Η γοητεία του σκοτεινού: Οι εμβληματικοί κακοί των «μεγάλων» ελληνικών σειρών

Τι θα ήταν οι ήρωες σε μια ελληνική σειρά αν δεν υπήρχαν οι villains και οι αντιήρωες να τους θέτουν ανυπέρβλητα εμπόδια; Αυτοί είναι οι ρόλοι που κάνουν τους πρωταγωνιστές να πεισμώνουν, να εξελίσσονται και, τελικά, να θριαμβεύουν—ή να αποτυγχάνουν θεαματικά.

Είτε πρόκειται για χαρακτήρες επικίνδυνους και παραβατικούς, είτε απλά για ξεκαρδιστικές περσόνες που ενισχύουν το κωμικό στοιχείο, οι σειρές του MEGA έχουν πλούσια παραδείγματα από εμβληματικούς «κακούς». Αλλά ας ξεκαθαρίσουμε την ορολογία:

Είσαι αυθεντικά «κακός» ή απλά «αντιήρωας»;

Στον κόσμο των ελληνικών σειρών του MEGA, οι χαρακτήρες που κινούν τα νήματα της ίντριγκας δεν είναι πάντα ξεκάθαρα «καλοί» ή «κακοί». Δύο κατηγορίες, ωστόσο, κυριαρχούν στις ανατροπές που κάνουν τον τηλεθεατή να καρδιοχτυπά.

Ο γνήσιος κακός (villain): Το απόλυτο εμπόδιο

Ο Villain ενσαρκώνει τυπικά την απόλυτη ανηθικότητα και τον εγωκεντρισμό. Χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενσυναίσθησης και τύψεων. Χρησιμοποιεί τη χειραγώγηση ή τη βλάβη των άλλων για προσωπικό όφελος ή μια ιδεολογική ατζέντα.

Οδηγείται συχνά από δίψα για δύναμη, εκδίκηση, ζήλια ή απληστία. Ακόμη κι αν οι πράξεις του πηγάζουν από τραύμα, οι επιλογές του παραμένουν πρωτίστως καταστροφικές και επικεντρωμένες στους δικούς του σκοπούς.

Για το κοινό, είναι το σαφές και δυσεπίλυτο εμπόδιο στους στόχους του πρωταγωνιστή.

Ο αντιήρωας (Anti-Hero): Η γκρίζα ηθική ζώνη

Ο Αντιήρωας κινείται στην περιοχή του γκρίζου στο φάσμα της ηθικής. Συνδυάζει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Ενώ οι προθέσεις του μπορεί να είναι αγαθές ή τουλάχιστον δικαιολογημένες στα δικά του μάτια, οι μέθοδοί του είναι αμφισβητήσιμοι, παράνομοι ή εκτός της συμβατικής ηθικής.

Παρακινείται συνήθως από την ενστικτώδη ανάγκη για επιβίωση, την επιθυμία να διορθώσει λάθη του παρελθόντος, προσωπικό πόνο ή εκδίκηση. Είναι ο χαρακτήρας που η ηθική του διαβρώνεται από τις περιστάσεις, θυμίζοντάς μας πως ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές (ή απλώς δικαιολογημένες) προθέσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που οι τηλεθεατές συχνά συμπάσχουν με τον αγώνα του.

Οι πιο εμβληματικοί MEGA villains και αντιήρωες

Ποιοι χαρακτήρες του MEGA έχουν αφήσει το στίγμα τους στην τηλεοπτικό πραγματικότητα φέτος ως οι πιο αξιομνημόνευτοι «κακοί»;

Δημοσθένης (Η γη της ελιάς): Αδίστακτος, αμείλικτος, εγκληματίας. Ο χαρακτήρας που υποδύεται μοναδικά ο Κούλλης Νικολάου έχει κερδίσει περίτρανα τον τίτλο του υπέρτατου κακού, καθώς όποια πέτρα κι αν σηκώσεις στη Μάνη, ειδικά όταν αφορά σε παράνομες επιχειρήσεις, θα τον βρεις από κάτω. Παρότι δηλώνει πως τα κίνητρά του είναι για το καλό της οικογένειάς του, πληγώνει χωρίς τύψεις και προδίδει τους πιο κοντινούς του ανθρώπους.

