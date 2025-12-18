«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η αντίστροφη μέτρηση για το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς έχει ξεκινήσει. Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, οι πέντε ήρωες που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφουν «στον τόπο του εγκλήματος».

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00, όχι απλώς ως μια εκπομπή αναμνήσεων, αλλά ως ένα λαμπερό πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα.

Τι είναι όμως το «Στο Παρά Πέντε»

Τον Σεπτέμβριο του 2005, το MEGA έφερνε στη μικρή οθόνη μια κωμική σειρά που έμελλε να σημαδέψει τόσο την ελληνική μυθοπλασία, όσο και τις ζωές των συντελεστών της γενικότερα. Το «Στο Παρά Πέντε» υπήρξε εκτός από ιδιαίτερα δημοφιλής, από πλευράς τηλεθέασης και μια από τις μετρημένες στα δάχτυλα ελληνικές σειρές που εξακολουθεί να υπάρχει στις ζωές μας μέσα από τις αναρίθμητες ατάκες του.

Ενδεχομένως για πρώτη φορά, η κωμωδία αλλάζει, βγαίνει εκεί έξω και αντί για κλασικές ιστορίες καθημερινότητας στο πλαίσιο αυτού που αποκαλούμε sitcom, προσφέρει στον τηλεθεατή πλοκή, αγωνία, δράση και έντονα δραματικά στοιχεία.

Πέντε άνθρωποι, φαινομενικά άγνωστοι μεταξύ τους, βρίσκονται σε έναν ασανσέρ να ακούν για μια ιστορία δολοφονίας που έμεινε ατιμώρητη, από τον επίσης μελλοθάνατο υπουργό. Μια Ελληνίδα κροίσος, ο γιος ενός ιδιοκτήτη καναλιού τοπικής εμβέλειας, μια ατίθαση νεαρή κοπέλα που δεν στεριώνει σε δουλειά, ένας νεαρός φοιτητής που μεγάλωσε με τη γιαγιά του στα Πατήσια και μια γυναίκα της ελληνικής υπαίθρου γίνονται αναπάντεχα η ομάδα κρούσης του καλού. Οι πέντε άνθρωποι που θα αναλάβουν να ξεσκεπάσουν τους ενόχους και να τους φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το «Στο Παρά Πέντε», δια χειρός Γιώργου Καπουτζίδη και με την σκηνοθετική άποψη του Αντώνη Αγγελόπουλου ήρθε και σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του. Με μέσο όρο τηλεθέασης πέριξ του 50% για κάθε επεισόδιο και φινάλε που σημείωσε 66%, η κωμική σειρά του MEGA αποτελεί χωρίς αμφιβολία την πιο επιτυχημένη ελληνική κωμωδία των τελευταίων 20 ετών.

Τι θα δούμε στη μεγάλη βραδιά

Όπως ανακοινώθηκε από το κανάλι, η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης) ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συναντιούνται ξανά σε ένα εντυπωσιακό πλατό.

Η βραδιά, που αποτελεί ένα «χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό δώρο», θα περιλαμβάνει:

Αποκαλύψεις και Backstage: Η πεντάδα, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς, θα μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες από την εποχή των γυρισμάτων.

Τις επιλογές του κοινού: Οι τηλεθεατές είχαν τον πρώτο λόγο, καθώς μέσω ψηφοφορίας ανέδειξαν τις κορυφαίες σκηνές και τις ατάκες που άφησαν εποχή.

Ζωντανή Μουσική: Με τη συνοδεία ορχήστρας, θα ακουστούν ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με τη σειρά.

Το «50ο επεισόδιο» και οι νέες περιπέτειες

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Reunion είναι ότι η μυθοπλασία θα ζωντανέψει ξανά. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, βασιζόμενος και στα αιτήματα του κοινού, έγραψε ολοκαίνουριες σκηνές.

Οι πέντε ήρωες επιστρέφουν για να μας δείξουν πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας εικοσαετίας, ενώ το σενάριο υπόσχεται να απαντήσει σε ερωτήματα που παρέμεναν αναπάντητα μέχρι σήμερα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, πρόκειται για το άτυπο «50ο επεισόδιο» της σειράς.

Για την εξέλιξη της ηρωίδας της, της θρυλικής Ντάλιας, η Σμαράγδα Καρύδη αποκαλύπτει: «Την Ντάλια δεν θα τη δούμε φτωχή. Είναι κομμάτια μέσα στα 20 χρόνια, που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί στους ήρωες σε διάφορες περιόδους που πέρασε κι η Ελλάδα μέσα σε αυτό. Οπότε εκεί η Ντάλια μπορεί να περάσει οικονομική κρίση, αλλά επειδή στην πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι η φιλία και δεν τη νοιάζουν τα χρήματα… την ενδιαφέρει μόνο να έχει τα φιλαράκια της».

Γιώργος Καπουτζίδης: «Μια κωμωδία για τον θάνατο»

Μιλώντας για τη σειρά που ξεκίνησε ως ιδέα το καλοκαίρι του 2004, μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, ο δημιουργός Γιώργος Καπουτζίδης προχωρά σε έναν συγκινητικό απολογισμό. Όπως εξομολογείται, το αρχικό του όνειρο δεν ήταν τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά «να μαζεύεται ο κόσμος στο σπίτι του… και να βλέπουν όλοι μαζί, παρέες».

Ο ίδιος εξηγεί τη στροφή που πήρε η σειρά: «Αυτό το οποίο μέχρι τότε ήταν μια χαρούμενη κωμωδία, ξαφνικά έγινε κάτι πολύ πιο βαθύ… Γιατί ξαφνικά, σε αυτή τη χαρούμενη κωμωδία ήρθε ένα στοιχείο: Ο θάνατος. Και το πώς αυτοί οι πέντε άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον επερχόμενο θάνατο. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο πράγμα για μια κωμωδία αυτό».

Για τον Καπουτζίδη, η κληρονομιά του «Παρά Πέντε» δεν μετριέται σε επαγγελματική επιτυχία, αλλά στην «επιρροή που άφησε στις καρδιές του κόσμου», σε μια εποχή που, όπως σημειώνει, ο κόσμος ήθελε να ενωθεί γύρω από κάτι καλό, σε αντίθεση με τη σημερινή τάση για διχασμό.

Η έκπληξη της επιστροφής

Για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, το Reunion ήταν μια αναπάντεχη εξέλιξη. Ο Αργύρης Αγγέλου (Φώτης) δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ήρθε τόσο ανέλπιστα όλο αυτό. Ο Γιώργος Καπουτζίδης όλα αυτά τα χρόνια ήταν τόσο κάθετος στο ότι δεν ήθελε να το ξαναγγίξουμε». Η ιδέα έπεσε στο τραπέζι δημόσια από τον σεναριογράφο και υλοποιήθηκε αστραπιαία από το MEGA, λειτουργώντας για την ομάδα «σαν χριστουγεννιάτικο δώρο».

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και ολοκληρώθηκε τυπικά δύο χρόνια μετά, δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί μέρος της ζωής μας. Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η παρέα ενώνεται ξανά, με υποστηρικτή τη ΔΕΗ , για να θυμίσει σε όλους ότι, έστω και για τις ανάγκες του σεναρίου, το καλό μπορεί να νικήσει.