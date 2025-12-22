Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε στη Λάρισα ένας 47χρονος κρεοπώλης. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η σύλληψη ήρθε έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που τον συνέδεαν με κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να οδηγεί το αυτοκίνητό του στο κέντρο της Λάρισας και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 2,6 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 1.800 ευρώ καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε σπίτι που διατηρεί σε περιοχή του Πλαταμώνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμό που παραπέμπει σε συστηματική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν δύο ακόμη νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 26,8 γραμμαρίων, μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 40 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά με υπολείμματα κοκαΐνης, το ποσό των 11.000 ευρώ καθώς και ένα κυνηγετικό όπλο τύπου δίκαννο, για το οποίο δεν υπήρχε σχετική άδεια.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 47χρονος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές, καθώς και στο πρόσφατο παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά την Αστυνομία για υπόθεση ναρκωτικών. Μάλιστα είχε καταδικαστεί και ήταν εκτός φυλακής με αναστολή.