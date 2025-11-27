magazin
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Woman empowerment στη μικρή οθόνη: Οι δυναμικοί γυναικείοι ρόλοι στις «μεγάλες» σειρές
Woman empowerment στη μικρή οθόνη: Οι δυναμικοί γυναικείοι ρόλοι στις «μεγάλες» σειρές

Από την Ελβίρα του HOTΕΛ ΕΛVIRA μέχρι τη Βασιλική στη Γη της Ελιάς, αυτοί οι γυναικείοι ρόλοι από τις σειρές του MEGA κρύβουν πολύ δύναμη μέσα τους.

Οι γυναικείοι ρόλοι στις φετινές σειρές του MEGA έχουν στον πυρήνα τους στοιχεία της γυναικείας χειραφέτησης και ανεξαρτησίας που, όσο και να θες, δεν γίνεται να τα παραβλέψεις. Δεν μιλάμε απλώς για τηλεοπτική μυθοπλασία. Μιλάμε για καθρέφτες της σύγχρονης κοινωνίας, που μέσα από τη δραματική ένταση ή την κωμική υπερβολή, προβάλλουν τη δύναμη της γυναικείας επιλογής.

Από την Ελβίρα που θα τα βάλει με Θεούς και δαίμονες για να πετύχει τα όνειρά της στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, τη Βασιλική που δεν θα πάψει ποτέ να κυνηγά την ευτυχία παρά τις αντιξοόητες στη «Γη της Ελιάς» και την Αρετή που θα κάνει τα πάντα για να σώσει τον γιο της, το MEGA προσφέρει ρόλους που σκιαγραφούν την πολύπλευρη γυναικεία χειραφέτηση.

Η πραγματικότητα συναντά τη μυθοπλασία: Η γυναικεία θέση σήμερα

Η Simone de Beauvoir έχει πει: «Δεν γεννιέται κανείς γυναίκα, αλλά μάλλον γίνεται.» Αυτή η φράση θα μπορούσε να είναι η πεμπτουσία της εξέλιξης τέτοιων τηλεοπτικών ρόλων. Δεν είναι «γυναίκες» με την παραδοσιακή έννοια, αλλά γίνονται, μέσα από τις αποφάσεις τους, τις συγκρούσεις και τον αγώνα τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τηλεόραση, ως μέσο μαζικής ψυχαγωγίας, λειτουργεί ως πεδίο μάχης και ενδυνάμωσης. Οι σύγχρονες ηρωίδες, με τις επιλογές τους, αντηχούν τις φωνές μεγάλων γυναικών που όρισαν τη χειραφέτηση.

Όπως για παράδειγμα, η Frida Kahlo που δήλωνε: «Είμαι η μούσα του εαυτού μου, είμαι το θέμα που γνωρίζω καλύτερα. Το θέμα που θέλω να βελτιώσω». Αυτό το μάντρα της αυτονομίας και της αυτοβελτίωσης θα μπορούσε να είναι το μότο ζωής της Ελβίρας που επιμένει στην επαγγελματική της επιτυχία, αλλά και της Βασιλικής που επιλέγει την καρδιά της, αρνούμενη να περιοριστεί στις σχέσεις που ορίζει η κοινωνία.

Οι γυναίκες – πρότυπα στις σειρές του MEGA

Οι φετινοί γυναικείοι χαρακτήρες στη μυθοπλασία του MEGA είναι πολύπλοκοι, γεμάτοι αντιφάσεις και απόλυτα ανθρώπινοι. Είναι γυναίκες που επιλέγουν — είτε αυτό αφορά την καριέρα, είτε την οικογένεια, είτε το δικαίωμα στην ευτυχία.

Ελβίρα (Ελίζα Σκολίδη) / ΗΟΤΕΛ ΕΛVIRA – Η Δύναμη της Φιλοδοξίας

Αποφασιστική, μεθοδική και εργατική, θα κάνει τα πάντα για τα όνειρά της. Ακόμη και ο έρωτας για εκείνη έρχεται μέσα από την φιλοδοξία της, από πνευματική συνύπαρξη. Η ανεξαρτησία της πηγάζει από τον στόχο της να δείξει στους άλλους ποια πραγματικά είναι. Πολλές φορές στην προσπάθειά της να φτάσει στον στόχο, αγνοεί πόση σημασία έχει η διαδρομή και οι άνθρωποι που επιλέγεις να την περπατήσεις μαζί.

Το μάντρα της θα μπορούσε να συνοψίζεται στο εξής: «Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με ό,τι δεν με οδηγεί εκεί που θέλω.»

Ντίνα (Ελπίδα Νικολάου) /ΗΟΤΕΛ ΕΛVIRA – Η Ελευθερία του «Είναι»

Ανεξάρτητη, αποφασιστική, χωρίς στερεοτυπικά ταμπού σε ό,τι αφορά τη σεξουαλικότητά της. Είναι ένα κορίτσι γεμάτο ζωή που εκφράζει την ελευθερία στο «είναι». Λειτουργεί ως το κρυφό όπλο ενδυνάμωσης για τους φίλους της, βοηθώντας τους να γίνουν η καλύτερη βερσιόν του εαυτού τους.

Το δικό της μότο θα μπορούσε να είναι: «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να ζεις με τα πρέπει των άλλων.»

Αρετή (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) / «Μια Νύχτα Μόνο» – Η Επιλογή της Θυσίας

Επαγγελματίας, εξαιρετική στη δουλειά της, θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τον γιο της. Ένας άνθρωπος που η ζωή δεν του χαρίστηκε. Όταν στην μια άκρη του διλήμματος είναι η ζωή του παιδιού της, η επιλογή της είναι προφανής. Έχασε τον άνθρωπό της πολύ νέα κι έμεινε μόνη να μεγαλώνει το παιδί της, υπό την απειλή της οικογένειας του νεκρού συζύγου της.  Η δική της χειραφέτηση είναι η επιλογή της θυσίας για την οικογένεια. Ακόμη κι αν αυτή δώσει σε κάποιους την εντύπωση πως δεν εκτιμά και δεν προασπίζεται την αξιοπρέπεια και την τιμή της.

Η ατάκα της: «Για το παιδί μου θα έκανα τα πάντα. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να πέσω στα μάτια των άλλων.»

Χάιδω (Στέλλα Φυρογένη) / «Η γη της Ελιάς » – Η Ανθεκτικότητα και η Εξουσία

Η Χάιδω είναι ίσως το πιο τραγικό πρόσωπο της «Γης της ελιάς». Χήρα, έχασε σε μικρό χρονικό διάστημα και τα δυο της παιδιά κι όμως αυτή η μοίρα δεν την λύγισε. Ήταν εκεί για την νύφη της, τη Βασιλική και για την εγγονή της που τη χρειαζόταν, έδειξε συμπόνια και κατανόηση και τελικά βρήκε ξανά την ελπίδα στο πρόσωπο του Λυκούργου. Έπιασε τη ζωή από τα κέρατα, βρήκε ξανά την αγάπη και, τελικά, κατέλαβε θέση εξουσίας, ως δήμαρχος – μια ξεκάθαρη νίκη ενάντια στον πόνο και τα στερεότυπα.

Η ατάκα της: «Η ζωή με χτύπησε, αλλά δεν με λύγισε. Τώρα, θα αποφασίζω εγώ για τον τόπο μου.»

Βασιλική (Ιφιγένεια Τζόλα) – Η Τόλμη της Καρδιάς

Αναγκάστηκε να φτιάξει τη ζωή της ξανά και ξανά μετά την απώλεια. Ακροβατεί συνέχεια μεταξύ του καθήκοντος και της παρόρμησης, χωρίς όμως ποτέ να κλείνει τα αυτιά της σε εκείνο που λέει η καρδιά της. Τώρα, μπροστά σε έναν νέο έρωτα, διάλεξε να αφήσει την «σιγουριά» ενός γάμου και να συγκρουστεί με ανθρώπους που αγαπά για να ακολουθήσει την καρδιά της.

Η ατάκα της: «Δεν μπορώ να ζω μια ζωή που κάνει ευτυχισμένους τους άλλους, αλλά όχι εμένα.»

