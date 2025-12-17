ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το μπάχαλο με τις πληρωμών των αγροτών.

«Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει κάθε μέρα λάθη, έχουμε τη λάθος κυβέρνηση» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κάνει λόγο για άλλο ένα φιάσκο και άλλον ένα εμπαιγμό.

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ. Οι «άριστοι» του κ. Μητσοτάκη απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό που συνέβη – προσθέτει – δεν είναι ένα τεχνικό λάθος ή αστοχία. «Είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πλήρης πολιτική αποτυχία. Διέλυσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκαναν επιδρομή οι γαλάζιες ακρίδες, απαξίωσαν κάθε μηχανισμό στήριξης και μετατρέπουν τις αγροτικές ενισχύσεις σε πεδίο αυθαιρεσίας και εμπαιγμού».

Συνεχίζουν τονίζοντας ότι «την ώρα που τα γαλάζια σκάνδαλα συσσωρεύονται και οι ευθύνες συγκαλύπτονται, οι αγρότες πληρώνουν ακριβά το κόστος μιας κυβέρνησης που λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο και χωρίς αξιοπιστία. Ζητούν κατανόηση και υπομονή από τους αγρότες, αφού τους αδειάζουν τα ταμεία, αλλά δεν απαντούν ούτε στο πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ούτε στο πώς θα ζήσουν.

Καμία εμπιστοσύνη σε έναν πρωθυπουργό που αποδεικνύεται ανίκανος να εγγυηθεί τα αυτονόητα και δεδουλευμένα. Καμία ανοχή σε μια κυβέρνηση που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό.Ο αγροτικός κόσμος δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση. Δεν είναι μια κυβέρνηση που «απλώς» κάνει κάθε μέρα λάθη, είναι η λάθος κυβέρνηση και πρέπει να φύγει. Το συντομότερο».