newspaper
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ζαχαριάδης: Καλεί προοδευτική αντιπολίτευση και Τσίπρα – «Πρέπει να ξεκινήσουν διεργασίες»
Πολιτική 18 Δεκεμβρίου 2025 | 14:07

Ζαχαριάδης: Καλεί προοδευτική αντιπολίτευση και Τσίπρα – «Πρέπει να ξεκινήσουν διεργασίες»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης εκτίμησε ότι «πέφτει η Κυβέρνηση» δημοσκοπικά. Το ίδιο όμως παραδέχτηκε και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Spotlight

Την άμεση έναρξη πολιτικών διεργασιών μεταξύ της προοδευτικής αντιπολίτευσης συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα, ζήτησε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο κ. Ζαχαριάδης σχολίασε επίσης και τα όσα λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες στο μέτωπο του αγροτικού ζητήματος, αλλά και τα όσα συνέβησαν με τον πρώην – πλέον – ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, μετά από καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό του σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Άνοιγμα σε Τσίπρα και κόμματα προοδευτικής αντιπολίτευσης

«Η Κυβέρνηση πέφτει» δημοσκοπικά είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο OPEN.

Το ίδιο όμως ανέφερε και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ. «Όντως η βελόνα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κολλημένη, πέφτει και το ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ζαχαριάδης παραδέχτηκε επίσης ότι: «και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει πολύ και είναι σταθεροποιημένος σε χαμηλά επίπεδα».

Για το λόγο αυτό: «Πρέπει να ξεκινήσουν σοβαρές διεργασίες στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, προφανώς του Τσίπρα περιλαμβανομένου, ώστε να φύγουμε από αυτή την εικόνα, όχι μόνο τη δημοσκοπική, αλλά και την κοινωνική», ανέφερε.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα τόνισε ότι «Αυτή η εικόνα είναι κρίση πολιτικής, είναι κρίση αντιπροσώπευσης, στο τέλος της ημέρας είναι κρίση δημοκρατίας και αυτό πρέπει να λάβουν όλοι πολύ σοβαρά υπόψιν».

Για τους αγρότες

Αναφερόμενος στους αγρότες είπε ότι «η κυβέρνηση με την ανικανότητά της εντείνει την κρίση αξιοπιστίας με τον αγροτικό κόσμο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στο λάθος που έγινε -όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση με τον ΕΛΓΑ– σχολιάζοντάς το ως εξής: «Αυτό που έγινε χθες δεν μπορεί να ξεπερνιέται. Έγινε ένα λάθος; Φανταστείτε να το κάνει αυτό παλαιότερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γινόταν ο κακός χαμός. Ανίκανοι, άχρηστοι, κατσαπλιάδες, θα λέγανε».

Για το Νίκο Παππά

Για τη στάση και τις ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως προς τη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, είπε  ότι «σαφώς είναι εκτός ευρωομάδας, εκτός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και είναι εκτός ηθικού και αξιακού πλαισίου αυτές οι συμπεριφορές».

«Κατηγορηματικά, χωρίς ναι μεν, αλλά…» πρόσθεσε.

«Και χωρίς συμπεριφορές, όπως αυτή της ΝΔ με τον πρώην γραμματέα της, τον Αυγενάκη και τους υπαλλήλους στο αεροδρόμιο, που τον έδιωξε για έξι μήνες και τον επανέφερε μετά» είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

World
ΕΚΤ: Χωρίς εκπλήξεις κλείνει το 2025 – Αμετάβλητα τα επιτόκια

ΕΚΤ: Χωρίς εκπλήξεις κλείνει το 2025 – Αμετάβλητα τα επιτόκια

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»
Κινητοποιήσεις παντού 18.12.25

Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»

Στο πλευρό των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δήλωσε πως «θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά στις Βρυξέλλες και το Σαββατοκύριακο στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;», ρωτά ο Κώστας Τσουκαλάς τον Παύλο Μαρινάκη

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

«Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου» λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, ενώ κατέθεσαν και κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»
«Γαλάζιες ακρίδες» 18.12.25

Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»

Το σχέδιο της ΝΔ ήταν να περιορίσει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και να τακτοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Κανένας αιφνιδιασμός – Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης
«Στην κυβέρνηση η ευθύνη» 18.12.25

