Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Η γοητεία του σκοτεινού: Οι εμβληματικοί κακοί των «μεγάλων» ελληνικών σειρών
TV 20 Νοεμβρίου 2025 | 14:04

Η γοητεία του σκοτεινού: Οι εμβληματικοί κακοί των «μεγάλων» ελληνικών σειρών

Είτε πρόκειται για χαρακτήρες επικίνδυνους, είτε απλά για ξεκαρδιστικές περσόνες, οι κακοί από τις σειρές του MEGA έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Τι θα ήταν οι ήρωες σε μια ελληνική σειρά αν δεν υπήρχαν οι villains και οι αντιήρωες να τους θέτουν ανυπέρβλητα εμπόδια; Αυτοί είναι οι ρόλοι που κάνουν τους πρωταγωνιστές να πεισμώνουν, να εξελίσσονται και, τελικά, να θριαμβεύουν—ή να αποτυγχάνουν θεαματικά.

Είτε πρόκειται για χαρακτήρες επικίνδυνους και παραβατικούς, είτε απλά για ξεκαρδιστικές περσόνες που ενισχύουν το κωμικό στοιχείο, οι σειρές του MEGA έχουν πλούσια παραδείγματα από εμβληματικούς «κακούς». Αλλά ας ξεκαθαρίσουμε την ορολογία:

Είσαι αυθεντικά «κακός» ή απλά «αντιήρωας»;

Στον κόσμο των ελληνικών σειρών του MEGA, οι χαρακτήρες που κινούν τα νήματα της ίντριγκας δεν είναι πάντα ξεκάθαρα «καλοί» ή «κακοί». Δύο κατηγορίες, ωστόσο, κυριαρχούν στις ανατροπές που κάνουν τον τηλεθεατή να καρδιοχτυπά.

Ο γνήσιος κακός (villain): Το απόλυτο εμπόδιο

Ο Villain ενσαρκώνει τυπικά την απόλυτη ανηθικότητα και τον εγωκεντρισμό. Χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενσυναίσθησης και τύψεων. Χρησιμοποιεί τη χειραγώγηση ή τη βλάβη των άλλων για προσωπικό όφελος ή μια ιδεολογική ατζέντα.

Οδηγείται συχνά από δίψα για δύναμη, εκδίκηση, ζήλια ή απληστία. Ακόμη κι αν οι πράξεις του πηγάζουν από τραύμα, οι επιλογές του παραμένουν πρωτίστως καταστροφικές και επικεντρωμένες στους δικούς του σκοπούς.

Για το κοινό, είναι το σαφές και δυσεπίλυτο εμπόδιο στους στόχους του πρωταγωνιστή.

Ο αντιήρωας (Anti-Hero): Η γκρίζα ηθική ζώνη

Ο Αντιήρωας κινείται στην περιοχή του γκρίζου στο φάσμα της ηθικής. Συνδυάζει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Ενώ οι προθέσεις του μπορεί να είναι αγαθές ή τουλάχιστον δικαιολογημένες στα δικά του μάτια, οι μέθοδοί του είναι αμφισβητήσιμοι, παράνομοι ή εκτός της συμβατικής ηθικής.

Παρακινείται συνήθως από την ενστικτώδη ανάγκη για επιβίωση, την επιθυμία να διορθώσει λάθη του παρελθόντος, προσωπικό πόνο ή εκδίκηση. Είναι ο χαρακτήρας που η ηθική του διαβρώνεται από τις περιστάσεις, θυμίζοντάς μας πως ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές (ή απλώς δικαιολογημένες) προθέσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που οι τηλεθεατές συχνά συμπάσχουν με τον αγώνα του.

Οι πιο εμβληματικοί MEGA villains και αντιήρωες

Ποιοι χαρακτήρες του MEGA έχουν αφήσει το στίγμα τους στην τηλεοπτικό πραγματικότητα φέτος ως οι πιο αξιομνημόνευτοι «κακοί»;

Δημοσθένης (Η γη της ελιάς): Αδίστακτος, αμείλικτος, εγκληματίας. Ο χαρακτήρας που υποδύεται μοναδικά ο Κούλλης Νικολάου έχει κερδίσει περίτρανα τον τίτλο του υπέρτατου κακού, καθώς όποια πέτρα κι αν σηκώσεις στη Μάνη, ειδικά όταν αφορά σε παράνομες επιχειρήσεις, θα τον βρεις από κάτω. Παρότι δηλώνει πως τα κίνητρά του είναι για το καλό της οικογένειάς του, πληγώνει χωρίς τύψεις και προδίδει τους πιο κοντινούς του ανθρώπους.

