Την άμεση έναρξη πολιτικών διεργασιών μεταξύ της προοδευτικής αντιπολίτευσης συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα, ζήτησε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο κ. Ζαχαριάδης σχολίασε επίσης και τα όσα λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες στο μέτωπο του αγροτικού ζητήματος, αλλά και τα όσα συνέβησαν με τον πρώην – πλέον – ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, μετά από καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό του σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Άνοιγμα σε Τσίπρα και κόμματα προοδευτικής αντιπολίτευσης

«Η Κυβέρνηση πέφτει» δημοσκοπικά είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο OPEN.

Το ίδιο όμως ανέφερε και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ. «Όντως η βελόνα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κολλημένη, πέφτει και το ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ζαχαριάδης παραδέχτηκε επίσης ότι: «και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει πολύ και είναι σταθεροποιημένος σε χαμηλά επίπεδα».

Για το λόγο αυτό: «Πρέπει να ξεκινήσουν σοβαρές διεργασίες στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, προφανώς του Τσίπρα περιλαμβανομένου, ώστε να φύγουμε από αυτή την εικόνα, όχι μόνο τη δημοσκοπική, αλλά και την κοινωνική», ανέφερε.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα τόνισε ότι «Αυτή η εικόνα είναι κρίση πολιτικής, είναι κρίση αντιπροσώπευσης, στο τέλος της ημέρας είναι κρίση δημοκρατίας και αυτό πρέπει να λάβουν όλοι πολύ σοβαρά υπόψιν».

Για τους αγρότες

Αναφερόμενος στους αγρότες είπε ότι «η κυβέρνηση με την ανικανότητά της εντείνει την κρίση αξιοπιστίας με τον αγροτικό κόσμο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στο λάθος που έγινε -όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση με τον ΕΛΓΑ– σχολιάζοντάς το ως εξής: «Αυτό που έγινε χθες δεν μπορεί να ξεπερνιέται. Έγινε ένα λάθος; Φανταστείτε να το κάνει αυτό παλαιότερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γινόταν ο κακός χαμός. Ανίκανοι, άχρηστοι, κατσαπλιάδες, θα λέγανε».

Για το Νίκο Παππά

Για τη στάση και τις ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως προς τη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, είπε ότι «σαφώς είναι εκτός ευρωομάδας, εκτός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και είναι εκτός ηθικού και αξιακού πλαισίου αυτές οι συμπεριφορές».

«Κατηγορηματικά, χωρίς ναι μεν, αλλά…» πρόσθεσε.

«Και χωρίς συμπεριφορές, όπως αυτή της ΝΔ με τον πρώην γραμματέα της, τον Αυγενάκη και τους υπαλλήλους στο αεροδρόμιο, που τον έδιωξε για έξι μήνες και τον επανέφερε μετά» είπε.