«Κανένας αιφνιδιασμός - Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο των ΕΛΤΑ» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης

«Ανακαλέστε τα σχέδια για λουκέτα - Συζήτηση από μηδενική βάση - Τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μια οποιαδήποτε επιχείρηση» δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται – Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: «Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται - Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις»

«Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα - Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου: «Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες»
«Αδιέξοδο» 18.12.25

«Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες» - ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου

Πυρά ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση για την τροπολογία που αφορά δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τα funds μένουν ανέγγιχτα και οι καταναλωτές καλούνται να σηκώσουν τα βάρη, τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνώρισε πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό
Πολιτική 18.12.25

Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά, η διαγραφή και το χρονικό με το επεισόδιο ξυλοδαρμού. Αυτόπτης μάρτυρας καίει τον Νίκο Παππά «Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο» αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνοντας ότι «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική», καταταστρατηγεί τη νομοθεσία ενώ όπως αναφέρει «τίθεται θέμα αξιοπιστίας του μάρτυρα και της διαδικασίας»

Σύνταξη
Χαμός στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ – Παπάτζα και πλιάτσικο κατήγγειλε ο Δουδωνής, Εξεταστική ζήτησε ο Φάμελος, βήμα πίσω από Πιερρακάκη
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 18.12.25 Upd: 11:22

Χαμός στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ – Παπάτζα και πλιάτσικο κατήγγειλε ο Δουδωνής, Εξεταστική ζήτησε ο Φάμελος, βήμα πίσω από Πιερρακάκη

Οι αρμόδιοι υπουργοί ενημέρωσαν την επιτροπή για το θέμα των ΕΛΤΑ και τα σχέδια της κυβέρνησης που έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Επιτροπή καταθέτει ο Μπρατάκος – Live η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25 Upd: 16:12

Στην Εξεταστική καταθέτει ο Μπρατάκος - Live η συνεδρίαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του προέδρου του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκου

Σύνταξη
Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού
in Confidential 18.12.25

Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού

Μόνοι τους βγάζουν τα μάτια τους στην κυβέρνηση στο θέμα των αγροτών. Απ' τη μια αδειάζουν τις τσέπες των αγροτών και απ' την άλλη απαιτούν να σπάσουν τα μπλόκα. Η επιμονή του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία
Κόσμος 18.12.25

Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να δώσουν συνέχεια στη δέσμευση για την οικονομική και στρατιωτική κάλυψη της Ουκρανίας - «Οι ηγέτες δεν θα φύγουν χωρίς απόφαση», λέει η Κάλας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία, την ώρα που η Ινδία διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»
Κινητοποιήσεις παντού 18.12.25

Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»

Στο πλευρό των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δήλωσε πως «θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά στις Βρυξέλλες και το Σαββατοκύριακο στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα»

Σύνταξη
Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι για το «μπάζωμα»
Ελλάδα 18.12.25

Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι για το «μπάζωμα»

Ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία που του αποδίδεται σε σχέση με το αδικήματα της παράβασης καθήκοντος.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αλβανία: Ένταση στο κοινοβούλιο – Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία
Κατηγορίες για διαφθορά 18.12.25

Ένταση στην αλβανική Βουλή - Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία

Το επεισόδιο εντός της Βουλής στην Αλβανία έρχεται ύστερα από εβδομάδες εντάσεων και εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;», ρωτά ο Κώστας Τσουκαλάς τον Παύλο Μαρινάκη

Σύνταξη
Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες
Προπαγάνδα 18.12.25

Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες

Ομάδες έκαναν δωρεές εις μνήμην φασιστών όπως ο Μίλε Μπουντάκ, τον οποίον ανέφεραν ως «ποιητή» - Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια εβραϊκές ομάδες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με έδρα τον Καναδά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές
Στην Κρήτη 18.12.25

Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές (βίντεο)

Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας - Η ανώνυμη καταγγελία που δείχνει τον ιδιοκτήτη και τη σύντροφό του πίσω από τη φωτιά που μπήκε στην επιχείρηση

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

«Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου» λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, ενώ κατέθεσαν και κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο