροφή της δημόσιας συζήτησης περί πρόωρων εκλογών την ερχόμενη Άνοιξη εν μέσω φημών για νέες αποκαλύψεις και νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη πλευρά είναι η δημιουργία νέου κόμματος και από την Μαρία Καρυστιανού.

Αυτοοργάνωση

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση το κάλεσμα που απεύθυνε ο κ. Τσίπρας από το πρώτο μπάρκο της Ιθάκης στο θέατρο Παλλάς για πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, οι οπαδοί και οι υποστηρικτές του δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια και ανταποκρίνονται στο κάλεσμα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανε την εμφάνισή της η πρώτη τέτοια κίνηση με το κείμενο στήριξης να τιτλοφορείται ως «πρωτοβουλία πολιτών Μεσσηνίας: Επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης με ηγέτη τον Τσίπρα».

Το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες αντίστοιχες κινήσεις με τη πρωτοβουλία να αναλαμβάνουν παλιοί ψηφοφόροι του κ. Τσίπρα και κάποια από τα οργανωμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνουν την τάση απεγκλωβισμού από το κόμμα που επικρατεί από τη βάση μέχρι και τα ανώτερα στελέχη του κόμματος.

Το κόμμα Καρυστιανού

Την ίδια στιγμή το κλίμα επιβαρύνεται και από τα όσα συντελούνται στο κενό που αφήνει η υπάρχουσα αντιπολίτευση.

Το κόμμα Καρυστιανού τρέχει και αυτό με ταχύτητα με την ίδια σε συνέντευξή της στην Εφημερίδα των Συντακτών να μιλά για τους «σοφούς» που έχουν πιάσει ήδη δουλειά για να μετουσιώσουν το Κίνημα σε φορέα συγκροτώντας επιτροπές σοφών για όλα τα ζητήματα όπως λέει.

Το κόμμα Καρυστιανού αδυνατίζει την αντιπολιτευτική δυναμική κάθε υπαρκτού κομματικού φορέα και κάθε εκκολαπτόμενου.

Η κυβέρνηση το γνωρίζει αυτό καλά και η πανσπερμία ή ο πολυκερματισμός της αντιπολίτευσης τη βοηθά.

Για αυτό θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι… της για να τονώσει το εγχείρημα της αμφισβητούμενης πλέον προέδρου του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου μόνο τυχαίος δεν ήταν για τα κόμματα που σχολίασαν πολύ έντονα και καυστικά την εργαλειοποίηση της ανεξάρτητης αρχής που βασικό της στόχο είχε, όπως αφήνουν να εννοηθεί, να στρέψουν τα βλέμματα στην κα Καρυστιανού και τις αιχμές που άφησαν πολλοί για το περίφημο ταμείο του Συλλόγου.

Φλερτ με την Καρυστιανού

Σε αυτό το πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό στο ΣΥΡΙΖΑ παρατηρούνται πλέον πιο έντονα από κάθε άλλη φορά τάσεις φυγής και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από την ευρωομάδα.

Και μπορεί για την ώρα να μπαίνει φρένο μέχρι τις εκλογές σε όσους βουλευτές έχουν θέση στο εγχείρημα Τσίπρα, στην περίπτωση της ευρωομάδας των 4 ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόμαστε ουσιαστικά προ τετελεσμένων.

Ο μόνος που παραμένει ΣΥΡΙΖΑ και έχοντας και την ιδιότητα του αντιπροέδρου στη Left είναι ο Κώστας Αρβανίτης.

Ο Νίκος Παππάς από την ώρα που εκπαραθυρώθηκε ο Κασσελάκης ήταν πάντα ξένο σώμα για το ΣΥΡΙΖΑ, η Έλενα Κουντουρά είναι ηχηρά απούσα από την εκπροσώπηση του κόμματος εντός και εκτός χώρας ενώ ο Νίκος Φαραντούρης όχι μόνο δεν έχει κομματική…ζωή αλλά δείχνει να ανοίγει και πάλι το βηματισμό του για νέα μετερίζια κρατώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την κα Καρυστιανού χωρίς να διαταράσσεις τις σχέσεις του με την Αμαλίας.

Παραμένει πρόεδρος

Με όλους αυτούς, όπως και με βουλευτές ή στελέχη με τα οποία διατηρούσε παλαιότερα πολύ στενή συνεργασία, ο κ. Τσίπρας πλέον δεν έχει και δεν θέλει να έχει σχέση και επικοινωνιακά αυτό φροντίζει να το καθιστά σαφές προς τα έξω.

Οι σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν στο ναδίρ μετά το Παλλάς και ο πρόεδρος του κόμματος δείχνει να αυτονομείται όλο και περισσότερο.

Με τον Αχαιό Βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλο να απουσιάζει από την ψηφοφορία του προϋπολογισμού για να βρίσκεται στη δεύτερη σειρά της εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα και τη Νίνα Κασιμάτη να κάνει αντάρτικο υπερψηφίζοντας τις αμυντικές δαπάνες οι τάσεις φυγής είναι αμφίρροπες και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο κ. Φάμελλος καυτηρίασε προσωπικά τον βουλευτή Αχαΐας παίρνοντας ουσιαστικά αποστάσεις από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα.

Για τη δε κα Κασιμάτη απέφυγε να τοποθετηθεί ονομαστικά σε μια προσπάθεια να μην υποδαυλίσει τα διαλυτικά φαινόμενα που παρατηρούνται και την ωθήσει μια ώρα γρηγορότερα προς το ΠΑΣΟΚ οπου φημολογείται ότι κατευθύνεται για να επανεκλεγεί.

Εξάλλου σύμφωνα με πληροφορίες η πάλαι ποτέ «φρουρά Τσίπρα» συγκρατεί με νύχια και με δόντια μια ομάδα 7 τουλάχιστον βουλευτών που είναι έτοιμη να αυτομολήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πάντως αποκάλυψε με όρους λαθολογίας και αυτοκριτικής ότι ήθελε να είναι υποψήφιος πρόεδρος ήδη από το 2023 μετά την παραίτηση Τσίπρα.

Ουσιαστικά ο κ. Φάμελλος σύμφωνα με την ερμηνεία που του δίνουν πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει με αυτό τον τρόπο ότι θα είχε γλιτώσει και ο ίδιος το προσωπικό κόστος να στηρίξει ως πρόεδρος της ΚΟ και χάριν της συνοχής του κόμματος τον προκάτοχό του Στέφανο Κασσελάκη.

Το μήνυμα φυσικά φαίνεται να έχει παραλήπτη και την Αμαλίας, ωστόσο για τον κ. Τσίπρα η παρελθοντολογία έκλεισε με την Ιθάκη από τις σελίδες της οποίας ο κ. Φάμελλος απουσιάζει.