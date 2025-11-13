HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Φρόσω Ράλλη εισβάλλει στη σειρά – Καταιγισμός γκεστ στην κωμωδία του MEGA

Τι θα ήταν ένα ξενοδοχείο χωρίς πελάτες; Πόσω μάλλον όταν συζητάμε για τον πιο hot τουριστικό προορισμό της ελληνικής τηλεόρασης, το HOTΕΛ ΕΛVIRA, που συνεχίζει να γεμίζει με καλοκαιρινή αύρα τα βράδια μας, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Το μεγάλο και εν πολλοίς ακατόρθωτο σχέδιο της Ελβίρας (Ελίζα Σκολίδη) να αναστήσει το ξενοδοχείο της οικογένειας προχωρά, παρά το γεγονός ότι η ετερόκλητη ομάδα γύρω της συνεχίζει να προβάλλει σημαντικά εμπόδια. Από τον αιθεροβάμονα αδερφό της, Γιάννη (Γκαλ Ρομπίσα), που πασχίζει να γίνει influencer, μέχρι την αιώνια νέα μητέρα της, Νούλη (Άννα Κουρή), και τους κολλητούς Φίλιππο και Ντίνα, το χάος παραμένει κυρίαρχο.

Και φυσικά, στα δωμάτια του HOTΕΛ ΕΛVIRA έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ο έρωτας. Η Ελβίρα και ο Χάρι έχουν νιώσει τα σκιρτήματα από το πρώτο λεπτό. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τον σκοτεινό ρόλο του Βρετανού επενδυτή αναφορικά με το σχέδιο εξαγοράς του ξενοδοχείου έχουν φέρει σύννεφα στη μεταξύ τους σχέση.

Οι γκεστ που έχουν ήδη εισβάλλει στο HOTΕΛ ΕΛVIRA

Το ιδιαίτερο φορμά του HOTΕΛ ΕΛVIRA επιτρέπει στην κωμική σειρά του MEGA να φιλοξενεί σε κάθε επεισόδιο έναν εκλεκτό καλεσμένο.

Σε σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση και σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, μέχρι σήμερα έχουν περάσει από τα δωμάτια του ξενοδοχείου, μεταξύ άλλων, οι:

Γιώργος Κοψιδάς

Γιάννης Σπαλιάρας

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Τόνια Σωτηροπούλου

Χάρης Ρώμας

Αργύρης Αγγέλου

Ορέστης Χαλκιάς

Η γκεστ εμφάνιση της Φρόσως Ράλλη

Η τηλεοπτική παραγωγός και καλλιτεχνική διευθύντρια της σειράς, Φρόσω Ράλλη, αφήνει για λίγο τα παρασκήνια και βγαίνει μπροστά από τις κάμερες. Αναλαμβάνει τον ρόλο της συνοδού μιας διάσημης καλεσμένης του ξενοδοχείου, της σκυλίτσας ονόματι Χλόη.

Όπως θα δούμε στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA», ο Γιάννης εξασφαλίζει αποκλειστική διαμονή από μια πάμπλουτη πελάτισσα. Η υψηλή προσκεκλημένη καταφτάνει στο ξενοδοχείο, όμως δεν είναι αυτή που περίμεναν αλλά… το σκυλάκι της, η Χλόη. Η Τζοάν (που υποδύεται η Φρόσω Ράλλη) είναι η συνοδός της Χλόης. Η διαμονή της διάσημης σκυλίτσας συνοδεύεται από ένα πολύ ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών για την καθημερινή της ρουτίνα, που περιλαμβάνει καλλωπισμό, ψυχοθεραπεία, διάβασμα και εξειδικευμένη διατροφή.

Μπορείτε να δείτε το trailer για το επεισόδιο της Φρόσως Ράλλη εδώ:

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Φρόσω Ράλλη επιλέγει να κάνει ένα πέρασμα από σειρές που έχει επιμεληθεί. Θρυλικές είναι οι guest εμφανίσεις της στις «Τρεις Χάριτες», αλλά και στην οικογενειακή κωμωδία «Εμείς κι εμείς».

Οι γκεστ εμφανίσεις που έρχονται

