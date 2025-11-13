magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Φρόσω Ράλλη εισβάλλει στη σειρά – Καταιγισμός γκεστ στην κωμωδία του MEGA
13 Νοεμβρίου 2025 | 14:23

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Φρόσω Ράλλη εισβάλλει στη σειρά – Καταιγισμός γκεστ στην κωμωδία του MEGA

Η νεα κωμωδία HOTΕΛ ΕΛVIRA συνεχίζει να φέρνει το καλοκαίρι στα σπίτια μας, αλλά και μια σειρά από διάσημους γκεστ. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Τι θα ήταν ένα ξενοδοχείο χωρίς πελάτες; Πόσω μάλλον όταν συζητάμε για τον πιο hot τουριστικό προορισμό της ελληνικής τηλεόρασης, το HOTΕΛ ΕΛVIRA, που συνεχίζει να γεμίζει με καλοκαιρινή αύρα τα βράδια μας, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Το μεγάλο και εν πολλοίς ακατόρθωτο σχέδιο της Ελβίρας (Ελίζα Σκολίδη) να αναστήσει το ξενοδοχείο της οικογένειας προχωρά, παρά το γεγονός ότι η ετερόκλητη ομάδα γύρω της συνεχίζει να προβάλλει σημαντικά εμπόδια. Από τον αιθεροβάμονα αδερφό της, Γιάννη (Γκαλ Ρομπίσα), που πασχίζει να γίνει influencer, μέχρι την αιώνια νέα μητέρα της, Νούλη (Άννα Κουρή), και τους κολλητούς Φίλιππο και Ντίνα, το χάος παραμένει κυρίαρχο.

Και φυσικά, στα δωμάτια του HOTΕΛ ΕΛVIRA έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ο έρωτας. Η Ελβίρα και ο Χάρι έχουν νιώσει τα σκιρτήματα από το πρώτο λεπτό. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τον σκοτεινό ρόλο του Βρετανού επενδυτή αναφορικά με το σχέδιο εξαγοράς του ξενοδοχείου έχουν φέρει σύννεφα στη μεταξύ τους σχέση.

Οι γκεστ που έχουν ήδη εισβάλλει στο HOTΕΛ ΕΛVIRA

Το ιδιαίτερο φορμά του HOTΕΛ ΕΛVIRA επιτρέπει στην κωμική σειρά του MEGA να φιλοξενεί σε κάθε επεισόδιο έναν εκλεκτό καλεσμένο.

Σε σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση και σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, μέχρι σήμερα έχουν περάσει από τα δωμάτια του ξενοδοχείου, μεταξύ άλλων, οι:

  • Γιώργος Κοψιδάς
  • Γιάννης Σπαλιάρας
  • Ελισάβετ Κωνσταντινίδου
  • Τόνια Σωτηροπούλου
  • Χάρης Ρώμας
  • Αργύρης Αγγέλου
  • Ορέστης Χαλκιάς

Η γκεστ εμφάνιση της Φρόσως Ράλλη

Η τηλεοπτική παραγωγός και καλλιτεχνική διευθύντρια της σειράς, Φρόσω Ράλλη, αφήνει για λίγο τα παρασκήνια και βγαίνει μπροστά από τις κάμερες. Αναλαμβάνει τον ρόλο της συνοδού μιας διάσημης καλεσμένης του ξενοδοχείου, της σκυλίτσας ονόματι Χλόη.

Όπως θα δούμε στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA», ο Γιάννης εξασφαλίζει αποκλειστική διαμονή από μια πάμπλουτη πελάτισσα. Η υψηλή προσκεκλημένη καταφτάνει στο ξενοδοχείο, όμως δεν είναι αυτή που περίμεναν αλλά… το σκυλάκι της, η Χλόη. Η Τζοάν (που υποδύεται η Φρόσω Ράλλη) είναι η συνοδός της Χλόης. Η διαμονή της διάσημης σκυλίτσας συνοδεύεται από ένα πολύ ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών για την καθημερινή της ρουτίνα, που περιλαμβάνει καλλωπισμό, ψυχοθεραπεία, διάβασμα και εξειδικευμένη διατροφή.

Μπορείτε να δείτε το trailer για το επεισόδιο της Φρόσως Ράλλη εδώ:

YouTube thumbnail

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Φρόσω Ράλλη επιλέγει να κάνει ένα πέρασμα από σειρές που έχει επιμεληθεί. Θρυλικές είναι οι guest εμφανίσεις της στις «Τρεις Χάριτες», αλλά και στην οικογενειακή κωμωδία «Εμείς κι εμείς».

Οι γκεστ εμφανίσεις που έρχονται

Δείτε ποιοι ετοιμάζονται να κάνουν την εμφάνισή τους στα επόμενα επεισόδια του «HOTΕΛ ΕΛVIRA»:

  • Κάτια Ταραμπάνκο & Ηλίας Γκότσης: Η ζήλια της Ελβίρας θα φουντώσει με την άφιξη της Κάτιας Ταραμπάνκο, η οποία υποδύεται μια πρώην του Χάρι, πρώην παίκτρια reality, που έρχεται να οργανώσει τον γάμο της στο ξενοδοχείο. Μαζί της, στο ίδιο επεισόδιο, θα δούμε και τον νικητή reality επιβίωσης, Ηλία Γκότση.
  • Ήρα Ρόκου: Η ηθοποιός που υποδύθηκε την αδερφή Θεοδότη στο «Μαύρο Ρόδο» θα κάνει ένα πέρασμα από το ξενοδοχείο.
  • Δημήτρης Χαραλαμπίδης: Γνωστός από συμμετοχές σε σειρές όπως το «Αρχελάου 5», «IQ160» και «Παγιδευμένοι».

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αρραβώνας ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο στις αρχές του 1981 ενθουσίασε όλη τη Βρετανία, εκτός από έναν άνθρωπο: τη γιαγιά της μελλοντικής πριγκίπισσας, της βαρόνης Φερμόι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Λάκης Λαζόπουλος απάντησε στο εξώδικο του Γιώργου Λιάγκα. «Αντίθετα από σένα, πιστεύω ότι η σάτιρα είναι ο μόνος τρόπος για να ανασαίνει μια ολόκληρη εποχή όταν περνάει δύσκολα. Η κοινωνία χρειάζεται οξυγόνο»

Σύνταξη
Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ μετατράπηκε για λίγο σε μια μουσική σκηνή με τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους, εκπρόσωπους της νέας γενιάς καλλιτεχνών!

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στη σκηνή του Αλ Τσαντίρι Νιούζ τις ηθοποιούς Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Παρθένα Χοροζίδου

Σύνταξη
«Ποιος δεν καταλαβαίνει; Απείραχτοι όλοι οι ΟΠΕΚΕΠΕδες. Να μην τους καλέσουμε να τους ακουμπήσουμε και μην τους πειράζει ο εισαγγελέας» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
«Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι αγνώμων. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν μιλάς με αυθάδεια σε όλους, λες και είσαι ο αυτοκράτορας» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Η Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τάισον Γουόρντ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι και στάθηκε στον Κίναν Έβανς τονίζοντας πως όλοι θα είναι δίπλα του.

Σύνταξη
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες

Σύνταξη
Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα

Σύνταξη
«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
