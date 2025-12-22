Η αθάνατη πεντάδα του «Παρά Πέντε» φωτογραφίζεται στον ίδιο καναπέ μετά από είκοσι χρόνια

Οι «άγγελοι του Τσάρλι που στον ύπνο τους είδαν ότι κρατούσαν πιστόλι και δίπλα τους περνούσαν κλέφτες πολλοί», κοινώς οι αγαπημένοι μας ήρωες από τη θρυλική σειρά του MEGA «Στο Παρά Πέντε» επανενώθηκαν για μια φωτογραφία που μας γυρνάει δύο δεκαετίες πίσω.

Είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Παρά Πέντε», οι πρωταγωνιστές της σειράς αναπαρήγαν ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τον καναπέ του πολυτελούς σπιτιού της ευαίσθητης και λίγο αλλοπαρμένης πλουσίας Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου (Σμαράγδα Καρύδη).

«Μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ»

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Instagram τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, μια μέρα πριν την προβολή του reunion, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη, γελούν και ποζάρουν όπως ακριβώς θα έκαναν οι ατρόμητοι χαρακτήρες που ενσάρκωσαν στο παρελθόν – οι οποίοι εδώ που τα λέμε μας χάρισαν άπειρες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.

«Ίδιο σημείο, ίδιοι άνθρωποι, ίδια αγάπη. Είκοσι χρόνια πέρασαν, αλλά μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης, στην οποία προχώρησε ένας λογαριασμός ο οποίος δημιουργήθηκε για τα είκοσι χρόνια από το ντεμπούτο της σειράς που σημάδεψε την ελληνική τηλεόραση.

Η θρυλική σειρά

Η ελληνική κωμική σειρά «Παρά Πέντε» προβλήθηκε από τους τηλεοπτικούς δέκτες του Mega τις σεζόν 2005-2007. Το σενάριο υπέγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος είχε και αναλάβει και τον ρόλο του «Σπύρου», ενώ τα σκηνοθετικά ηνία πήρε ο Αντώνης Αγγελόπουλος.

Η σειρά ακολουθεί πέντε φαινομενικά διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζονται τυχαία σε ένα ασανσέρ και γίνονται μάρτυρες ενός σκοτεινού εγκλήματος, στο οποίο εμπλέκονται πολιτικοί, δικηγόροι και αστυνομία.

Σκοπός της ζωής τους; Οι ένοχοι να τιμωρηθούν. Μέσα λοιπόν από μια σειρά δοκιμασιών, οι ήρωες καταφέρνουν να παραμείνουν ενωμένοι (και ζωντανοί), προσπαθόντας να ξετυλίξουν το νήμα μιας μυστηριώδους ιστορίας.