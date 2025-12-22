Ανακοίνωση, χωρίς υπογραφή Καρυστιανού, από τον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ
Η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών έκανε την εξής δήλωση για την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου:
«Σαν να μην έφταναν οι συστηματικές μεθοδεύσεις, η προσπάθεια συγκάλυψης και τα συνεχόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.
Όλως τυχαίως (!) αποφάσισε να στείλει το ΣΔΟΕ για έλεγχο στο γραφείο του Συλλόγου μας, ακριβώς την ημέρα που δίναμε μεγάλη μάχη για να γίνουμε δεκτοί ως υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις, τις καθυστερήσεις και τα “παιχνίδια” με το βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας!Προφανώς και δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω ελέγχου αλλά η σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντι μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος.
Ο,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, δρώντας από κοινού στα τρένα και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι μακριά γελασμένοι.
Δεν τρομοκρατούμαστε!
Δε σταματάμε!
Συνεχίζουμε!
Τα μέλη του ΔΣ
Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος
Ελένη Βασάρα, Γραμματέας
Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας
Βασίλης Παυλίδης, Μέλος
Αναστάσιος Ταχματζίδης, Μέλος».
«Βλέπω όμως ότι πέρα από τους Υπουργούς, το ΣΥΣΤΗΜΑ έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ αφού το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 προβλέπει ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ τους για σειρά πράξεων και παραλείψεων, ακόμη και για στοχευμένους ελέγχους!!!!! Τα έχουν προβλέψει όλα !», τόνισε νωρίτερα σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο.
