HOTEΛ ΕΛVIRA: Το μυστήριο με το νησί όπου διαδραματίζεται η πιο feelgood σειρά της ελληνικής τηλεόρασης
Εσύ ξέρεις; 12 Δεκεμβρίου 2025 | 19:30

HOTEΛ ΕΛVIRA: Το μυστήριο με το νησί όπου διαδραματίζεται η πιο feelgood σειρά της ελληνικής τηλεόρασης

Λευκά κυκλαδίτικα σπιτάκια, ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ελλείψεις, παραλίες. Τελικά σε πιο νησί διαδραματίζεται η κωμική σειρά του MEGA, HOTEΛ ΕΛVIRA;

Spotlight

Το MEGA κράτησε ζωντανό το φετινό καλοκαίρι με μια σειρά που έφερε στην τηλεόραση αλμύρα, ξεγνοιασιά και μια δόση παρεξηγήσεων που μόνο το ελληνικό καλοκαίρι ξέρει να γεννά. Το HOTEΛ ΕΛVIRA έγινε από τα πρώτα επεισόδια η feelgood συνήθεια των τηλεθεατών, με τον ανάλαφρο ρυθμό του, τους πολύχρωμους χαρακτήρες και την ατμόσφαιρα διακοπών που όλοι αναζητούμε – έστω και με το χειριστήριο στο χέρι.

Στην καρδιά της σειράς βρίσκεται μια ομάδα ανομοιογένων ηρώων που προσπαθούν να δώσουν ξανά ζωή στο παλιό ξενοδοχείο της οικογένειας Μαρκέλλου. Ένα ξενοδοχείο που, όπως η Ελβίρα, έχει ψυχή, ιστορία, χρέη… και πολλούς διεκδικητές. Ανάμεσά τους ο «άρχοντας του τουρισμού» Παντελής Δρόσος και ο ακούραστος –ή μάλλον… γεννημένος κουρασμένος– αδερφός της Ελβίρας, που μονίμως ψάχνει την εύκολη λύση.

Και κάπου εκεί, εμφανίζεται ο Χάρι, ο μυστηριώδης επενδυτής που θα γοητευτεί από το πάθος τής Ελβίρας περισσότερο απ’ όσο από το ίδιο το ξενοδοχείο. Έτσι ξεκινά μια συνεργασία γεμάτη εμπόδια, χημεία και ένα διακριτικό love story που ακροβατεί ανάμεσα στη λογική και στο ελληνικό καλοκαίρι – αυτό που, όπως εύστοχα έχει σχολιάσει ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, γίνεται «ένας ακόμα χαρακτήρας στη σειρά».

Σε ποιο νησί γυρίστηκε το HOTEΛ ΕΛVIRA;

Η πρώτη –και λογικότατη– απορία των τηλεθεατών ήταν μία: Ποιο είναι αυτό το κυκλαδίτικο νησί με τα λευκά σπιτάκια, τα μπλε παράθυρα και τα γραφικά σοκάκια;

Η σειρά μιλά για ακτοπλοϊκά δρομολόγια, για τροφοδοσίες, για την έλλειψη νερού, για όλη εκείνη την καθημερινότητα που κάνει τη νησιωτική ζωή τόσο γνώριμη. Όμως… ποτέ δεν αποκαλύπτει την τοποθεσία.

Και εδώ βρίσκεται η μαγεία: Το νησί της σειράς δεν υπάρχει. Είναι ένας φανταστικός τόπος που πατά στην αισθητική των Κυκλάδων, αλλά μένει επίτηδες «ανώνυμος». Έτσι ο θεατής ταξιδεύει εκεί που θέλει: στη Σίφνο, τη Νάξο, την Πάρο, την Αντίπαρο ή σε οποιοδήποτε νησί συνδέει με τις δικές του καλοκαιρινές μνήμες. Είναι ένα σκηνικό που δεν περιορίζει τη φαντασία, αλλά την αφήνει να περιπλανηθεί όπως τα σοκάκια ενός νησιού χωρίς φανερές πινακίδες.

Και τα γυρίσματα; Πού έγιναν πραγματικά;

Εδώ η απάντηση είναι σαφής: Τα γυρίσματα του HOTEΛ ΕΛVIRA πραγματοποιήθηκαν στην Ανατολική Αττική. Εκεί βρίσκεται το πολύπαθο ξενοδοχείο και οι ακτές στις οποίες περπατάνε οι ήρωες της ελληνικής σειράς.

Οι πρωταγωνιστές έχουν αποκαλύψει πολλές φορές πως οι σκηνές που βλέπουμε ως «καλοκαιρινές» γυρίστηκαν… μέσα στον χειμώνα, με ελαφριά ρούχα και την παγωνιά εκτός κάδρου. Κάτι που αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σωστή σκηνοθεσία και διάθεση, το καλοκαίρι μπορεί να αποτυπωθεί ακόμα κι όταν οι θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 10 βαθμούς.

Ένα καλοκαίρι που χωράει παντού

Όπως έχει πει η Ελίζα Σκολίδη, το HOTEΛ ΕΛVIRA λειτουργεί όπως οι ταινίες της Φίνος Φιλμ που θυμίζει σε κάποιους τηλεθεατές: δημιουργεί έναν δικό του μικρόκοσμο όπου κάθε θεατής μπορεί να βάλει λίγο από το δικό του καλοκαίρι.

«Κάποιοι ανέφεραν ότι η σειρά τους θυμίζει την εποχή “Φίνος Φιλμ” και μου άρεσε πολύ αυτό το σχόλιο γιατί όλοι, λίγο ή πολύ, μεγαλώσαμε με τις ιστορικές αυτές ταινίες και υπάρχουν στον τρόπο που μιλάμε και που ζούμε. Μακάρι να είναι έτσι» έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Έτσι, το νησί της σειράς μπορεί να είναι οπουδήποτε. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το μυστικό της γοητείας της.

