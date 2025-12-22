Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Ήταν Νοέμβριος του 1991 όταν ο κόσμος της μουσικής -και όχι μόνο- έκλαψε στο άκουσμα της είδησης. Ο Φρέντι Μέρκιουρι των Queen, μια από τις μεγαλύτερες, ιδιαίτερες και εμβληματικές φωνές του 20ου αιώνα, είχε σιωπήσει για πάντα.

Η ψυχή του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος είχε χάσει τη μάχη με το AIDS σε ηλικία 45 ετών, αφήνοντας τον χώρο της μουσικής φτωχότερο, αλλά και μια κληρονομιά πίσω του που δεν πρόκειται να σβήσει στο πέρασμα των χρόνων.

Περίπου τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, κυκλοφόρησε το Made in Heaven – το 15ο και τελευταίο άλμπουμ των Queen. Και από τότε, μπορεί το βρετανικό συγκρότημα να περιοδεύει και να μας θυμίζει τις μεγάλες του επιτυχίες, αλλά φρέσκο υλικό δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα – οι φήμες τους θέλουν στο στούντιο με τον Άνταμ Λάμπερτ στα φωνητικά.

Αυτό πρόκειται να αλλάξει σε μερικές ώρες: ο Μπράιαν Μέι έκανε γνωστό ότι στην χριστουγεννιάτικη εκπομπή που θα παρουσιάσει στον ραδιοφωνικό σταθμό Planet Rock το απόγευμα της Δευτέρας θα ακουστεί και ένα φρέσκο κομμάτι – όχι ολόκληρο όμως.

Ωστόσο το Not For Sale δεν είναι ένα καινούργιο τραγούδι.

Το είχε γράψει ο κιθαρίστας των Queen το 1974 για το δεύτερο άλμπουμ του γκρουπ, ωστόσο «κόπηκε» στην τελική επιλογή των κομματιών. Από τότε έμεινε στο… συρτάρι για πάνω από μισό αιώνα.

Ωστόσο ο Μπράιαν Μέι σκέφτηκε πως ήρθε η στιγμή όχι απλά να δει το φως, αλλά να το συμπεριλάβει και στο επόμενο άλμπουμ των Queen που όπως λένε ετοιμάζει με τον Λάμπερτ.

Τώρα αν στο Not For Sale ακούγεται η φωνή του Φρέντι Μέρκιουρι ή του 43χρονου τραγουδιστή, ο Μπράιαν Μέι δεν το διευκρίνισε.