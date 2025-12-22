newspaper
«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου
Αυτοδιοίκηση 22 Δεκεμβρίου 2025

«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου

Το δίκτυο ορεινών δήμων «Πίνδος» επισκέφτηκε τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη στο Μαξίμου, όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προτάσεις για το ΕΠΑ 2026–2030.

Spotlight

Τη δραματική πραγματικότητα που βιώνουν οι ορεινοί Δήμοι της χώρας έθεσε το Προεδρείο του Δικτύου «Πίνδος», σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο «Μαξίμου», με τον Υπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Αθανάσιο Κοντογεώργη.

Κατά τη συζήτηση, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του δικτύου, ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Δ. Αργιθέας κ. Ανδρέας Στεργίου, ο Αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Δ. Γ. Καραϊσκάκη κ. Περικλής Μίγδος και ο Γραμματέας, Δήμαρχος Δ. Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, ανέδειξαν το μείζον κοινωνικό, οικονομικό και δημογραφικό ζήτημα της ερήμωσης της ελληνικής υπαίθρου και ειδικότερα των ορεινών περιοχών, ζητώντας άμεσες πολιτικές αποφάσεις που θα μετατρέψουν την παραμονή στον τόπο σε επιλογή ζωής και όχι σε πράξη εγκατάλειψης προοπτικών.

Όπως επισημάνθηκε, οι στατιστικοί δείκτες καταγράφουν εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού, τη μαζική φυγή των νέων και τη σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε ορεινές περιοχές της χώρας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Αργιθέα, τη Φωκίδα, την Ευρυτανία, το σύνολο των ορεινών Δήμων της Πίνδου και των Αγράφων. Η έλλειψη ολιστικών πολιτικών, ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων και μακροχρόνιου σχεδιασμού για τις ορεινές περιοχές εντείνει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και ανατροφοδοτεί τον κύκλο της εγκατάλειψης. Την ίδια στιγμή, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τον βασικό κορμό της οικονομίας στα ορεινά χωριά, ασφυκτιούν χωρίς ουσιαστική στήριξη, αναφέρει η σχετική ανάρτηση του δικτύου και προσθέτει:

Το ΕΠΑ 2026–2030 ως εργαλείο επιβίωσης

«Το Δίκτυο ΠΙΝΔΟΣ τόνισε ότι η ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών Δήμων δεν αποτελεί απλώς ένα τοπικό πρόβλημα, αλλά ζήτημα εθνικής συνοχής, δίκαιης ανάπτυξης. Και πρόσθεσε πώς το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο άρσης των ανισοτήτων και αναγέννησης των ορεινών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, κατατέθηκε στον κ. Κοντογεώργη συγκεκριμένη τροπολογία για τη θεσμοθέτηση Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δήμων, με:

  • απευθείας χρηματοδότηση προς τους ορεινούς Δήμους,
  • σαφή στοχοθεσία βάσει δημογραφικών και γεωγραφικών κριτηρίων,
  • διακριτό προϋπολογισμό ύψους 1 δισ. ευρώ εντός του ΕΠΑ 2026–2030.

Παράλληλα, το Προεδρείο του Δικτύου κατέθεσε δεύτερη τροπολογία για την επέκταση του Μεταφορικού Ισοδύναμου και στους ορεινούς, δυσπρόσιτους Δήμους της χώρας, ώστε:

  • να στηριχθούν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις των ορεινών περιοχών,
  • να μειωθεί το αυξημένο κόστος μετακίνησης κατοίκων και εργαζομένων,
  • να ενισχυθεί η παρουσία κρίσιμων επαγγελματιών (εκπαιδευτικών, γιατρών, σωμάτων ασφαλείας, εστίαση κ.α.
  • Η τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων που δημιουργούν δυσανάλογα βάρη στις μικρές επιχειρήσεις των ορεινών περιοχών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας τους.
  • Η επέκταση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης και στους ορεινούς Δήμους της χώρας.

Το Δίκτυο ΠΙΝΔΟΣ υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει πως οι ορεινές περιοχές μπορούν να αναγεννηθούν μόνο όταν υπάρχουν ειδικές πολιτικές προστασίας, στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, της πολιτισμικής κληρονομιάς και της κοινωνικής συνοχής. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «ανάπτυξη χωρίς ανθρώπους και ευημερία δεν μπορεί να υπάρξει. Η ελευθερία των πολιτών να παραμείνουν στον τόπο που γεννήθηκαν προϋποθέτει ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική κρατική μέριμνα».

Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Στεργίου δήλωσε δε ότι το Δίκτυο, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με σαφείς, ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις, συμβάλλοντας ενεργά στον διάλογο με την Πολιτεία, με στόχο μια δίκαιη ανάπτυξη που δεν αφήνει κανέναν τόπο πίσω και διασφαλίζει το δικαίωμα όλων των Ελλήνων να ζουν και να δημιουργούν στην πατρίδα μας, γιατί όχι στα χωριά όπου έκαναν τα πρώτα βήματα της ζωής τους.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης αναγνώρισε τη σοβαρότητα των ζητημάτων που τέθηκαν από το Προεδρείο του Δικτύου ΠΙΝΔΟΣ, λέγοντας πως η στήριξη της ελληνικής υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Τόνισε ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν είναι τεκμηριωμένες και αγγίζουν τον πυρήνα των δημογραφικών και αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, επισημαίνοντας πως θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 και των παρεμβάσεων που δρομολογούνται για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει έναν ουσιαστικό και διαρκή διάλογο με την Αυτοδιοίκηση, ώστε οι πολιτικές που θα υλοποιηθούν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να διαμορφώνουν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και παραμονής του πληθυσμού στον τόπο του.

*πηγή φωτογραφιών: αρχείου και https://www.facebook.com/profile.php?id=100069178491049