Αμαλία Αρχοντάκου (Η γη της ελιάς):  Συμφεροντολόγα, φιλοχρήματη, μεγαλομανής. Η Αμαλία δεν διστάζει να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για προσωπικό όφελος και δεν φοβάται να φανεί ανώτερη από τους γύρω της. Αν και φαινομενικά γοητευτική, η ανάγκη της για επίδειξη της περιουσίας της, του συγχωρεμένου του Ισίδωρου δηλαδή, και της κοινωνικής θέσης την καθιστά συχνά χειριστική και αναστατώνει τις σχέσεις γύρω της, χωρίς να δείχνει τύψεις για τις συνέπειες των πράξεών της. Η γυναίκα, που υποδύεται η Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, έχει μπει βαθιά στις παράνομες «δραστηριότητες» του Δημοσθένη και δεν φοβάται να στραφεί ακόμα και εναντίον του.

Αντώνης Κουντουράκης (Η γη της ελιάς):  Σκληρός χαρακτήρας, φιλοχρήματος, γυναικάς. Μπορεί να κάνει οποιαδήποτε παρανομία, αν του φέρει χρήμα. Με «κρυφή» ζωή… Ξέρει, όμως, να καλύπτει τα νώτα του. Κανένας δεν έχει πάρει είδηση το «άλλο» πρόσωπο του ήρωα που ενσαρκώνει στη «Γη της ελιάς», ο Μάριος Αθανασίου. Η δημόσια εικόνα του είναι του «καθωσπρέπει» συζύγου και επιχειρηματία, αλλά πίσω από αυτήν κρύβεται διαπλοκή, μυστικά, ακόμα κι ένας φόνος.

Παντελής Δρόσος (HOTΕΛ ΕΛVIRA): Η πιο διασκεδαστική περίπτωση. Διαθέτει όλα τα στοιχεία του άξιου «λαμόγιου» στο επιχειρείν. Θα έκανε τα πάντα για να διαφυλάξει τα συμφέροντά του, αλλά σε επίπεδο που μοιάζει με άγαρμπο χαρακτήρα κόμικς. Ενώ δείχνει εν γένει κακός, ο ξεκαρδιστικός άνδρας που ερμηνεύει στη μικρή οθόνη ο Γιώργος Σουξές, καταλήγει να είναι εξαιρετικά συμπαθής με τον τρόπο που προσπαθεί να περάσει το δικό του.

Άσπα Καλατζή (Μια Νύχτα Μόνο): Πανούργα, συμφεροντολόγος, αδίστακτη όταν πρόκειται να προασπίσει το συμφέρον της. Η φιλοδοξία της ηρωίδας που υποδύεται η Εριέττα Μανούρη να ανέβει κοινωνικά την οδήγησε σε γάμο με τον Σάββα Νταγιάνο. Τον άντρα της τον υποτιμά συνεχώς, ενώ ο φόβος της ότι ο γιος της Αρετής θα είναι ο κληρονόμος την κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη.

Πέτρος Νταγιάνος (Μια Νύχτα Μόνο): Αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, παλαιών αρχών. Κατά βάθος δεν είναι κακός άνθρωπος, ούτε τόσο σκληρός όσο θέλει να δείχνει, θεωρεί όμως καθήκον του να κρατά αυτή τη συμπεριφορά, ιδίως στην οικογένειά του. Ο πόνος του μεγαλοεπιχειρηματία, που ενσαρκώνει ο Γιάννης Βούρος, για τον χαμό του αγαπημένου γιου, μετατράπηκε σε μίσος για τη νύφη του, που τη θεωρεί υπεύθυνη γι’ αυτόν.

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram
Να 'χαμε να λέγαμε 20.11.25

«Διαβολική κίνηση» - Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
Συγκάλυψη; 20.11.25

Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Σύνταξη
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ
Πολλά νεύρα 19.11.25

Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ το 1995 προκάλεσε αναταραχή στο παλάτι και ουσιαστικά σφράγισε το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Ωστόσο η βασίλισσα Ελισάβετ φοβόταν περισσότερο για τον Γουίλιαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»
Η νέα λεπτότητα 19.11.25

Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Είναι το skinny το νέο body positivity ή μιλάμε για μια νέα υπερβολή της αυτοεικόνας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες
Αχ! 19.11.25

Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες

Με το ντεμπούτο της Λίλι Άλεν στo catwalk, η επίδειξη μόδας είδε τον θρυλικό σχεδιαστή Antony Price – γνωστό για τις δημιουργίες του για τους Roxy Music, τον Ντέιβιντ Μπόουι και τους Duran Duran στη δεκαετία του 1980 – να συνεργάζεται με τον Marco Capaldo του brand 16Arlington για τη αισθησιακή συλλογή after-dark.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Δεν τον άκουσε... 20.11.25

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει

Τον έναν τον κυνήγησαν οι νεοναζί επειδή σκεφτόταν όλους τους Ουκρανούς, τον άλλον τον κυνηγάνε σήμερα οι αρχές για την εμπλοκή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