Αμαλία Αρχοντάκου (Η γη της ελιάς): Συμφεροντολόγα, φιλοχρήματη, μεγαλομανής. Η Αμαλία δεν διστάζει να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για προσωπικό όφελος και δεν φοβάται να φανεί ανώτερη από τους γύρω της. Αν και φαινομενικά γοητευτική, η ανάγκη της για επίδειξη της περιουσίας της, του συγχωρεμένου του Ισίδωρου δηλαδή, και της κοινωνικής θέσης την καθιστά συχνά χειριστική και αναστατώνει τις σχέσεις γύρω της, χωρίς να δείχνει τύψεις για τις συνέπειες των πράξεών της. Η γυναίκα, που υποδύεται η Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, έχει μπει βαθιά στις παράνομες «δραστηριότητες» του Δημοσθένη και δεν φοβάται να στραφεί ακόμα και εναντίον του.

Αντώνης Κουντουράκης (Η γη της ελιάς): Σκληρός χαρακτήρας, φιλοχρήματος, γυναικάς. Μπορεί να κάνει οποιαδήποτε παρανομία, αν του φέρει χρήμα. Με «κρυφή» ζωή… Ξέρει, όμως, να καλύπτει τα νώτα του. Κανένας δεν έχει πάρει είδηση το «άλλο» πρόσωπο του ήρωα που ενσαρκώνει στη «Γη της ελιάς», ο Μάριος Αθανασίου. Η δημόσια εικόνα του είναι του «καθωσπρέπει» συζύγου και επιχειρηματία, αλλά πίσω από αυτήν κρύβεται διαπλοκή, μυστικά, ακόμα κι ένας φόνος.

Παντελής Δρόσος (HOTΕΛ ΕΛVIRA): Η πιο διασκεδαστική περίπτωση. Διαθέτει όλα τα στοιχεία του άξιου «λαμόγιου» στο επιχειρείν. Θα έκανε τα πάντα για να διαφυλάξει τα συμφέροντά του, αλλά σε επίπεδο που μοιάζει με άγαρμπο χαρακτήρα κόμικς. Ενώ δείχνει εν γένει κακός, ο ξεκαρδιστικός άνδρας που ερμηνεύει στη μικρή οθόνη ο Γιώργος Σουξές, καταλήγει να είναι εξαιρετικά συμπαθής με τον τρόπο που προσπαθεί να περάσει το δικό του.

Άσπα Καλατζή (Μια Νύχτα Μόνο): Πανούργα, συμφεροντολόγος, αδίστακτη όταν πρόκειται να προασπίσει το συμφέρον της. Η φιλοδοξία της ηρωίδας που υποδύεται η Εριέττα Μανούρη να ανέβει κοινωνικά την οδήγησε σε γάμο με τον Σάββα Νταγιάνο. Τον άντρα της τον υποτιμά συνεχώς, ενώ ο φόβος της ότι ο γιος της Αρετής θα είναι ο κληρονόμος την κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη.

Πέτρος Νταγιάνος (Μια Νύχτα Μόνο): Αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, παλαιών αρχών. Κατά βάθος δεν είναι κακός άνθρωπος, ούτε τόσο σκληρός όσο θέλει να δείχνει, θεωρεί όμως καθήκον του να κρατά αυτή τη συμπεριφορά, ιδίως στην οικογένειά του. Ο πόνος του μεγαλοεπιχειρηματία, που ενσαρκώνει ο Γιάννης Βούρος, για τον χαμό του αγαπημένου γιου, μετατράπηκε σε μίσος για τη νύφη του, που τη θεωρεί υπεύθυνη γι’ αυτόν.