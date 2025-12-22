newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: O εξευτελισμός των ανηλίκων και οι σοκαριστικοί διάλογοι – Βίντεο ντοκουμέντο
22 Δεκεμβρίου 2025 | 11:03

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: O εξευτελισμός των ανηλίκων και οι σοκαριστικοί διάλογοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των συλληφθέντων της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία

Σύνταξη
Σοκαριστικές αποκαλύψεις βλέπουν το φως  της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Οι αστυνομικές αρχές έχουν καταγράψει δεκάδες συνομιλίες με απειλές, εκβιασμούς και εντολές για πωλήσεις ακόμη και μέσα σε σχολεία.

Αρχηγός της συμμορίας ήταν ένας 20χρονος με το ψευδώνυμο  «Φρατέλο», και υπαρχηγός  ένας  19χρονος με το ψευδώνυμο  «Ζούμπο»

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το EΡΤnews, ανήλικο μέλος του κυκλώματος υποχρεώνεται να γονατίσει, για να καπνίσει τσιγάρο με εξευτελιστικό τρόπο ενώ έχει δεχτεί χτυπήματα. Με αυτόν τον τρόπο οι επικεφαλής του κυκλώματος απέτρεπαν τους μαθητές να ξεφύγουν από τη διακίνηση σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας της Νέας Χαλκιδόνας και των Άνω Πατησίων.

Η επώνυμη καταγγελία που οδήγησε στα ίχνη του κυκλώματος

Επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, οδήγησε στην άκρη του νήματος. Αρχηγός της συμμορίας ήταν ένας 20χρονος με το ψευδώνυμο  «Φρατέλο», και υπαρχηγός  ένας  19χρονος με το ψευδώνυμο  «Ζούμπο». Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Μέλη της οργάνωσης είχαν τα  ψευδώνυμα: «Πίπης», «Νίτσε» και Φέσι.

Μέσω των εφαρμογών Instagram και  Signal, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και των φυσικών παρακολουθήσεων ταυτοποίηθηκαν  από την Ασφάλεια Αττικής 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών. 10 ευρώ πουλούσαν το ένα γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το ένα γραμμάριο κοκαΐνης.

Διάλογοι ανηλίκων – διακινητών

Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα στη τάξη του. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε 5 λεπτά να συναντηθούν .

Μέλος: Πού είσαι;
Ανήλικος: Σχολείο.
Μέλος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.
Ανήλικος: Σε πόση ώρα;
Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί διάλογος του 20χρονου αρχηγού  με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας.

Αρχηγός : Ναι ναι τέλειωσαν;
Ανήλικος: Ε, ναι …. αλβανικά… ε;
Αρχηγός:  Δεν θέλετε άλλα;
Ανήλικος:  Θέλουμε.
Αρχηγός:  Τι;
Ανήλικος: Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό.
Αρχηγός; Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.

Σημείο συνάντησης των μελών της συμμορίας, ήταν το πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου».

