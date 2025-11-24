magazin
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.
Τεχνητή Νοημοσύνη 24 Νοεμβρίου 2025 | 10:30

Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.

Τα δύο μέλη των Queen, οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup του συγκροτήματος, φέρνοντας πίσω στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Το ημερολόγιο έγραφε 24 Νοεμβρίου 1991 όταν μια είδηση που άρχισε να κάνει τον γύρο του πλανήτη, σκόρπισε τη θλίψη στον κόσμο της μουσικής – και όχι μόνο. Ο Φρέντι Μέρκιουρι, μια από τις μεγαλύτερες φωνές που είχε παρουσιάσει ο χώρος της ροκ τον 20ο αιώνα, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 45 ετών.

Η λογική, τότε, έλεγε ότι ο θάνατός του θα σήμανε αυτομάτως και το τέλος των Queen. Από μια πλευρά αυτό συνέβη, καθώς το βρετανικό συγκρότημα ποτέ δεν ήταν το ίδιο μετά την απώλεια του Φρέντι. Ωστόσο, ο Μπράιαν Μέι ήταν αποφασισμένος να μην εγκαταλείψει το project.

Κάπως έτσι, μπροστά από το μικρόφωνο τα προηγούμενα χρόνια έκατσαν οι Πολ Ρότζερ και Άνταμ Λάμπερτ, χωρίς όμως να καταφέρουν να αγγίξουν έστω και λίγο τη μαγεία του Φρέντι Μέρκιουρι. Και η απόφαση του μπασίστα Τζον Ντίκον να αποσυρθεί από τη μπάντα το 1997 έκαναν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.

Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει σήμερα. Και ο Μπράιαν Μέι σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup των Queen – φυσικά, μέσω A.I.

Την αρχή την έκαναν οι ABBA , πρώτα με το digital σόου Voyage και μετά το 2024 κατά την διάρκεια του διαγωνισμού της Eurovision, δείχνοντας ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν.

«Ο Φρέντι και ο Τζον είναι ζωντανοί μέσω της μουσικής του, ωστόσο τώρα έχουμε τόσες πολλές δυνατότητες και την ευκαιρία να δώσουμε στον κόσμο ένα μοναδικό σόου, με το αρχικό σχήμα των Queen» δήλωσε ο Μέι μιλώντας στο Big Issue.

googlenews

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
