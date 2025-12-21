«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και Νέα Αριστερά για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023 την περασμένη Παρασκευή.

«Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας dnews…! Στα γραφεία της ΝΔ που χρωστάει πάνω από 500.000.000 € σε τράπεζες έχουν πάει ποτέ; Τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ της Blue Skies, της Ομάδας Αλήθειας και της ΝΔ την ερεύνησαν ποτέ;», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣπροσθέτει ότι είναι «οι γνωστές αλητείες της Πειραιώς! Λίγο ντροπή. Φωνάζει ο κλέφτης…».

Νέα Αριστερά: Δικαστικές και Ανεξάρτητες Αρχές στην υπηρεσία της κυβέρνησης

«Οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών δεν φιμώνονται. Οι αγρότες δεν εκβιάζονται. Η κοινωνία δεν τρομοκρατείται», επισημαίνει από την πλευρά της η Νέα Αριστερά, θέτοντας, πέραν του ελέγχου της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και την «τυχαία» διαρροή ελέγχου σε «γαλάζιο» αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα.

«Όμως εδώ δεν έχουμε διαφάνεια. Έχουμε επιλεκτική στοχοποίηση, διαρροές με πολιτικό τάιμινγκ και χρήση θεσμών ως εργαλείων πίεσης και εκφοβισμού», τονίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση η Νέα Αριστερά, που τιτλοφορείται: «δικαστικές και Ανεξάρτητες Αρχές στην υπηρεσία της κυβέρνησης – Σκηνικό εκφοβισμού με πρόσχημα τη ‘διαφάνεια’»,

Όσα αναφέρει η Νέα Αριστερά:

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ένα επικίνδυνο και απολύτως συντονισμένο σκηνικό εκφοβισμού, στο οποίο Δικαστικές και Ανεξάρτητες Αρχές φαίνεται να εργαλειοποιούνται πολιτικά, την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται σε αδιέξοδο και επιλέγει την καταστολή και τη στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων αντί της λογοδοσίας.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την ίδια ακριβώς ημέρα στοχοποιούνται οι γονείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και οι αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Από τη μία, η έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και από την άλλη, η «τυχαία» διαρροή ελέγχου σε βάρος αγροτοσυνδικαλιστή την ώρα που κλιμακώνονται τα μπλόκα. Το μήνυμα είναι σαφές: όποιος διεκδικεί, όποιος μιλά, όποιος ενοχλεί, μπαίνει στο στόχαστρο.

Η Νέα Αριστερά είναι απολύτως ξεκάθαρη: η διαφάνεια είναι αυτονόητη ανάγκη παντού και για όλους. Όμως εδώ δεν έχουμε διαφάνεια. Έχουμε επιλεκτική στοχοποίηση, διαρροές με πολιτικό τάιμινγκ και χρήση θεσμών ως εργαλείων πίεσης και εκφοβισμού. Όταν επρόκειτο για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, οι ίδιες Αρχές δεν επέδειξαν ούτε την ίδια ταχύτητα, ούτε την ίδια αποφασιστικότητα.

Η κυβέρνηση πρέπει από εδώ και πέρα να ζήσει με τρεις βασικές αλήθειες: Οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών δεν φιμώνονται. Οι αγρότες δεν εκβιάζονται. Η κοινωνία δεν τρομοκρατείται»