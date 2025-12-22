newspaper
22.12.2025 | 22:31
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού (βίντεο)
22.12.2025 | 20:58
Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί καραμέλες - Ποιος ο λόγος
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
22 Δεκεμβρίου 2025 | 21:22

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Θα προσχωρήσει ο Ευάγγελος Αποστολάκης στο ΠΑΣΟΚ;  Η απάντηση που επέλεξε να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε έντονες δόσεις χιούμορ. «Ποιος ο Μιλένας;», είπε γελώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ σε ερώτηση για το αν οι πόρτες της Χαριλάου Τρικούπη είναι ανοιχτές για την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε ότι είναι… Χριστούγεννα.

Μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να άργησε περίπου μισή ώρα στο ραντεβού του με τους δημοσιογράφους, ωστόσο, η καθυστέρησή του ήταν απολύτως δικαιολογημένη.

Με το που μπήκε στο φιλόξενο χώρο της ψαροταβέρνας «Τράτα», αφού χαιρέτησε δημοσιογράφους και συνεργάτες,  ανακοίνωσε ότι υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση των Υποκλοπών.

Όπως ενημέρωσε τους παρόντες, η προσφυγή που κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση της παρακολούθησης του, θα εκδικαστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου του 2026.

Χάνει στην Περιφέρεια η ΝΔ

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι στην παρούσα φάση, η Νέα Δημοκρατία χάνει στα… καφενεία. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι εκεί οι δυνάμεις της έχουν συρρικνωθεί σε αντίθεση με του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η εικόνα δεν είναι ίδια στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Γι, αυτόν τον λόγο, κατέστησε σαφές ότι το επόμενο διάστημα στόχος είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να φτάσει σε κάθε σπίτι. «Το μήνυμα μας θέλει περισσότερη αναπαραγωγή μέσω των σόσιαλ μίντια» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι κάλπες του ’27, τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Στην χαλαρή συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι δεν θα στηθούν πρόωρες κάλπες. Εντούτοις, εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα θα μπει σε περιπέτειες το επόμενο διάστημα.

Σχετικά με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι αυτό θα γίνει τον Μάρτιο. Μάλιστα ανέφερε ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του ίδιου μήνα έχει προσκληθεί στο συνέδριο των Πορτογάλων σοσιαλιστών.

Αναφορικά με το ανακάτεμα της πολιτικης τράπουλας και τη δημιουργία νέων κομμάτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτιμησε ότι οι απώλειες για το κόμμα του θα ειναι πολύ μικρές. Άλλωστε, στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι απο το νεό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, εφόσον αυτό δημιουργηθεί, απώλειες αναμένεται να καταγράψουν η Ελληνική Λύση και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαιτέρως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

